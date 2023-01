‘Boris, nuk dua të të lëndoj, por me një raketë, do të duhej vetëm një minutë’! Johnson: Putin më kërcënoi me një sulm raketor

Ish-Kryeministri i Britanisë së Madhe, Boris Johnson ka zbuluar se presidenti rus Vladimir Putin e kërcënoi se do ta shënjestronte me një raketë gjatë një bisede telefonike në shkurt 2022.









Ish-kryeministri tha se Putin e bëri komentin e tij gjatë një telefonate “shumë të gjatë” dhe “të jashtëzakonshme” në të cilën Johnson e paralajmëroi atë se pushtimi i Ukrainës do të shkaktonte sanksione perëndimore dhe do të forconte trupat e NATO-s në kufijtë e Rusisë.

Johnson gjithashtu u përpoq të bindte Putinin që të mos niste pushtimin e tij në shkallë të plotë duke i thënë se Ukraina nuk do t’i bashkohej aleancës ushtarake transatlantike “për të ardhmen e parashikueshme”.

“Ai më kërcënoi në një moment dhe më tha ‘Boris, nuk dua të të lëndoj, por me një raketë, do të duhej vetëm një minutë’ – diçka e tillë”, tha Johnson në një dokumentar të BBC të publikuar të hënën.

“Por unë mendoj se nga toni shumë i qetë që ai po merrte, nga lloji i ajrit të shkëputjes që dukej se kishte, ai thjesht po luante së bashku me përpjekjen time për ta detyruar atë të negocionte”.

Vërejtjet e Putinit nuk u përmendën në asnjë nga leximet e thirrjes së qarkulluar nga Downing Street dhe Kremlini.

Kremlini mohoi të hënën pretendimet e Johnson si “jo të vërteta, ose më me vend një gënjeshtër”, sipas Moscow Times.

“E përsëris edhe një herë zyrtarisht: Kjo është një gënjeshtër, nuk ka pasur kërcënime me raketa”, u tha gazetarëve sekretari i shtypit Dmitry Peskov. “Presidenti Putin vuri në dukje se nëse Ukraina i bashkohet NATO-s, vendosja e mundshme e raketave të NATO-s ose amerikane në kufijtë tanë do të thotë që çdo raketë do të arrijë në Moskë brenda pak minutash. Nëse ky pasazh u perceptua në këtë mënyrë, [është] një situatë shumë e vështirë”.

Sipas dokumentarit, Sekretari i Mbrojtjes i Mbretërisë së Bashkuar Ben Wallace u kthye nga një udhëtim në Moskë më vonë në shkurt me garanci nga homologu i tij rus Sergei Shoigu se Rusia nuk do të pushtonte Ukrainën, për të cilën ai tha se të dyja palët e dinin se ishte një gënjeshtër.

Dyshimet e Wallace u ngritën pjesërisht nga një paralajmërim privat nga Valery Gerasimov, shefi i shtabit të përgjithshëm të Rusisë dhe tani komandant i forcave ruse në Ukrainë, se Rusia “nuk do të poshtërohet më kurrë”.