Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka shpërndarë ditën e sotme një foto nga qyteti i Shkodrës.









Meta shfaqet pranë lumit të Bunës, teksa drejton me gisht nga Kalaja e Rozafës.

Këtë pamje ai e ka shoqëruar me një diçiturë ku thuhet: Buna herë ngrihet e herë ulet, por Kalaja e Rozafës qëndron atje lart mbizotëruese si Zonjë e randë”, ndërsa nuk kanë munguar as thirrjet politike “ndryshim me çdo çmim” dhe “fitore”, për bashkinë e këtij qyteti.