Si ndërhynë rusët në zgjedhjen e Trump si President i SHBA! Zbulohet roli i plotë që luajti ish-agjenti i FBI-së McGonigal dhe lidhjet e forta me oligarkët e Putin

Më 23 janar, mediat amerikane investiguan dhe bërën publike faktin se një ish-agjent special i FBI-së, Charles McGonigal, u arrestua me akuza për marrje ryshfeti në shërbim të interesave të huaja. Akuza e parë thekson se në vitin 2017, Charles McGonigal mori 225 mijë dollarë nga një personazh i huaj, ndërsa ishte përgjegjës për kundërzbulimin në zyrën e FBI-së në Nju Jork. Një tjetër akuzë është se McGonigal mori para nga Oleg Deripaska, oligark rus i sanksionuar nga SHBA, pas tërheqjes së McGonigal në vitin 2018 nga FBI. Deripaska, manjat jashtëzakonisht i pasur i metaleve pranë Kremlinit, “industrialisti i preferuar i Putinit”, ishte një figurë në një operacion të ndikimit rus që McGonigal kishte hetuar në vitin 2016. Deripaska ka qenë nën sanksionet amerikane që nga viti 2018. Deripaska është gjithashtu ish-punëdhënësi dhe kreditori, i menaxherit të fushatës së Trump për vitin 2016, Paul Manafort.









Raportimi i deritanishëm për ish-agjentin e FBI-së, duket se i mungojnë faktet për implikimet më të mëdha. Një prej tyre është se pozicioni historik i Trump duket shumë më i turbullt. Në vitin 2016, menaxheri i fushatës së Trump (Manafort) ishte një ish-punonjës i një oligarku rus (Deripaska) dhe i detyrohej para të njëjtit oligark rus. Dhe agjenti special i FBI-së (McGonigal) i cili u ngarkua me hetimin e lidhjeve ruse të fushatës së Trump-it më pas shkoi në punë (sipas aktakuzës) për të njëjtin oligark rus (Deripaska). Kjo është padyshim shumë e keqe për Trumpin personalisht. Por është gjithashtu shumë e keqe për FBI-në e Nju Jorkut, për FBI-në në përgjithësi dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Një tjetër rast është se ne duhet të rishikojmë operacionin e ndikimit rus në emër të Trump në vitin 2016, dhe reagimin çuditërisht të dobët amerikan. Qëllimi i Moskës ishte të lëvizte ‘gurët’ dhe institucionet në mënyrë që Hillary Clinton të humbiste dhe Donald Trump të fitonte. Mund të na pëlqente të mendojmë se çdo agjent special i FBI-së do t’i rezistonte, do të kundërshtonte ose të paktën do të ishte imun ndaj një operacioni të tillë. Tani jemi të informuar me siguri se një aktor i besuar i FBI-së, i cili ishte përgjegjës për trajtimin e këtij lloj operacioni, ishte i korruptuar. Dhe përsëri, çështja nuk është vetëm personi i caktuar. Nëse dikush aq i rëndësishëm sa McGonigal mund të merrte para nga të huajt ndërsa ishte në punë në FBI Nju Jork, dhe më pas të shkonte të punonte për një oligark rus të sanksionuar që po hetohej dikur, tregon se ajo që është në rrezik, është kultura e Zyra e FBI-së në Nju Jork. Çështja më e madhe është argumenti i diskutimeve tona kombëtare mbi politikën dhe integriteti i procesit tonë zgjedhor.

Për mua personalisht, arrestimi i McGonigal solli një kujtim shqetësues. Në vitin 2016, McGonigal ishte në krye të kundërzbulimit kibernetik për FBI-në dhe u vu në krye të kundërzbulimit në zyrën e FBI-së në Nju Jork. Atë prill, unë publikova historinë e lidhjes midis fushatës së Trump dhe regjimit të Putinit, në bazë të burimeve të hapura ruse. Në atë kohë, pothuajse askush nuk donte ta merrte seriozisht këtë lidhje. Gazetarët amerikanë donin një burim amerikan, por njerëzit që kishin përjetuar operacione të ngjashme ruse ishin në Rusi, Ukrainë ose Estoni. Shumë pak njerëz e morën seriozisht Trumpin; shumë pak njerëz e morën seriozisht Rusinë; shumë pak njerëz e morën seriozisht kibernetikën; mbivendosja e diagramit të Venit të njerëzve që i merrnin të tre seriozisht ndiheshin shumë të vegjël. Megjithatë, kishte edhe një shqetësim specifik të bezdisshëm se vendi im ishte jo vetëm i papërgatitur, por edhe diçka më e keqe. Pasi shkrova atë pjesë dhe një tjetër, dëgjova fakte intime se diçka e çuditshme po ndodhte në lidhje me zyrën e FBI-së në Nju Jork. Kjo nuk ishte sekret në atë kohë. Personazhi nuk kishte nevojë të ishte afër çështjeve të tilla për të arritur atë lëvizje. Dhe duke qenë se FBI New York ishte zyra që merrej me kundërzbulimin kibernetik, kjo ishte shqetësuese.

Arsyeja pse po mendoja për Trump dhe Putin në vitin 2016 ishte një model që e kisha vënë re në Evropën Lindore, që është fusha ime e ekspertizës. Midis viteve 2010 dhe 2013, Rusia u përpoq të kontrollonte Ukrainën duke përdorur të njëjtat metoda që u shfaqën në vitin 2016 në operacionin e saj të ndikimit në Shtetet e Bashkuara: mediat sociale, paratë dhe një kandidat i besueshëm për kreun e shtetit. Kur kjo dështoi, Rusia pushtoi Ukrainën, nën mbulesën e disa operacioneve shumë të suksesshme të ndikimit. (Nëse zbuloni se nuk ju kujtohet pushtimi rus i Ukrainës në vitin 2014, ka shumë të ngjarë sepse jeni kapur në ‘shkumën’ e propagandës ruse, të përhapur përmes internetit, të shënjestruar ndaj dobësive.) Suksesi i asaj propagande e inkurajoi Rusinë të ndërhyjnë në Shtetet e Bashkuara, duke përdorur të njëjtat metoda dhe institucione. Kjo është ajo për të cilën po punoja në vitin 2016, kur një operacion i ngjashëm ishte duke u zhvilluar qartë në Shtetet e Bashkuara.

Për këtë vëzhgues të Ukrainës, ishte e qartë se Rusia po e mbështeste Trumpin në një mënyrë që dikur kishte mbështetur presidentin ukrainas Viktor Janukoviç, me shpresën e kontrollit të butë. Trump dhe Yanukovych ishin figura të ngjashme: nihiliste, fyese, që kërkonin pushtet për të fituar ose mbrojtur paratë. Kjo i bëri ata partnerë të etur për Putinin. Dhe ata kishin të njëjtin këshilltar kryesor: konsulentin politik amerikan Paul Manafort. Kontrolli i butë rus i Trump nuk kërkonte takime personale të pafundme mes dy drejtorëve. Kërkonte vetëm mirëkuptim të ndërsjellë, i cili u shfaq me bollëk gjatë presidencës së Trump: mendoni për takimin midis Putinit dhe Trump në Helsinki në vitin 2018, kur presidenti amerikan tha se i besonte atij rus dhe presidenti rus tha se kishte mbështetur Trump si kandidat. Njohja e borxheve të ndërsjella ishte e qartë tashmë në vitin 2016: media ruse foli për Trumpin dhe Trump foli për Putinin.

Gjatë fushatës presidenciale të Trump 2016, afrimi midis Trump dhe Putin mund të realizohej përmes ndërmjetësve. Një ndërmjetës i dukshëm ishte Paul Manafort: fillimisht ai punoi për oligarkun rus Deripaska si konsulent për t’i mësuar Kremlinit se si të ndikonte tek amerikanët. Më pas ai punoi për njeriun e Rusisë në Ukrainë, Yanukovych, duke e ndihmuar atë të zgjidhej. Më në fund Manafort punoi për Trump, në të njëjtin cilësi. Ju mund të mbani mend lidhjet e Manafort me Rusinë siç u zbuluan nga shtypi në vitin 2016. Ai (dhe Jared Kushner dhe Donald Trump, Jr.) u takuan me rusët në qershor 2016 në Trump Tower. Manafort-it iu desh të jepte dorëheqjen si menaxher i fushatës së Trump në gusht, pasi u bë publike, ai kishte marrë 12.7 milionë dollarë, ndërsa punonte në Yanukovych dhe nuk e kishte raportuar atë.

Në vitin 2016, kur ai ishte menaxheri i fushatës së Trump, Manafort i detyrohej Deripaskës miliona dollarë. Në fund të bashkëpunimit të tyre politik, ata kishin hyrë në një investim të turbullt, në fund të të cilit Deripaska po ndiqte Manafort në gjykatë. Manafort e pranoi borxhin ndaj Deripaskës, në kuptimin që ai e trajtoi punën e tij për Trump si një mënyrë për ta shlyer atë. Si menaxher i fushatës së Trump dhe si debitor i Deripaskës, Manafort i shkroi Deripaskës “informacione private” mbi fushatën e Trump. Nëpërmjet një ndërmjetësi, Manafort u dërgoi rusëve të dhëna nga fushata e Trump, duke përfshirë të dhënat e anketimit të fushatës për amerikanët që do të ishin të dobishme për operacionet e ndikimit. Manafort iu kërkua t’i komunikonte Trumpit një plan rus për ndarjen e Ukrainës. Manafort shpresonte ta paguante Deripaskën në një monedhë të ndryshme nga paratë – me fjalët e vetë Manafort, “për t’u shëruar”. (Këto dhe detaje të tjera janë në Rruga drejt lirisë.)

Duke menduar rrugën tonë për në vitin 2016, duke mbajtur parasysh modelin e Rusisë për të kërkuar kontroll të butë, duke kujtuar atë që dimë tani, le të rishqyrtojmë tani se si FBI e trajtoi lidhjen Trump-Putin atë vit. Pasi Trump u bë president, ai dhe disa republikanë të tjerë pretenduan se FBI kishte tejkaluar duke kryer çdo lloj hetimi. Tani që McGonigal është arrestuar, Trump ka pohuar se kjo e ndihmon disi çështjen e tij. Mendja e shëndoshë sugjeron të kundërtën. Njeriu që supozohej të hetonte mbështetjen ruse të Trump-it më pas mori para nga një oligark rus i afërt me Putinin, i cili ishte në një largim nga fushata e Trump në atë kohë? Kjo nuk është aspak një plejadë që mbështet versionin e ngjarjeve të Trump. Nëse agjenti special i FBI-së (McGonigal) që po hetonte lidhjen e Trump me Rusinë ishte në listën e pagave të oligarkut rus (Deripaska), të cilit menaxheri i fushatës së Trump (Manafort) i detyrohej miliona dollarëve dhe i dha informacione, kjo nuk duket mirë për Trump. Duket e tmerrshme – por jo vetëm për Trump.

Anne Applebaum dikur e shtroi pyetjen në mënyrën e duhur: pse FBI nuk i hetoi lidhjet e Trump me Putinin shumë më herët? Në retrospektivë, duket sikur hetimi i FBI-së për fushatën e Trump dhe lidhjet e tij me Rusinë në vitin 2016 ishte jo vetëm i vonuar, por çuditërisht i nënvlerësuar. I njohur si “Uragani ndër-zjarr”, ai e përcaktoi çështjen e ndikimit rus ngushtë, si një çështje kontakti personal midis zyrtarëve të fushatës së Trump dhe rusëve. Ndërkohë, ndërsa ai hetim po vazhdonte, Rusia ishte në mes të një fushate të madhe në mediat sociale, e cila, sipas studiuesit kryesor të komunikimit presidencial, bëri të mundur zgjedhjen e Trump. Dhe ajo fushatë e ndikimit më të madh nuk u hetua nga FBI, e lëre më të kundërshtohej.

Nëse ka ndonjë gjë, duket sikur zyra e FBI-së në Nju Jork, me dashje ose pa dashje, më tepër ka shtyrë në të njëjtin drejtim sesa i ka rezistuar operacionit të ndikimit pro-Trump të Rusisë. Siç pa dyshim të gjithë e mbajnë mend, Rusia ishte në gjendje të ‘peshkonte’ email-et nga institucionet dhe njerëzit përreth Klintonit dhe përdori disa prej tyre, jashtë kontekstit, për të krijuar narrativa të dëmshme imagjinare rreth saj. Njëkohësisht, kishte një shqetësim në lidhje me përdorimin e një serveri privat email nga Clinton. Në mendjen popullore, këto dy çështje u turbulluan së bashku, me ndihmën e Trump. Trump u kërkoi rusëve të hynin në llogarinë e emailit të Klintonit, gjë që ata u përpoqën ta bënin menjëherë. Asgjë në lidhje me emailet e Klintonit nuk ishte me interes. FBI mbylli një hetim në korrik 2016, duke thënë se nuk kishte asnjë bazë për akuza penale kundër Clinton.

Më pas, çuditërisht, drejtori i FBI-së, James Comey, njoftoi më 28 tetor 2016, vetëm dhjetë ditë para zgjedhjeve, se hetimi për emailet e Clinton-it ishte rihapur. Kjo krijoi një zhurmë të madhe që (siç treguan sondazhet) dëmtoi Clinton dhe ndihmoi Trump. Hetimi u mbyll përsëri pas vetëm tetë ditësh, më 6 nëntor, pa asnjë akuzë kundër Clinton. Por kjo ishte vetëm dy ditë para zgjedhjeve dhe dëmi u bë. Me sa më kujtohet, në furinë e atyre dyzet e tetë orëve të fundit, askush nuk e vuri re njoftimin e dytë të Comey-t, mbylljen e hetimeve dhe pastrimin e Klintonit. Unë isha duke kërkuar në atë kohë dhe njerëzit me të cilët fola ishin ende mjaft të emocionuar për emailet. Pse FBI do të zbulonte publikisht një hetim për një çështje të nxehtë që përfshin një kandidat presidencial pikërisht përpara zgjedhjeve? Tani duket se Comey e bëri njoftimin publik për shkak të një lloj presioni të paligjshëm nga agjentët specialë në zyrën e FBI-së në Nju Jork. Comey besonte se ata do të zbulonin hetimin nëse ai nuk e shpallte atë.

Trump e dinte se Rusia kishte punuar për ta bërë atë të zgjidhej Presidenti, por standardi i fajit u vendos aq i lartë sa ai mund të mbrohej duke thënë se ai personalisht nuk kishte bashkëpunuar. Raporti Mueller, të cilin ende nuk besoj se shumë njerëz e kanë lexuar në të vërtetë, tregoi se kishte një fushatë shumëdimensionale të ndikimit rus në emër të Trump. Administrata Trump u kundërpërgjigj duke pretenduar se nuk kishte asnjë provë që Trump personalisht kishte qenë në kontakt personalisht me Putinin. Kjo mbrojtje ishte sigurisht mashtruese; por ishte i disponueshëm pjesërisht për shkak të fushës së ngushtë të hetimeve të FBI-së në 2016.

Për të qenë të drejtë, FBI, së bashku me Sigurinë Kombëtare, hetuan sistemin kibernetik. Por kjo ishte pas zgjedhjeve kur nuk mund të bënte asnjë ndryshim; dhe në raportin kibernetik u përcaktua ngushtë, i kufizuar në ‘phishing’ dhe shkelje të sistemeve. Këto janë çështje të rëndësishme, por nuk ishin çështja kryesore. Ajo që mundësoi phishing-u dhe shkelja e sistemeve ishte çështja kryesore: një fushatë e mediave sociale që shfrytëzonte emocionet, përfshirë mizogjininë, për të mobilizuar dhe çmobilizuar votuesit.

Rusia përdori emailin e papërpunuar në operacione specifike në emër të Trump, për shembull duke e shpëtuar atë nga skandali i kasetave të Access Hollywood. Menjëherë pasi u zbulua se Trump mbrojti sulmin seksual, Rusia publikoi një skandal imagjinar që lidh Clinton me abuzimin e fëmijëve. Kjo i lejoi ndjekësit e Trump të besonin se çfarëdo që të bënte ai, ajo ishte më e keqe; dhe skandali u shua. Është e paimagjinueshme që McGonigal të mos ishte në dijeni të fushatës së ndikimit të Rusisë në 2016 në emër të Trump. Ai i njihte lojtarët; tani dyshohet se ka qenë i punësuar tek njëri prej tyre. Edhe unë isha në dijeni të fushatës së ndikimit të Rusisë në vitin 2016. U bë një nga temat e librit tim ‘Rruga drejt palirisë’, të cilin e përfundova vitin e ardhshëm.

Fushata e ndikimit rus ishte një çështje për kundërzbulimin amerikan. Vlen të ndalemi për të kuptuar pse, pasi na ndihmon të shohim qendrën e McGonigal dhe kuptimin e këtij skandali. Inteligjenca ka të bëjë me përpjekjen për të kuptuar. Kundërzbulimi ka të bëjë me ta vështirësuar këtë për të tjerët. Largimi nga kundërzbulimi janë operacionet më ekzotike të krijuara për ta bërë armikun jo vetëm të keqkuptojë situatën, por edhe të veprojë mbi bazën e keqkuptimeve, kundër interesave të vetë armikut. Operacione të tilla, të cilat kanë qenë një specialitet rus (ose sovjetik) për më shumë se një shekull, shkojnë nën emrin e “provokimit”, ose “masave aktive” ose “maskirovka”. Është detyrë e kundërzbulimit të kuptojë masat aktive dhe t’i pengojë ato të funksionojnë. Operacioni i ndikimit rus në emër të Trump ishte një masë aktive që Shtetet e Bashkuara nuk arritën ta ndalonin. Elementi kibernetik, përdorimi i mediave sociale, është ajo për të cilën McGonigal personalisht, me prejardhjen dhe pozicionin e tij, duhet të kishte ndërgjegjësuar të gjithë. Në vitin 2016, McGonigal ishte shefi i seksionit të Seksionit të Koordinimit të Kundërzbulimit Kibernetik të FBI-së. Atë tetor, ai u vu në krye të Divizionit të Kundërzbulimit të zyrës së FBI-së në Nju Jork.

Dhe pikërisht atëherë, në tetor 2016, gjërat filluan të dilnin jashtë kontrollit. Ishin dy momente, në fund të fushatës presidenciale, që vendosën çështjen për Donald Trump. E para ishte kur rusët e shpëtuan atë nga skandali Access Hollywood (7 tetor). E dyta ishte njoftimi publik i drejtorit të FBI-së, James Comey, se ai po rihap hetimin e emaileve të Hillary Clinton (28 tetor). Arsyeja që Comey e bëri atë njoftim publik në atë kohë shumë të ndjeshme, dhjetë ditë para zgjedhjeve, nuk ishte se ai besonte se publiku duhej ta dinte, as se çështja kishte të ngjarë të kishte pasoja të mëdha. Për llogari të tij, ai besonte se zyra e FBI-së në Nju Jork do ta zbulonte gjithsesi. Rudolph Giuliani me sa duket kishte qenë tashmë përfituesi i rrjedhjeve; pretendoi të dinte paraprakisht për atë që ai e quajti një “surprizë” që do të ndihmonte Donald Trump, përkatësisht njoftimin publik të Comey për hetimin me email.

Në atë kohë dukej sikur Comey ishte luajtur nga njerëz në FBI në Nju Jork që donin që Trump të fitonte. Comey tani e ka konfirmuar këtë, megjithëse zgjedhja e tij e fjalës mund të jetë ndryshe. Dhe unë pyesja veten, në atë kohë, nëse ata agjentë specialë në Nju Jork, nga ana tjetër, po luheshin. Nuk ishte sekret në atë kohë që agjentët specialë të FBI-së në Nju Jork nuk e donin Hillary Clinton-in. Bërja publike e angazhimeve emocionale kërkon të shfrytëzohet. Për njerëzit që punojnë në kundërzbulim, kjo është një gjë veçanërisht e gabuar për të bërë. Natyra e punës në kundërzbulim është se, nëse nuk je shumë i mirë, do ta gjesh veten në vorbullën e masës aktive të dikujt tjetër. Dikush tjetër do të përfitojë nga dobësitë tuaja të njohura – mizogjinia juaj, ndoshta, ose urrejtja juaj ndaj një politikaneje specifike, ose besimi juaj plotësisht i pajustifikuar se një politikan mashkull është një mesia patriotik – dhe do t’ju bëjë të bëni diçka që ju duket si vendim i juaj.

Tani që jemi informuar se një figurë qendrore në zyrën e FBI-së në Nju Jork ishte e gatshme të merrte para nga aktorët e huaj gjatë kohës që ishte në punë, kjo linjë analize mbart disa rishqyrtime. Objektivisht, FBI Nju Jork po vepronte në bashkëpunim me Rusinë, duke injoruar ose përcaktuar ngushtë veprimet e Rusisë dhe duke ndihmuar në dorëzimin e goditjes një-dy ndaj Klintonit në tetor që me shumë gjasa e shpëtoi Trumpin. Kur njerëzit veprojnë në interes të një fuqie të huaj, ndonjëherë është për para, ndonjëherë sepse fuqia e huaj di diçka për ta, ndonjëherë është për ideale, dhe ndonjëherë është për asnjë motiv të vetëdijshëm — atë që mendon se motivet e veta janë kuruar, manipuluar dhe drejtuar. Duket mjaft e mundur – e ngre si një hipotezë që njerëzit e arsyeshëm do ta konsideronin – që një përzierje e këtyre faktorëve ishte në punë në FBI Nju Jork në 2016.

Të gjitha këto pjesë të historisë së fundit duhet të varen së bashku në një mënyrë ose në një tjetër, dhe zbulimi i freskët dhe tronditës i arrestimit të McGonigal është një shans për ne që të përpiqemi të shohim se si. Përsëri, nëse këto pretendime janë të vërteta, ato së shpejti do të rrethohen nga fakte të tjera të panjohura deri më tani, të cilat duhet të na bëjnë të shqyrtojmë problemin e integritetit të zgjedhjeve në një mënyrë të përgjithshme. Deri tani, provat rrethanore sugjerojnë se ne konsiderojmë mundësinë që puna e raportimit të FBI-së në vitin 2016, e cila rezultoi në një kornizë të çështjes që ishte e përshtatshme për Trumpin dhe Rusinë, mund të kishte të bënte diçka me faktin (sipas aktakuza) se një nga agjentët kryesorë të saj ishte i gatshëm të merrte para nga aktorët e huaj ndërsa ishte në punë. Në lidhje me rrjedhjet nga FBI Nju Jorku në fund të fushatës së 2016-ës, të cilat patën efektin e dukshëm të dëmtimit të Klintonit dhe ndihmës së Trump-it, arrestimi i McGonigal kërkon gjithashtu një rishikim më të gjerë të shkallës së katastrofës së 2016-ës. Sa u kap FBI Nju Jork, me dashje dhe pa dashje, në një masë aktive ruse?

Akuzat nuk janë vërtetuar. Nëse po, do të ishte paksa befasuese nëse dy veprat për të cilat akuzohet tani McGonigal do të ishin ngjarje të izoluara. Me sa duket, ekziston një rrezik i caktuar, duke i parë ata në këtë mënyrë dhe duke i lënë të shkuarat të kalojnë. Një avokat amerikan që prezantoi çështjen tha se McGonigal “duhej ta dinte më mirë”; kjo është ajo që thuhet kur një fëmijë i dhemb barku pasi ka ngrënë shumë karamele pambuku në panairin e qarkut; vështirë se i përgjigjet peshës së situatës.

Dështimi për të kuptuar kërcënimin rus në vitet 2010 ishte një prelud i dështimit për të kuptuar kërcënimin rus në vitet 2020. Dhe sot amerikanët që mbështesin Rusinë në luftën e saj të mizorisë priren të jenë anëtarë të familjes Trump ose njerëz të lidhur ngushtë me Trump, si Giuliani. Njerëzit që ndihmuan Trump atëherë të marrin pjesë në luftën kundër Ukrainës tani. Konsideroni një nga arkitektët kryesorë të fushatës ruse të vitit 2016 për të mbështetur Trumpin, Yevgeny Prigozhin. Në vitin 2016, pozicioni i tij përkatës ishte si drejtues i Agjencisë së Kërkimeve në Internet; ata ishin pikërisht njerëzit që (për shembull) ndihmuan në përhapjen e historisë për Klintonin që e shpëtoi Trumpin nga skandali Access Hollywood. Agjencia e Kërkimeve në Internet që ia mbulonte shpinën, Trump do të kishte pasur një kohë shumë më të vështirë në zgjedhjet e 2016-ës. Sot, gjatë luftës në Ukrainë, Prigozhin tani njihet më mirë si pronari i Wagner, duke dërguar dhjetëra mijëra të burgosur rusë për të vrarë dhe për të vdekur.

Implikimet e arrestimit shkojnë më tej. McGonigal kishte autoritet në hetimet e ndjeshme ku shqetësimi specifik ishte se kishte një amerikan që u jepte amerikanë të tjerë qeverive të huaja. Zbërthimi i asaj që do të thotë kjo do të kërkojë një shqetësim për Shtetet e Bashkuara që shkon përtej besnikërisë partiake. Fatkeqësisht, disa figura kryesore politike duket se po reagojnë ndaj lajmit në frymën e kundërt: duke shtypur të kaluarën, duke destabilizuar kështu të ardhmen. Menjëherë pas publikimit të historisë së McGonigal, Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve Kevin McCarthy e përjashtoi Adam Schiff nga komiteti i inteligjencës së Dhomës, në një ekspozitë madhështore të indiferencës ndaj sigurisë kombëtare. Një veteran i atij komiteti, Schiff ka marrë kohë për të mësuar rreth Rusisë. Është groteske ta përjashtosh atë në këtë moment të veçantë, në mes të një lufte dhe në fillim të një skandali spiunazhi.

Lëvizja e fundit e McCarthy kundër Schiff gjithashtu kujton vitin 2016, fatkeqësisht. Ashtu siç bëra unë, Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve Kevin McCarthy, në atë kohë, kishte një mendim se diçka nuk shkonte me Trump dhe Rusinë. Ai shprehu pikëpamjen e tij në qershor se Donald Trump ishte republikani që kishte më shumë gjasa të merrte para nga Vladimir Putin. Kjo tregonte një instinkt të shkëlqyer politik, fatkeqësisht i pakrahasueshëm me asnjë ndjekje etike. McCarthy nuk e ndau dyshimin e tij me zgjedhësit e tij dhe as nuk bëri asgjë për të ndjekur. Ai e bëri këtë vërejtje në një bisedë me anëtarë të tjerë republikanë të Dhomës së Përfaqësuesve, të cilët nuk u pajtuan me të dhe që me sa duket arritën në përfundimin se rreziku i një sikleti për partinë e tyre ishte më i rëndësishëm se siguria kombëtare amerikane. Republikanët në Senat, fatkeqësisht, patën një pikëpamje të ngjashme. Ata margjinalizuan qëllimisht një hetim të CIA-s që adresonte fushatën e ndikimit rus për Trump. Në shtator 2016, Mitch McConnell ia bëri të qartë administratës Obama se gjetjet e CIA-s do të trajtoheshin si politike nëse do të diskutoheshin në publik. Administrata Obama iu përkul këtij presioni.

Operacioni rus për të zgjedhur Trumpin në vitin 2016 ishte real. Ne jemi ende duke jetuar nën spektrin e 2016-ës dhe jemi më afër fillimit të procesit apo mësimit të tij sesa deri në fund. Mohimi që ka ndodhur, ose duke vepruar sikur nuk ka ndodhur, i bën Shtetet e Bashkuara të prekshme ndaj operacioneve të ndikimit rus që janë ende në vazhdim, ndonjëherë të organizuara nga të njëjtët njerëz. Është e lehtë të harrosh 2016-ën dhe njeriu dëshiron ta bëjë këtë. Por demokracia ka të bëjë me të mësuarit nga gabimet dhe ky arrestim e bën shumë të qartë se kemi ende shumë për të mësuar.