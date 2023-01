VIDEO/ Akuzohen për vrasjen e 29-vjeçarit, shpërbëhet njësia “Scorpion”

Departamenti i Policisë së Memfisit ka shpërbërë të ashtuquajturën njësi speciale Scorpion, oficerët e së cilës akuzohen për vrasjen e Tyre Nichols.









Scorpion do të thotë “Operacioni i krimeve në rrugë për të rivendosur paqen në lagjet tona”.

Toga është një njësi prej 50 personash me mision uljen e niveleve të krimit në zona të veçanta.

Por tani ajo është duke u shfuqizuar pasi oficerët e saj u panë duke rrahur z. Nichols, 29, në videot e 7 janarit.

Në një deklaratë, departamenti tha se “është në interesin më të mirë të të gjithëve që të çaktivizohet përgjithmonë” njësia.

“Ndërsa veprimet e urryera të disave hedhin një re çnderimi mbi titullin Scorpion, është e domosdoshme që ne, Departamenti i Policisë së Memphisit, të ndërmarrim hapa proaktivë në procesin e shërimit për të gjithë të prekurit”, shtoi ai.

Familja e Nichols e mirëpriti vendimin në një deklaratë nga avokatët e tyre, duke e quajtur atë “të përshtatshëm dhe proporcional me vdekjen tragjike të Tire Nichols, dhe gjithashtu një vendim të denjë dhe të drejtë për të gjithë qytetarët e Memfisit”.

Njësia u lançua në tetor 2021 me fokus në krimet me ndikim të lartë, të tilla si vjedhjet e makinave dhe veprat penale të lidhura me bandat.

Pesë oficerët – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III dhe Justin Smith – u pushuan nga puna javën e kaluar.

Ata u morën në paraburgim të enjten dhe secili përballet me akuza për vrasje të shkallës së dytë, sulm të rëndë, rrëmbim të rëndë, sjellje të pahijshme zyrtare dhe shtypje zyrtare.

Katër nga pesë të liruarit me kusht u liruan nga paraburgimi deri të premten në mëngjes, sipas të dhënave të burgut.

Avokatët e z. Martin dhe z. Mills kanë thënë se klientët e tyre do të deklarohen të pafajshëm.

“Njësia që vrau Tyre është shpërbërë përgjithmonë”, bërtiti një protestues në një megafon në Memphis dhe turma shpërtheu në brohoritje.

Pavarësisht shiut, grupi prej më pak se 100 protestuesish ishte mbledhur në sheshin përpara selisë së policisë në Memphis për të kërkuar ndryshimin e një sistemi policie që ata thanë se e bën zakon të brutalizojë zezakët në Memphis dhe në mbarë vendin.

“Memphis po mban një qëndrim,” tha Casio Montez, një nga organizatorët e protestës. “Kjo do të thotë se ne po bëjmë diçka të drejtë.”

Montez u zotua se ai dhe organizatorët e tjerë të komunitetit do të vazhdojnë të ushtrojnë presion ndaj shefit të policisë së Memphis, CJ Davis dhe zyrtarëve të qytetit derisa “të përmbushen kërkesat e komunitetit”, duke përfshirë reformimin e njësisë së krimit të organizuar të departamentit.

Në një intervistë me BBC News të premten, shefi Davis tha se njësia Scorpion u krijua për të qenë “më e përgjegjshme” dhe “më proaktive” ndaj dhunës me armë në qytet. Por ajo pranoi se oficerët që rrahën brutalisht Tire Nichols “vendosën të dilnin nga binarët”.

“Po bëjmë një vlerësim individual të të gjitha njësive”, tha ajo. “Ky është një hap i domosdoshëm. Ne duam të jemi plotësisht transparent ndaj komunitetit.”

Por për disa, problemi i dhunës policore është më i rrënjosur nga ç’mund të trajtojë çdo reformë.

Policia fillimisht tha se zoti Nichols ishte ndaluar me dyshimin për drejtim të pakujdesshëm, gjë që nuk është vërtetuar. Ai vdiq në spital tre ditë më vonë, më 10 janar.

Z. Nichols ishte me ngjyrë, siç janë të pesë oficerët e akuzuar në këtë rast.

Departamenti i Policisë së Memfisit publikoi katër video grafike të ndalimit të trafikut dhe pasojave të dhunshme të tij të premten, duke arritur në total më shumë se një orë filmime.

Protestat paqësore u zhvilluan në Memphis të premten mbrëma pas publikimit të videos, me disa demonstrues që bllokuan një autostradë kryesore në qytet, ndërsa demonstrata në shkallë të vogël u mbajtën gjetkë në vend.

Shumë protestues mbanin pankarta që kërkonin drejtësi për z. Nichols dhe t’i jepet fund “terrorit policor”.

Avokatët e familjes së Nichols e krahasuan sulmin me rrahjen e vitit 1991 nga policia të shoferit të Los Anxhelosit, Rodney King.

Programi Scorpion u promovua nga kryetari i bashkisë së Memphis Jim Strickland në një fjalim një vit më parë. Ai tha se qyteti përdori të dhënat e krimit “për të përcaktuar se ku njësia do të kryejë aktivitetet e saj të zbatimit brenda qytetit”.

Nga tetori 2021 deri në janar 2022, njësia bëri 566 arrestime, tha ai. Ata gjithashtu sekuestruan më shumë se 100,000 dollarë para cash, 270 automjete dhe 253 armë.

Pas vdekjes së z. Nichols, një vendas, Cornell McKinney, i tha një rrjeti televiziv të zonës së Memfisit se ai pati një takim të tensionuar me njësinë më 3 janar, vetëm disa ditë përpara incidentit që përfshinte zotin Nichols.

McKinney pretendon se oficerët – të cilët po udhëtonin me automjete pa shenja – e kërcënuan se do t’i “hiqnin kokën”, i drejtuan një armë në kokë dhe e akuzuan për posedimin e drogës.

Ai u ankua në Departamentin e Policisë së Memphisit pas incidentit, por thotë se nuk ka dëgjuar asgjë.

Një nga oficerët që arrestoi z. Nichols ishte paditur më parë nga një burrë që e akuzoi se e kishte rrahur kur ishte i burgosur tetë vjet më parë.