Artileria po shkatërrohet në Ukrainë. Po bëhet problem për Pentagonin, fillon zëvendësimi më armë të reja!

Trupat ukrainase hedhin mijëra predha shpërthyese në objektivat ruse çdo ditë, duke përdorur topa të teknologjisë së lartë të furnizuara nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj. Por ato armë po digjen pas muajsh të tepruar, ose duke u dëmtuar ose shkatërruar në luftime, dhe dhjetëra janë hequr nga fusha e betejës për riparime, sipas zyrtarëve amerikanë dhe ukrainas.









Sipas zyrtarëve të mbrojtjes të SHBA-së dhe të tjerëve të njohur me nevojat e mbrojtjes së Ukrainës, një e treta e rreth 350 obuseve të prodhimit perëndimor të dhuruara në Kiev janë jashtë funksionit në çdo kohë të caktuar.

Ndërrimi i tytës së obusit, i cili mund të jetë 20 këmbë i gjatë dhe peshon mijëra paund, është përtej aftësive të ushtarëve në terren dhe është bërë një prioritet për Komandën Evropiane të Pentagonit, e cila ka ngritur një strukturë riparimi në Poloni.

Artileritë e prodhuara nga perëndimi u dhanë ushtarëve ukrainas një rrugë shpëtimi kur ata filluan të mbaronin municionet për obusët e tyre të epokës sovjetike dhe mbajtja e tyre në veprim është bërë po aq e rëndësishme për aleatët e Ukrainës sa t’u siguronte atyre municion të mjaftueshëm.

Përpjekja për riparimin e armëve në Poloni, e cila nuk është raportuar më parë, filloi muajt e fundit. Gjendja e armëve të Ukrainës është një çështje e mbajtur ngushtë midis zyrtarëve ushtarakë amerikanë, të cilët nuk pranuan të diskutonin detajet e programit.

“Me çdo aftësi që i japim Ukrainës dhe ato që ofrojnë aleatët dhe partnerët tanë, ne punojmë për të siguruar që ata të kenë paketat e duhura të mbështetjes së mirëmbajtjes për të mbështetur këto aftësi me kalimin e kohës”, Lt. Cmdr. Daniel Day, një zëdhënës i Komandës Evropiane të SHBA, tha në një deklaratë.

Kur municioni për armët e Ukrainës të epokës sovjetike, të cilat gjuajnë predha me diametër 152 mm, u pakësuan menjëherë pas pushtimit, obusët e standardeve të NATO-s që gjuanin predha 155 mm u bënë disa nga armët më të rëndësishme të Ukrainës, duke pasur parasysh rezervat e mëdha të predhave të pajtueshme nga partnerët e Kievit.

Pentagoni ka dërguar 142 aviatorë M777 në Ukrainë, të mjaftueshme për të pajisur rreth tetë batalione, tregon raporti më i fundit i ndihmës ushtarake të SHBA-së për Ukrainën. Trupat ukrainase i kanë përdorur ato për të sulmuar trupat armike me breshëri predhash 155 mm, për të shënjestruar postet komanduese me një numër të vogël të predhave të drejtuara me saktësi dhe madje edhe për të vendosur fusha të vogla të minuara antitank.

Rusia dhe Ukraina kanë luftuar për të përmbushur kërkesën për municion artilerie në front. Rusia i është drejtuar Koresë së Veriut për municione dhe Ukraina ka kërkuar më shumë predha nga aleatët e saj.

Shtetet e Bashkuara kanë dërguar qindra mijëra fishekë 155 mm për Ukrainën për të gjuajtur në breshëritë më të mëdha në kontinentin evropian që nga Lufta e Dytë Botërore dhe janë zotuar të ofrojnë gati 1 milion predha në tërësi nga inventari i saj dhe industria private.

Forcat ukrainase kanë marrë gjithashtu predha 155 mm nga vende përveç Shteteve të Bashkuara. Disa nga ato predha dhe mbushje shtytëse nuk ishin testuar për t’u përdorur në disa obusa dhe ushtarët ukrainas kanë zbuluar në luftime se disa prej tyre mund të konsumojnë tytat më shpejt, sipas zyrtarëve ushtarakë amerikanë.

Pasi obusët e dëmtuar të mbërrijnë në Poloni, ekipet e mirëmbajtjes mund të ndërrojnë tytat dhe të bëjnë riparime të tjera. Zyrtarët ukrainas kanë thënë se do të donin t’i afronin ato vende të mirëmbajtjes në vijat e frontit, në mënyrë që armët të mund të kthehen për të luftuar më shpejt, thanë zyrtarët amerikanë dhe njerëz të tjerë.

Puna për obusët mbikëqyret nga Komanda Evropiane e SHBA-së në Shtutgart, Gjermani, por së shpejti mund të bjerë nën një komandë të re që do të fokusohet në trajnimin dhe pajisjen e trupave ukrainase.

“Nuk është aspak befasuese që ka probleme të mirëmbajtjes me këto armë”, tha Rob Lee, një analist ushtarak në Institutin e Kërkimeve të Politikës së Jashtme. “Ata nuk morën një paketë të plotë stërvitore për ta dhe më pas u hodhën në luftë, kështu që ju do të keni shumë konsumim”.

Armët e artilerisë perëndimore që i janë ofruar Ukrainës, në formën e raketave dhe hauciteve, kanë nevoja të ndryshme mirëmbajtjeje. Nga të parat, mjetet HIMARS kanë nevojë për pak punë për të vazhduar që të gjuajnë municionet e tyre, të cilat gjenden në tufa me tuba të parangarkuar. Por topat janë në thelb armë zjarri të mëdha që mbushen me municion – predha që peshojnë rreth 90 paund secila – dhe qëllohen qindra ose mijëra herë, gjë që përfundimisht dëmton pjesët e brendshme të topit.

Natyra e dueleve të artilerisë, në të cilat ekuipazhet ukrainase qëllojnë shpesh nga distanca jashtëzakonisht të gjata për t’i bërë më të vështira kundërsulmet ruse, vendos tendosje shtesë mbi obusët. Ngarkesat më të mëdha të shtytësit që kërkohen për ta bërë këtë prodhojnë shumë më shumë nxehtësi dhe mund të shkaktojnë që tytat e armëve të konsumohen më shpejt.

Aktualisht, forcat ukrainase po gjuajnë 2,000 deri në 4,000 predha artilerie në ditë, një numër që shpesh tejkalohet nga rusët. Me kalimin e kohës, ky ritëm ka shkaktuar probleme për ushtarët ukrainas që përdorin obuset M777, si p.sh. predha që nuk udhëtojnë aq larg ose me saktësi.

Disa nga çështjet mund të gjurmohen, pjesërisht, në dizajnin e obusit. E ndërtuar kryesisht me titan, i cili është më i lehtë se çeliku, por po aq i fortë, arma është më e lehtë për t’u lëvizur në fushën e betejës dhe më e shpejtë për t’u vendosur se armët e mëparshme – një avantazh i qartë për Shtetet e Bashkuara kur filloi të përdorte M777 në Irak dhe Afganistan. në fillim të viteve 2000.

Në ato luftëra, ndryshe nga Ukraina, M777 u përdor përgjithësisht për të gjuajtur një numër të vogël predhash në mbështetje të trupave.

Megjithatë, Shtetet e Bashkuara panë një paraqitje të shkurtër të asaj që mund të ndodhte me obusët M777 të Ukrainës pesë vjet më parë, gjatë fushatës për të mposhtur grupin e Shtetit Islamik.

Në vitin 2017, një bateri artilerie marine nga kampi Lejeune në Karolinën e Veriut u vendos në Siri me katër armë M777 dhe qëlloi më shumë se 23,000 fishekë municionesh 155 mm në pesë muaj mbështetje të operacioneve luftarake në Raqqa – gati 55 herë më shumë se një bateri tipike e asaj madhësie. normalisht do të gjuante në një vit trajnimi në kohë paqeje.

Si rezultat, tre nga obusët e baterisë u hoqën për shkak të konsumit të tepërt gjatë kohës së vendosjes dhe u zëvendësuan me armë të mbajtura në rezervë në Kuvajt.

Kur u rrëzua një nga obuset, të tjerët thjesht qëlluan më shumë, një opsion që ukrainasit detyrohen të zgjedhin çdo ditë.