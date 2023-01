Këto janë 6 gjërat që duhet t’i dish patjetër për partnerin tënd

Kur jetoni një marrëdhënie, askush nuk ju siguron një udhëzues që shpjegon se si ta përballoni atë në mënyrën e duhur dhe shpesh është e vështirë të kuptoni edhe se çfarë gjërash duhet të dini për partnerin tuaj.









Nëse nga njëra anë shpesh jetojmë iluzionin ose pretendimin se duam të dimë gjithçka rreth personit pranë nesh, shpesh ndikimi me realitetin na bën të kuptojmë se nuk mund të depërtojmë në të vërtetë në çdo aspekt të jetës së tjetrit, dhe në të vërtetë – është gjithashtu e shëndetshme që diçka të mbetet e pa thënë.

MARRËDHËNIA ME PARATË

Çështjet financiare brenda një çifti duhet të jenë gjithmonë të përbashkëta dhe transparente. Prandaj, qartësia në këtë aspekt është thelbësore. Zbuloni se çfarë mendon partneri juaj dhe diskutoni mundësinë e krijimit të një llogarie të përbashkët ose pasjes së dy llogarive të veçanta bankare. E rëndësishme është që situatat financiare janë të dyja të qarta, vetëm në këtë mënyrë mund të veproni së bashku dhe në një mënyrë praktike.

ÇFARË MENDONI PËR TRADHTINË

Një shkëmbim i thjeshtë mesazhi, një flirt apo një natë seksi ose një puthje. Idetë duhet të jenë të përbashkëta dhe të qarta rreth këtyre çështjeve sepse në të ardhmen mungesa e qartësisë mund të shkaktojë probleme.

SI I TRAJTON PROBLEMET

Mënyra se si i përballoni problemet brenda një çifti do të dekretojë forcën e marrëdhënies. Rreziku, nëse nuk i drejton mirë diskutimet, është të hedhësh tej lidhjen në pengesën e parë. Sigurohuni që ata që ju rrethojnë të jenë në gjendje të dëgjojnë, të reagojnë pozitivisht edhe përballë situatave negative dhe të dialogojnë për të arritur një pikë takimi.

ÇFARË LIDHJE KE ME PRINDËRIT E TU?

Lidhja me familjen është shumë e rëndësishme, jo vetëm në lidhje me formimin e karakterit, por edhe sepse anëtarët e familjes do të jenë gjithmonë pjesë e jetës së personit që doni, duke ndikuar në të. Sekreti i suksesit të një lidhjeje qëndron edhe në aftësinë për t’u lidhur dhe për t’u sjellë me familjen e origjinës. Për këtë arsye do të ishte e këshillueshme të flisnim për të brenda çiftit pa grindje, tensione apo gjykime.

VIZIONI I SË ARDHMES

Nëse jeni duke kërkuar për një histori dashurie që mund të zgjasë me kalimin e kohës, është thelbësore që ju dhe partneri juaj të ndani të njëjtin vizion të jetës dhe të ardhmes. Doni fëmijë? Çfarë ëndërroni për vitet në vijim? Si do t’i pëlqente të ngrinte raportin? Këto janë pyetje që mund të duken të parëndësishme, por duhen pyetur për të kuptuar nëse po kërkon në të njëjtin drejtim.

FRIKA PËR LIDHJEN

Të tregosh veten të pambrojtur nuk është kurrë e lehtë, por duhet të dish frikën e partnerit për marrëdhënien për të ndërtuar një lidhje besimi me të dhe gjithashtu të kuptosh disa nga sjelljet e tij. Ka nga ata që kanë frikë nga braktisja dhe nga ata që kanë frikë nga tradhtia, ata që e kanë të vështirë të flasin për ndjenjat e tyre. Njohja e këtij aspekti do t’ju lejojë të plotësoni nevojat e atyre që ju rrethojnë dhe të krijoni një marrëdhënie besimi. /Psikologjia