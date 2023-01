“Prej 3 ditësh në një ishull me hetues të FBI”, Berisha publikon mesazhin e qytetarit: Po pyetet për çështjen e McGonigal

Kreu i PD Sali Berisha ka postuar sot në Facebook një mesazh që i ka ardhur nga një qytetarë, i cili rrëfen se kryeministri Edi Rama prej tre ditësh ndodhet në takim me hetues të FBI dhe zyrtarë të lartë.









Sipas këtij të fundit, Rama është pyetu lidhur me çështjen e ish-zyrtarit të lartë të FBI, Charles McGonigal.

Ja mesazhi që qytetari i ka dërguar Berishës:

“Pershendetje Dr, smundja e Rames eshte diplomatike. Njoftimi i Dukes eshte i pa vertet. Rama ka qene prej tre ditesh ne nje ishull ne takim me hetues te FBI por edhe zyrtar te larte.

Atij i eshte kerkuar: 1-te rrefej çdo gje si i penduar i drejtesise reth lidhjeve te tij me Mc Gonigal si dhe cdo gje rrethe oficerit te sherbimeve inteligjente, sigurimit te shtetit Agron Neza dhe superkeshilltarit te tij te erret Dorian Duçka. Rames i eshte kerkuar te deshmoj per lidhjet e tij me Mark Rossinin kontratat direkte me me Lou Bladel paraardhesi i McGonigal ne FBI. Nderkoh Erion Velia eshte nisur me urgjence per Neë York per te nderyre tek Aleks Soros per te ndihmuar apo per te shpetuar veten sepse edhe emri i tij lakohet shume here ne pjesen e dosjes qe nuk eshte papublikuar.”