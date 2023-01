Akuzohet për kallëzime të rreme/ Shtyhet seanca ndaj Ervin Salianjit, shkak mungesa e trupi gjykues

Seanca gjyqësore ndaj deputetit të PD-së Ervin Salianji është shtyrë sërish në Gjykatën e Apelit.









Burime për median konfirmojnë se shkak për shtyrjen e seancës është bërë mungesa e një anëtari të trupit gjykues, ku Gjykata ka njoftuar se seanca e parashikuar sot në orën 13:30 do të shtyhet për një ditë tjetër.

Kujtojmë që deputeti Salianji është marrë si i pandehur për shkak të kallëzimeve të tij, të pretenduara si të rreme, për përfshirje në trafikim të lëndëve narkotike të Agron Xhafajt, vëllait të ish-ministrit të Brendshëm të asaj kohe, Fatmir Xhafajt. Pas denoncimeve të Salianjit, Agron Xhafa rezultoi të ishte i dënuar në Itali, ku edhe shkoi për të kryer dënimin prej disa vitesh.

Njoftimi i plotë:

Ne vijim te komunikimeve mbi veprimtarinë e Gjykatës se Apelit Tirane, ju njoftojmë se:

Sot me date 30.01.2023 ora 13:30, është planifikuar seanca gjyqësore e çështjes penale ndaj te pandehurve Ervin Salianji, etj. Ju komunikojmë se dhe sot për arsye objektive një nga anëtaret e trupit gjykues nuk do te jete i pranishëm. Ne kushtet e mësipërme, seanca gjyqësore nuk do te mund te zhvillohet. Dita dhe ora e seancës se ardhshme do te komunikohet sapo te caktohet”, thuhet në njoftimin e gjykatës.