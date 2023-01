Konflikti në Ukrainë po shfrytëzohet për asgjesimin e armëve të vjetra dhe rinovimin e armëve të reja!

Lufta e Rusisë në Ukrainë, që tani hyn në gati një vjetorin e saj, ka parë pjesën e saj të shqetësimeve dhe surprizave. Lufta më e madhe evropiane që nga Lufta e Dytë Botërore, lufta midis Rusisë dhe Ukrainës po e bën Ukrainën gjithnjë e më të varur nga armatimet e teknologjisë së lartë të furnizuara nga NATO. Ndërsa të dyja palët përpiqen të rinovojnë rrugën e tyre drejt fitores, një numër armësh, disa në përdorim për shekuj, ka të ngjarë të dalin nga qarkullimi dhe të shfrytëzohen për tu zëvendësuar me armë të reja.









Lufta, veçanërisht ndërmjet shteteve kombëtare, është një garë për të cilën nuk ka vend të dytë. Perspektiva e asgjësimit është një nxitje e fortë për një vend që të sjellë më të mirën e tij në shkencë dhe teknologji, përmes inovacionit të armëve dhe taktikave të reja për të siguruar fitoren. Ndërsa vendet e tjera garojnë të nxjerrin vetë armë të reja, ato po e hedhin poshtë teknologjinë e vjetër me shpejtësi, duke krijuar një status quo të re, mbarëbotërore.

Lufta në Ukrainë nuk është ndryshe. Këtu janë katër armë që janë të vjetruara – ose afër të vjetruara – pasi ky konflikt unik i afrohet kufirit të gjashtë 11 muajve.

Llogore luftarake

Lufta e llogoreve shkon në shekuj si një mjet për të mbrojtur ushtarët e këmbësorisë nga armët e vogla dhe zjarri i artilerisë. Llogoret luftarake janë vrima të gjata e të thella të prera në tokë, ndonjëherë që shtrihen me kilometra, duke siguruar mbulim aty ku përndryshe nuk ka mundësi eliminimi. Lufta e Parë Botërore është lufta më e famshme e llogoreve, megjithëse llogore janë paraqitur në luftëra para dhe pas.

Fronti lindor i Ukrainës përmban qindra milje llogore, dhe pushtuesit rusë dhe mbrojtësit ukrainas i kanë gërmuar ato kudo ku lufta zhytet për të dyja palët. Rritja e dronëve të armatosur, megjithatë, i lejon ushtritë të hedhin granata drejt e poshtë në llogore. Një gozhdë tjetër në arkivolin për llogore është përdorimi i siguresave të afërsisë së topave të kalibrit të vogël, të cilat mund të vendosen në mënyrë elektronike për të shpërthyer mbi llogore luftarake, duke e bërë pluhur armikun që strehohet brenda me copëza. Ja një shembull:

Nuk është e qartë se çfarë, nëse diçka, do të zëvendësojë llogore. Ato janë të lehta për t’u krijuar dhe nuk kërkojnë materiale ndërtimi shtesë, kështu që ekziston një nxitje e fortë për të vazhduar përdorimin e tyre. Gjithsesi, dronët e armatosur do ta bëjnë jetën më të komplikuar – dhe më të rrezikshme – për trupat që strehohen në to.

Howitzer të tërhequr

Armë të kalibrit të madh që bombardojnë trupat e armikut me predha shpërthyese, kanë ekzistuar gjithashtu për qindra vjet. Të mëdha, të rënda dhe relativisht të lehta për t’u prodhuar, obusët tërhiqen në pozicionet e tyre të qitjes me kalë ose kamion. Një bateri prej katër deri në gjashtë obusi duhet të tërhiqet në vend dhe të shkëputet nga transporti i saj. Më pas, armët “vendosen”, rreshtohen në mënyrë që të mund të sjellin të gjithë zjarrin e tyre në një objektiv të përbashkët dhe më pas bëhen gati për të qëlluar. Procesi i shtrimit mund të zgjasë deri në tetë minuta.

Në kohë lufte, obusët e tërhequr duhet “të qëllojnë dhe të gjuajnë”, duke marrë shpejt dhe duke u zhvendosur në një vend të ri për të shmangur zjarrin kundër armikut ose “zjarrin kundër baterisë”. Zjarri kundër baterive ka qenë gjithmonë një problem për artilerët, por përdorimi i radarit (si amerikani AN/TPY-36 i furnizuar në Ukrainë), i komunikimeve moderne dhe i municioneve të drejtuara me saktësi shpesh nënkupton që predhat e armikut mund të lëvizin drejt një tërheqjeje. Pozicioni i qitjes së artilerisë në sekonda, kapja e armëve dhe e gjuajtësve përpara se të mund të rivendosen.

Lufta në Ukrainë ka të ngjarë të thotë fundi i artilerisë së tërhequr. Howitzerët vetëlëvizës, si francezët CAESAR, suedez Archer dhe gjermani Pz2000, i vendosin armët në shasi të blinduara të gjurmuara, me gjithçka që nevojitet për të vendosur dhe ndezur armët e integruara në automjet. Një obus vetëlëvizës si CAESAR, i ofruar tashmë në Ukrainë, mund të lëshojë një breshëri predhash dhe më pas të shkojë në pozicionin tjetër të qitjes në sekonda.

Avion i drejtuar nga linja e përparme

Të prezantuara në Luftën e Parë Botërore, avionët janë diversifikuar për të përmbushur dhjetëra role në luftë. Një nga më të rëndësishmit është aeroplani me mbështetje të afërt, një avion ose helikopter me krahë fiks që synon të sulmojë pozicionet e armikut në vijën e frontit. Sot, ushtria amerikane ka aeroplanë të tillë si AC-130J Ghostrider, helikopter sulmues AH-64 Apache dhe A-10 Thunderbolt, të gjitha këto mund të japin zjarr me precizion kundër një objektivi armik në tokë – për sa kohë që armiku e bën këtë. Nuk kanë armë të avancuara tokë-ajër.

Lufta në Ukrainë ka nxjerrë në pah një të vërtetë të rrezikshme, se në luftën moderne kundër një kundërshtari të pajisur mirë, avionët nuk mund të operojnë më afër vijës së frontit. Mbrojtja ajrore ruse është standardi kundrejt të cilit mund të maten kërcënimet moderne të armikut tokë-ajër, dhe ato kanë shkaktuar një taksë serioze për avionët e drejtuar dhe pa pilot të Ukrainës. Sido që të jenë mangësitë e tyre, sistemet e raketave tokë-ajër, duke përfshirë sistemet Tor në lartësi të ulët, Buk me lartësi të mesme dhe sistemet Triumf me rreze të gjatë, mund të shkaktojnë humbje serioze.

Avionët mund të operojnë ende në mënyrë efektive pranë fushëbetejës, por do të duhet të ketë ndryshime në mënyrën se si bëhen gjërat. Dronët pa pilot mund të eliminojnë viktimat. Dronët e armatosur që mund të bëjnë zbulim dhe më pas të japin me saktësi një kokë lufte për vrasjen e tankeve, atë që aviatorët e ushtrisë amerikane e quajnë Air Launched Effects (ALE), do të lejojnë helikopterët të qëndrojnë më larg nga vija e frontit dhe të ofrojnë ende mbështetje efektive. Vjedhja dhe shtypja e nënshkrimit infra të kuqe të një avioni mund ta bëjë më të vështirë për mbrojtësit ajror zbulimin, gjurmimin dhe përfshirjen e avionëve në vijën e parë.

Tanke

Falë pushtimit, tanket po kalojnë në kufijtë e vjetërsisë. Rusia konfirmohet vizualisht se ka humbur të paktën 936 tanke në Ukrainë, ekuivalente me tre divizione tankesh. Edhe pse një kombinim faktorësh është përgjegjës për këto humbje të rënda, një faktor kryesor është përdorimi i armëve perëndimore kundër armaturës si NLAW suedeze dhe Javelin amerikan. Tanket po dëshmohen gjithashtu të prekshme ndaj dronëve të aftë për të hedhur granata me eksploziv të lartë në zonat e blinduara hollë dhe të cenueshme të tankeve ruse. Një dron i armatosur me gjashtë granata teorikisht mund të shkatërrojë një togë tankesh ruse dy herë.

Nëse një automjet i blinduar 60 ton, 10 milionë dollarë mund të çaktivizohet nga një dron komercial i montuar me një granatë, është një pyetje e drejtë nëse ajo automjet është ende e rëndësishme në fushën e betejës. Megjithatë, po aq të cenueshëm sa tanket janë për momentin, kombinimi i tyre i fuqisë së zjarrit, mbrojtjes dhe shpejtësisë i bën ato të pakta në fushën e betejës moderne. Futja e një lloj arme mbrojtëse, si një mitraloz i kontrolluar nga radari (ose lazer) që kërkon qiellin mbi tank, mund të neutralizojë kërcënimin e dronëve … tani për tani.