“Unë do të çrrënjos shtetin e thellë” – Trump filloi fushatën e tij për vitin 2024

Me slogane nga e kaluara, nga ato që e sollën në Shtëpinë e Bardhë në vitin 2016, Donald Trump filloi në mënyrë efektive fushatën e tij elektorale për zgjedhjet presidenciale në SHBA që janë gati dy vjet larg.









Ai vizitoi New Hampshire dhe Karolinën e Jugut, dy shtete me votime të hershme, për t’i thënë audiencës së tij se 2024-a “është një mundësi për të shpëtuar vendin” dhe se “ne kemi nevojë për një udhëheqës që do ta bëjë atë që nga dita e parë”. Ai do të thotë vetë sigurisht.

Siç tha ai nga Karolina e Jugut, “ne duam një luftëtar që mund t’i rezistojë të majtës, kënetës, medias dhe shtetit të thellë”. “Këneta e Uashingtonit” ishte një nga frazat e tij të preferuara në zgjedhjet e 2016 për burokratët dhe interesat e veta, një moçal që ai kishte premtuar se do ta thante.

Ai vazhdoi fjalimin e tij kundër “Republikanëve Vetëm në emër” (RINOs), si dhe atyre që favorizojnë globalizimin dhe Kinën. “Ne qëndrojmë me Amerikën”, tha ai.

Ai i tha audiencës se “ju duhet një president që do të prishë të gjithë sistemin” dhe premtoi se “së bashku me ju do të përfundojmë punën e papërfunduar për ta bërë Amerikën përsëri të madhe”.

Por ai dha edhe një shije paraprake se cilat do të jenë çështjet e mëdha që do ta shqetësojnë. Ata janë “racistët e majtë që duan të indoktrinojnë rininë”, tha ai, përpara se të shtonte: “Hiqni duart marksiste nga fëmijët tanë”.

Ka edhe çështje gjinore. “Zoti krijoi dy gjini, burra dhe gra”, tha ai dhe premtoi se asnjë burrë nuk do të merrte pjesë nga gratë.