Momenti prekës kur një fëmijë dëgjon për herë të parë zërin e nënës

Vogëlushja Savvi, foshnja e lindur e shurdhër, solli lot gëzimi në sytë e familjes së saj. Falë teknologjisë, ajo arriti të dëgjojë zërin e nënës së saj për herë të parë.

Bëhet fjalë për Savvanën e vogël, një vajzë të vogël vetëm disa muajshe, e cila ka pasur probleme me dëgjimin që nga dita e lindjes dhe nuk kishte dëgjuar asnjëherë zhurmat e mjedisit të saj.

Dje ishte hera e parë që prindërit e vogëlushes Savvi i pajisën asaj aparate dëgjimi të krijuara posaçërisht për foshnjat.

Mom writes: “It’s easy to take the little things for granted but in our home, the gift of sound is not one of them! We are so incredibly grateful for the @moogcenter and how quickly we were able to get her amplified. We love you Savvie!” courtney.t.clem

