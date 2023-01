Video e re nga sulmi ndaj shtëpisë së zyrtares amerikane, Nancy Pelosi, audio tregon detajet torturuese

Pamjet video dhe audio të sapo publikuara tregojnë konfrontimin e dhunshëm të Paul Pelosit vjeshtën e kaluar me një dhunues në shtëpi, i cili përshkroi planet e tij për të sulmuar kryeparlamentaren e atëhershme Nancy Pelosi dhe zyrtarë të tjerë të zgjedhur.









Një gjykatës në San Francisko për këtë javë urdhëroi që të bëhen publike disa prova kundër të dyshuarit David DePape, duke përfshirë pamjet e kamerave të trupit, një telefonatë 911 nga shtëpia e Pelosit dhe një regjistrim të intervistës së DePape me policinë.

Regjistrimet – të zbuluara publikisht gjatë një seance gjyqësore në dhjetor – përshkruajnë kulmin e asaj që autoritetet e përshkruajnë si gjuetia e DePape për kongresmenen dhe zemërimi i tij ndaj zyrtarëve të zgjedhur.

Prokurorët thonë se DePape hyri në shtëpinë e Pelosit në San Francisko në fund të tetorit dhe e goditi Paul Pelosi në kokë me një çekiç pasi kërkoi të dinte vendndodhjen e kongresmenes, e cila ishte në Uashington, D.C. Një grup akuzash shtetërore dhe federale mund ta dërgonin atë në burgim të përjetshëm.

Një koalicion shtypi që përfshin POLITICO kërkoi publikimin e pamjeve të kamerave të trupit nga oficerët e Departamentit të Policisë në San Francisko, audio të thirrjes 911 të Paul Pelosit, pamjet e vëzhgimit nga shtëpia e Pelosit dhe audion e intervistës së policisë së DePape.

Pamjet e kamerës së trupit tregojnë Paul Pelosi dhe DePape duke kapur të dy një çekiç kur oficerët mbërritën në rezidencën Pelosi në orët e hershme të mëngjesit të 28 tetorit. Oficerët urdhërojnë burrat të hedhin çekiçin dhe DePape thotë “jo” përpara se ta kthejë dhe të lëkundet, pas së cilës të dy burrat rrëzohen përtokë dhe një oficer thërret një mjek.

Në pamjet nga një kamerë vëzhgimi e Policisë së Kapitolit, DePape mund të shihet duke marrë një çekiç dhe atë që duket të jetë një grusht kravata me zinxhir nga çantat që solli me vete. DePape u tha oficerëve se kishte ndërmend të rrëmbente Nancy Pelosin. Në fund të videos, DePape mund të shihet vazhdimisht duke tundur çekiçin kundër pjesës së jashtme të rezidencës Pelosi dhe më pas duke u ngjitur brenda.

Në një intervistë policore menjëherë pas sulmit, DePape e përshkruan zemërimin e tij ndaj Nancy Pelosit si “udhëheqës i grupit” të figurave politike që “gënjyen mbi një bazë të qëndrueshme”, duke përfshirë edhe përpjekjen për të minuar ish-presidentin Donald Trump. Ai planifikoi të rrëmbejë kongresmenen dhe t’i thyejë gjunjët nëse ajo nuk i tregonte të vërtetën.

Ai akuzon demokratët për “spiunim të një fushate rivale” dhe “paraqitje të provave të rreme” për të çuar përpara atë përpjekje, në një referencë në dukje për një hetim mbi lidhjet e fushatës së Trump me Rusinë

“Personi që ishte në TV duke gënjyer çdo ditë ishte Pelosi,” tha DePape.

DePape është i qetë dhe i kthjellët në intervistë, ndonëse duket se lufton me lot kur përshkruan armiqësinë e tij ndaj demokratëve. Ai tha se e dinte se oficerët do të ishin në rrugë pas thirrjes 911, por vendosi të qëndronte gjithsesi, duke e krahasuar veten me revolucionarët amerikanë. “Kur u largova nga shtëpia ime, u largova për të luftuar tiraninë”, tha ai. “Unë nuk u largova për t’u dorëzuar.”

Oficerët u thirrën në shtëpi pas një telefonate nga Paul Pelosi. Në audio nga ajo telefonatë, Paul Pelosi thotë “është një zotëri këtu që pret që gruaja ime të kthehet, Nancy Pelosi”. Ai thotë se nuk e njeh DePape dhe e përfundon telefonatën menjëherë pasi vuri në dukje se DePape i thotë “të mos bëjë asgjë” dhe “të ulte telefonin dhe të bëjë atë që thotë”.

Një nga oficerët që u përgjigjën dëshmoi në dhjetor se ai pa Paul Pelosi të shtrirë me fytyrë poshtë me një “pellg gjaku” që lulëzon rreth kokës së tij. 82-vjeçari iu nënshtrua një operacioni për thyerje të kafkës dhe dëmtime në kokë dhe krah. Nancy Pelosi i tha Chris Wallace të CNN këtë muaj se burri i saj ishte ende duke punuar për t’u “rikthyer në normalitet” pas lëndimit në kokë.

Përplasja dhe sulmi habiti San Francisko-n dhe jehoi nëpër politikën kombëtare, duke vënë në pikëpyetje një përrua retorikash të dhunshme drejtuar Nancy Pelosit dhe zyrtarëve të tjerë të zgjedhur.

DePape, i cili u deklarua i pafajshëm, tha se ai kishte në shënjestër kongresmenen sepse ajo ishte e dyta në radhë për presidencën dhe se ajo mishëronte “të keqen në Uashington”, duke zbuluar planet e tij për t’i thyer gjunjët, sipas provave të prokurorëve.

Ai gjithashtu i tha policisë se donte të shkonte pas të tjerëve, përfshirë guvernatorin e Kalifornisë, Gavin Newsom dhe Hunter Biden, djalin e presidentit.

Historia online e DePape tregon se ai po zhytet në narrativa ekstremiste dhe të lidhura me Trump si teoria e konspiracionit QAnon. Ai po mbahet pa lirim me kusht në pritje të një gjyqi, me një datë që mund të caktohet në shkurt.

Zyra e Prokurorit të Qarkut të San Franciskos dhe mbrojtësi publik i DePape u përpoqën të parandalonin lëshimin e provave në organizatat mediatike duke pohuar se ato mund të minonin aftësinë e tij për të marrë një gjykim të drejtë. Ata argumentuan se mund të manipulohej dhe të nxiste teori konspirative.

“Provat e krimit mund të ndryshohen lehtësisht, pasi të publikohen, në mënyrë që anëtarët e grupit të jurisë të shohin një pjesë të pasaktë të provave nga ky gjyq përpara se të fillojë gjyqi,” argumentoi ndihmësprokurorja e qarkut Phoebe Maffei.

Gjykatësi Stephen M. Murphy nuk u pajtua, duke thënë se argumente të tilla përbënin “spekulime”.

“Unë nuk mund të shoh, në këtë rast, se si lëshimi i këtyre ekspozitave do të ndikojë në të drejtën e të pandehurit për një gjykim të drejtë”, tha Murphy.

Teoritë e konspiracionit e kanë mbuluar rastin që në fillim, pasi pohimet e pambështetura për një mbulim ose një person të tretë të pazbuluar në shtëpi u përhapën në mediat sociale.

Prokurori i rrethit të San Franciskos, Brooke Jenkins, ka paralajmëruar për keqinformimin dhe avokati i DePape, Adam Lipson, të mërkurën u ankua për “një mori teorish konspirative të rreme që janë përhapur tashmë në lidhje me këtë rast”.