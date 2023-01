E mbyll përfundimisht me Juventusin, mesfushori i bardhezinjve transferohet në Premier Ligë

Juventusi bën shitjen e parë dhe ndoshta të vetme në këtë merkato janari, me shpresën se në verë mund të arkëtojë 39 milionë euro. I sakrifikuari dihej se do të ishte Ueston MeKeni dhe në fund ashtu ka rezultuar.









“Falënderoj dhe i uroj fat Juventusit në vazhdim”, ishin fjalët e amerikanit, teksa nisej drejt aeroportit.

Futbollisti nga Teksasi do të firmosë sot për anglezët e Lids Junajtid, pas ditë më parë kishte gjetur akordin financiar personal prej 4 milionë eurosh neto në sezon.

Ndërkohë, Juvja do të arkëtoj 1.2 milionë euro për huazimin deri në fund të sezonit, 33.8 milionë si e drejtë e blerjes, plus 4 milionë bonuse, që nisin me mbijetesën e Lidsit në Premier Ligë.

