A ekziston kaosi në Afganistan? Supermakina e Talibanëve lëviz lirshëm (Video)

E pamë për herë të parë pak kohë më parë dhe j ‘ua prezantuam këtu, përmes disa videove që janë bërë virale. Dhe ne jemi rikthyer sërish me informacione të reja dhe disa imazhe që tregojnë supermakinën me bazë në Afganistan, jo vetëm duke pozuar mes kelebias dhe kallashnikovëve, por edhe në lëvizje.

Dhe në fakt, siç shihet edhe nga videoja e shfaqur nga rrjeti Al Jazeera, ajo jo vetëm lëviz, por edhe rrëshqet mbi borën që ka mbuluar vendin këtë dimër të vështirë.

Siç e shohim edhe në video, makina është bërë nga mbetje të ndryshme që kanë lënë pas amerikanët pasi janë larguar.

Ai përdori atë që u pa e nevojshme, nga frigoriferë dhe gjeneratorë deri te helikopterët, të cilët u shndërruan në një makinë që duket se ka një dizajner relativisht të talentuar për trupin e saj.

Për momentin nuk kemi një foto të sallonit, por nën kornizën mjaft të improvizuar është një motor Toyota, me një fuqi të panjohur. Por duket se mjafton për të krijuar përshtypjen që i nevojitet regjimit taleban.

Sipas informacioneve pas krijimit të këtij automjeti qëndron një kompani e quajtur ENTOP. Vetë makina ka emrin e koduar “Helmet” dhe është rezultat i bashkëpunimit të shumë inxhinierëve dhe dizajnerëve të vendit.

Drejtori i Përgjithshëm i saj Muhammand Raza Ahmadi pohon se ajo që po shohim është produkt i pesë viteve të zhvillimit dhe do të përfundojë shumë shpejt.

“Using the scraps and remnants of war, we created this design.”

How Afghan engineers made the country’s first sports car pic.twitter.com/AZ4XrZwYIU

— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 29, 2023