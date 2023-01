Fakte tronditëse! Ish-zyrtarja e lartë europiane, Eva Kaili isht ‘gruaja e brendshme’ e Antonio Panzerit

Si deputete e Parlamentit Evropian, Eva Kaili e jetoi jetën e saj më shumë si një yll filmi, shkruan Financial Times në artikullin e tyre të gjerë për Qatargate. Politikania greke e kalonte kohën e saj të lirë në jahte në Egje, në klube nate me shkëlqim në Athinë, duke u shoqëruar me supermodelet në evente, duke përfshirë Naomi Campbell dhe duke kaluar pushimet verore në strehën e manjatit Sir Richard Branson në Karaibe.









Puna e saj përfshinte diskutime në panel me miliarderë të kriptomonedhave dhe udhëtime jashtë vendit, përfshirë Katarin përpara Kupës së Botës. Tani ish spikerja e lajmeve, 44 vjeçe, është e mbyllur në një burg në periferi të Brukselit nën mbikëqyrje të vazhdueshme, me vetëm dy vizita në muaj nga vajza e saj dyvjeçare.

Kreu i fundit i çështjes, shkruan gazeta, ende nuk është shkruar: A është Eva Kaili e pafajshme, siç pretendon avokati i saj, e joshur dhe mashtruar nga partneri italian? Apo ka përfituar nga mbikëqyrja e dobët parlamentare për të rregulluar xhepat e saj? Sido që të jetë përgjigja, nuk ka dyshim se i ashtuquajturi skandal i Katargate ka tronditur Bashkimin Evropian dhe e ka detyruar atë të përballet me të vërteta të pakëndshme se si e menaxhon lobimin nga fuqitë e huaja, shkruan gazeta britanike.

Eurodeputetja greke ishte bërë “gruaja e brendshme” e Panzerit, sipas dokumenteve ligjore të parë nga FT. Ajo u takua me ministrat e Katarit në Bruksel, vizitoi vendin dy herë, u përpoq të “dobësonte” një rezolutë parlamentare që dënonte të drejtat e punës në vend dhe votoi për heqjen e vizave për katarët që vizitonin BE-në në një komitet në të cilin nuk ishte as anëtare. (Partneri i saj) Giorgi mori pjesë në votimin e shoqëruar nga një zyrtar nga Doha. Sipas shumë deputetëve të pranishëm, ata u hodhën dhe brohorisnin kur votimi kaloi.

Në nëntor, parlamenti shqyrtoi një rezolutë për të drejtat e njeriut në Katar. Me ndihmën e Kailit, sipas të dhënave publike, teksti i rezolutës “u rregullua” nga amendamentet e grupeve socialiste dhe të qendrës së djathtë. Por përsëri përmbante kritika. Dhe pas skandalit, votimi përfundimtar për udhëtimin pa viza u shty.

Disa deputetë thonë se plani i supozuar nuk ka pasur asnjë ndikim real. “Përshtypja ime është se ekipi (i Panzerit) po përpiqej t’u tregonte Katarit se po punonin fort në emër të tyre, prandaj i bënë të gjitha këto skena,” thotë Brando Benifay , kreu i delegacionit socialist të Partisë Demokratike (PD). Italia. “Por ata (nuk) arritën rezultate thelbësore.” Përpjekjet diplomatike konvencionale nga Katari dhe Maroku duket se kanë arritur rezultate më të mëdha”. Komisioni dhe Këshilli i BE-së kishin mbështetur udhëtimin pa viza për shtetasit e Katarit dhe shtetet anëtare janë klientë të zellshëm të furnizimeve me gaz të Katarit. BE-ja me shpresë ka përfunduar njëmarrëveshje peshkimi dhe një marrëveshje tregtare bujqësore me Marokun në vitin 2019.

Eva Kaili, shkruan gazeta britanike, ishte tashmë nën hetim para arrestimit të saj. Më 15 dhjetor, zyra e prokurorit evropian kërkoi heqjen e imunitetit të saj për shkak të dyshimeve për një mashtrim më të zakonshëm parlamentar – shpërdorim të parave publike. Vetëm në vitin 2015, afro 100 deputetëve iu kërkua të kthenin disa shtesa pas një hetimi. Olaf, agjencia e BE-së kundër mashtrimit, nisi një hetim në vitin 2018 pasi dyshohet se kishte futur para nga paga e asistentit të saj, sipas dy personave të njohur me këtë çështje. Ajo dyshohet se pretendoi gjithashtu para që vinin nga udhëtimet e drejtuesve të saj në mbledhjet parlamentare në Strasburg kur ato nuk u shfaqën dhe qëndruan në shtëpi. Avokati i saj, z. Dimitrakopoulos, nuk pranoi të komentojë mbi asnjërën nga këto akuza.

Persona të afërt me hetimin dyshojnë se paratë e marra nga Pancheri dhe Giorgi janë përdorur për të paguar të tjerët. “Përndryshe do t’i kishin dërguar paratë në llogaritë bankare offshore”, thotë një person.