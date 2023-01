Ministri italian i Mbrojtjes: Lufta e Tretë Botërore fillon nëse tanket ruse hyjnë në Kiev ose vrasin Zelenskin

Tanket ruse në Kiev dhe Lufta e Tretë Botërore që fillon. Ky është skenari i pikturuar nga ministri i Mbrojtjes së Italisë, Guido Crosetto, i cili tani më shumë se kurrë rezonon si një paralajmërim i zymtë për Evropën dhe vendet e tjera të NATO-s.









Që nga shpërthimi i luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, rreziku i një Lufte të Tretë Botërore ka qenë gjithmonë i pranishëm në tryezën e punës së NATO-s, veçanërisht pas vendimit të vendeve për të dërguar armët e tyre në Kiev, por kurrë deri më tani nuk është përmendur kaq qartë. Është edhe për këtë arsye që fjalët e ministrit Crosetto kanë bërë jo pak bujë.

“Nëse tanket ruse vijnë në Kiev, do të ketë Luftë të Tretë Botërore”. Ky është dënimi i shqiptuar pas masës së parë të qeverisë Meloni për dërgimin e armëve në Ukrainë, e cila pavarësisht se është e klasifikuar, falë thashethemeve duket se parashikon vendimin e Italisë dhe Francës për dërgimin e armëve të avancuara dhe të kushtueshme, sistemi i mbrojtjes raketore Samp-T.

Nëse për disa deklarata e Crosetto-s mund të duket një ekzagjerim, në realitet ajo është menduar të jetë një paralajmërim që i ka rrënjët në doktrinat e NATO-s. Në fakt, siç shpjegohet edhe nga Repubblica, ka “vija të kuqe”, të cilat nëse kalohen nga trupat e presidentit Vladimir Putin, do të çonin në një ndryshim të konfliktit në një konflikt global. Prandaj është e këshillueshme të dini se cilët janë 3 skenarët që mund t’i çojnë vendet në prag të një Lufte të Tretë Botërore. Këtu është gjithçka që duhet të dini.

Lufta e Tretë Botërore, në cilat raste dënimi i Crosetto-s mund të bëhet realitet?

Pas fjalëve të Crosetto-s, është e natyrshme që shumë njerëz pyesin veten për natyrën e vërtetë të asaj fjalie, duke pyetur veten nëse është kërcënimi i njëfishtë që nga fillimi i luftës apo nëse këtë herë ka ndonjë të vërtetë në të. Siç ishte parashikuar, në realitet janë 3 raste kufitare në të cilat është e mundur që ky konflikt të kthehet në një luftë botërore.

Tanket ruse hyjnë në Kiev. Ky ishte plani origjinal i Rusisë pas pushtimit të Ukrainës dhe nuk u realizua kurrë falë rezistencës ukrainase: hyni në Kiev dhe bëni të gjithë vendin të dorëzohet. Në rast se Kremlini vendos sërish të zbatojë këtë plan, duke intensifikuar bombardimet e kryeqytetit dhe më pas duke hyrë në Kiev, sipas Crosetto, NATO mund të ndërhyjë me çdo mjet konvencional për të penguar planin rus. Për shembull, mund të krijojë “zona pa fluturim”, zona ajrore ku armiku nuk mund të hyjë, ose të sigurojë raketa me rreze të gjatë, siç kërkohet tashmë nga Ukraina. Secila nga këto lëvizje mund të rezultojë në një reagim rus kundër forcave të NATO-s, me një përshkallëzim të mëvonshëm në një konflikt global.

Vrasja e Zelenskit. Siç shpjegohet nga një artikull në Repubblica, në fillim të luftës Putin dyshohet se urdhëroi eliminimin e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky për të demoralizuar vendin. Nëse do të provonte përsëri dhe do të kishte sukses, NATO mund të ndërhyjë drejtpërdrejt në terren në mbrojtje të institucioneve të Ukrainës, për të parandaluar kolapsin e sistemit politik dhe ushtarak të vendit.

Përdorimi i armëve atomike. Spektri i luftës bërthamore ka qëndruar gjithmonë mbi Evropë që nga fillimi i konfliktit ruso-ukrainas. Për shkak të luftës së zgjatur, shumë kanë frikë nga një urdhër nga presidenti Putin për të përdorur bomba bërthamore taktike në tokën ukrainase. Veprimi i paralajmëruar disa herë nga NATO. Në rast se kjo do të ndodhte, sipas ish-kreut të CIA-s, David Petraeus, NATO mund të ndërhyjë duke shkatërruar flotën ruse në Detin e Zi, duke punësuar aviatorët e saj dhe forcat IT. Kjo do të rezultonte në një Luftë të Tretë Botërore, por pa u shndërruar edhe në një luftë bërthamore.