Stjuardesa tregon gabimin që bëjnë pasagjerët por i kushton shumë

Puna si stjuardesë kërkon shumë aftësi për zgjidhjen e problemeve, veçanërisht kur merreni me problemet e pasagjerëve.









Megjithatë, ka disa gabime që bëjnë njerëzit që mund t’ua prishin plotësisht pushimet, të cilat ata presin që stjuardesat të jenë në gjendje t’i zgjidhin. Shumë herë është krejtësisht e pamundur.

Në blogun e fundit për “Sun Online Travel”, një stjuardesë ka zbuluar tre gabimet më qesharake që bëjnë pasagjerët, por që mund të kenë pasoja të mëdha.

E para që kryeson listën është harrimi i pasaportave. Nëse nuk jetoni ngjitur me aeroportin, kjo pothuajse me siguri do të çojë në humbjen e fluturimit.

Megjithatë, të paktën një pasagjer çdo dy ose tre fluturime do të pyesë ekuipazhin e fluturimit në aeroport nëse mund të bëjmë diçka për t’i ndihmuar ata. Stjuardesa thotë:

Nuk jam e sigurt se çfarë presin ata prej nesh, ne nuk mund të ndryshojmë kërkesat e hyrjes ndërkombëtare, as nuk mund ta mbajmë fluturimin vetëm për shkak të mungesës së mendjes së një pasagjeri. Nuk është në asnjë mënyrë problemi ynë, është i tyre dhe na çmend që njerëzit madje mendojnë të pyesin nëse mund të bëjmë diçka për të.

Nëse jeni tipi i personit që mund të harrojë pasaportën e tij, bëni një listë, kontrolloni që keni gjithçka që ju nevojitet një natë më parë dhe mos lini asgjë pas. Shtëpia nuk është i vetmi vend ku njerëzit lënë pasaportat e tyre, apo sende të tjera të rëndësishme. Shumë pasagjerë lënë gjërat pas në aeroplan dhe përsëri nuk mund të bëjmë asgjë për këtë, përveçse të kontrollojmë shpejt vendin tuaj. Ajo shpjegon:

Zakonisht aeroplani duhet të niset për një udhëtim tjetër shumë shpejt pasi të ulet dhe ne nuk kemi kohë t’i kthejmë të gjitha vendet përmbys duke kërkuar portofolin tuaj. Pra, nxirrni sa më pak gjëra nga çanta juaj gjatë fluturimit dhe sigurohuni që t’i keni të gjitha kur të kemi zbritur. Përndryshe, nuk ka gjasa ta shihni përsëri, pavarësisht sa na luteni që t’ju lejojmë të ktheheni në aeroplan.

Në mënyrë të ngjashme, mos kontrollimi i kërkesave të hyrjes përpara se të vizitoni vende të caktuara është një mënyrë vërtet e lehtë për të humbur të gjitha paratë që keni shpenzuar për pushimet tuaja dhe kjo mund t’ju anulojë udhëtimin. Kjo më së shpeshti ndodh në fluturimet për në Amerikë, ku pasagjerët nuk e kuptojnë se kanë nevojë për një aplikim ESTA për të hyrë.