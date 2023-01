Lufta në Ukrainë ekspozon ‘realitetin e vështirë’ të kapacitetit të armëve të Perëndimit

Gati 10 muaj pas pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës nga Rusia, aleatët që kanë mbështetur përpjekjet e luftës së Kievit janë gjithnjë e më të shqetësuar nga lufta për të rritur prodhimin e municioneve ndërsa konflikti përtyp stoqet e tyre.









Në rrezik nuk është vetëm aftësia e perëndimit për të vazhduar furnizimin e Ukrainës me armët që i nevojiten, por edhe kapaciteti i aleatëve për t’u treguar kundërshtarëve të tillë si Kina se ata kanë një bazë industriale që mund të prodhojë armatim të mjaftueshëm për të ngritur një mbrojtje të besueshme kundër sulmeve të mundshme.

“Ukraina na ka fokusuar neve. . . për atë që ka vërtet rëndësi”, tha William LaPlante, blerësi kryesor i armëve në Pentagon, në një konferencë të fundit në Universitetin George Mason. “Ajo që ka rëndësi është prodhimi. Prodhimi ka vërtet rëndësi”.

Pas dërgimit të më shumë se 40 miliardë dollarëve mbështetje ushtarake në Ukrainë, kryesisht nga stoqet ekzistuese, ministritë e mbrojtjes të anëtarëve të NATO-s po zbulojnë se linjat e prodhimit të armëve të fjetura nuk mund të ndizen brenda natës. Rritja e kapacitetit kërkon investime të cilat, nga ana tjetër, varen nga sigurimi i kontratave afatgjata të prodhimit.

SHBA ka dërguar rreth një të tretën e stokut të raketave antitank Javelin në Ukrainë dhe një të tretën e stokut të raketave anti-ajrore Stinger. Por ka pak perspektivë për të qenë në gjendje t’i zëvendësojë këto shpejt. “Nuk ka dyshim se. . . [Furnizimi i Ukrainës] ka ushtruar presion mbi bazën tonë industriale të mbrojtjes”, tha muajin e kaluar Colin Kahl, nënsekretari i mbrojtjes i SHBA-së për politikën.

Mbretëria e Bashkuar i është drejtuar një pale të tretë, të cilën nuk ka pranuar ta identifikojë, për të rimbushur rezervat e saj të varfëruara të raketave antitank NLAW. “Ka disa realitete vërtet të vështira që ne jemi detyruar t’i mësojmë”, tha James Heappey, ministër i Forcave të Armatosura, në tetor.

Stoqet e armëve në shumë vende evropiane janë edhe më të pakta. Kur Franca dërgoi gjashtë obusi vetëlëvizës Cezar në Ukrainë në tetor, ajo mund ta bënte këtë vetëm duke devijuar një urdhër danez për artilerinë e teknologjisë së lartë.

Ka dy arsye kryesore që kombet perëndimore po luftojnë për të siguruar furnizime të reja ushtarake, thanë zyrtarët e mbrojtjes dhe drejtuesit e korporatave.

E para është strukturore. Që nga fundi i Luftës së Ftohtë, këto vende kanë korrur një dividend paqeje duke ulur shpenzimet ushtarake, duke pakësuar industritë e mbrojtjes dhe duke kaluar në prodhimin e dobët, “vetëm në kohë” dhe inventarët e ulët të pajisjeve si municionet. Kjo për shkak se lufta kundër kryengritësve dhe terroristëve nuk kërkonte të njëjtin lloj armatimi të rëndë të nevojshëm në konfliktet tokësore me intensitet të lartë.

Ukraina e ka ndryshuar këtë supozim. Gjatë luftimeve intensive në rajonin lindor të Donbasit këtë verë, Rusia përdori më shumë municion në dy ditë sesa ushtria britanike në magazinë. Nën normat e konsumit të artilerisë ukrainase, rezervat britanike mund të zgjasin një javë dhe aleatët evropianë të Mbretërisë së Bashkuar nuk janë në pozitë më të mirë, sipas një raporti nga Instituti Royal United Services në Londër.

“Perëndimi ka një problem me kapacitetin industrial të mbrojtjes të kufizuar”, tha Mick Ryan, një ish-gjeneral-major në ushtrinë australiane. “Një program i madh zgjerimi industrial do të kërkohet nëse kombet e perëndimit do të rindërtojnë kapacitetin për të projektuar, prodhuar dhe grumbulluar”. . . sasi të mëdha municionesh”.

Faktori i dytë është burokracia. Qeveritë thonë se janë të përkushtuara për buxhete më të mëdha të mbrojtjes. Megjithatë, mes kaq shumë pasigurisë ekonomike, ata kanë qenë të ngadaltë për të shkruar kontratat shumëvjeçare të prokurimit që grupet e mbrojtjes kanë nevojë për të përshpejtuar prodhimin.

“Është një problem i financave të korporatave”, tha një zyrtar i lartë evropian i mbrojtjes. “Asnjë kompani nuk dëshiron të investojë në një linjë të dytë fabrike për të rritur prodhimin pa siguri afatgjatë dhe kontraktuale. A do të jetë Rusia ende një kërcënim në pesë vjet dhe, nëse jo, a do të vazhdojnë të blejnë qeveritë armë nga kompanitë atëherë?”

Kjo mungesë sigurie qëndron në të dyja anët e Atlantikut, thonë drejtuesit e korporatave. Saab, kompania suedeze e mbrojtjes dhe e hapësirës ajrore që prodhon avionë luftarakë NLAW dhe Gripen, thotë se ka qenë në bisedime me disa qeveri për porosi të reja, por përparimi në nënshkrimin e kontratave ka qenë i ngadaltë.

“Kur bëhet fjalë për marrjen e porosive të lidhura drejtpërdrejt me Ukrainën”. . . shumë pak është shfaqur apo ka ndodhur vërtet”, tha shefi ekzekutiv i Saab, Micael Johansson. “Jam i sigurt se do të vijë. . . por procedurat e kontraktimit janë ende mjaft të ngadalta.”

BAE Systems e Britanisë thotë gjithashtu se është “në bisedime” me qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar për rritjen e prodhimit të një numri municionesh, ndërsa kompanitë e mbrojtjes amerikane kanë ankesa të ngjashme për mungesën e një “sinjali të kërkesës” të qartë nga Uashingtoni.

“Ata janë në një situatë ‘më trego paratë’,” tha Mark Cancian, këshilltar i lartë në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Uashington. “Ajo për të cilën ata (kompanitë e mbrojtjes) janë të shqetësuar është se ata do të zgjerojnë kapacitetin, atëherë lufta do të përfundojë dhe departamenti i mbrojtjes do të ndërpresë kontratat.”

Kathy Warden, shefe ekzekutive e Northrop Grumman, tha se procedurat e prokurimit të Pentagonit – të cilat japin një “sinjal të kërkesës shumë të ndërlikuar” për të krijuar rezerva, por vetëm pasi një konflikt i shteron ato me shpejtësi – nuk janë një model që “do të ketë kuptim” nëse synimi është investimi i qëndrueshëm në prodhim.

Disa prodhues të mbrojtjes po prodhojnë tashmë me kapacitet të plotë, me ndërrime që funksionojnë 24 orë në ditë.

“Kur ne kemi një kuptim të qartë se cili do të jetë sinjali i kërkesës. . . ne jemi të gatshëm të financojmë zgjerimin e kapaciteteve”, tha Frank St John, shefi operativ i Lockheed Martin, i cili prodhon sistemet raketore të artilerisë Himar dhe Javelins.

Zyrtarët perëndimorë thonë se furnizimi i Ukrainës nuk ka rrezikuar gatishmërinë ushtarake të vendeve të tyre, ndërsa mungesat ushtarake ruse janë shumë më të këqija. Moskës i duhet të marrë armë si predha artilerie dhe dronë nga Koreja e Veriut dhe Irani.

Megjithatë, ndërsa ekziston një konsensus pothuajse në të gjithë NATO-n, veçanërisht anëtarët e saj evropianë, mbi nevojën për të rritur ushtritë dhe industritë e tyre të mbrojtjes, kompanitë mund të vazhdojnë vetëm pasi të kenë më shumë siguri kontraktuale.

“Kontratat kanë rëndësi. Paratë . . . ka rëndësi”, tha LaPlante i Pentagonit. “Sapo [kompanitë e mbrojtjes] të shohin se ne do të vendosim para [në porosi]”. . . do ta marrin, kjo është puna e tyre”.

