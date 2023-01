‘Figuron ende Lulzim Basha’/ Ish-kryetari i KQZ për ngërçin brenda PD lidhur me zgjedhjet: Alibeaj duhet të kishte bërë hap pas! Partia që duhet të regjistrohet…

Ish-kryetari i KQZ-së, Kristaq Kume ka komentuar zgjedhjet e 14 majit dhe se cila nga palët e PD duhet të regjistrohet.









Kume për ‘Panorama Tv’ tha se në gjykatë ende figuron si kryetar Lulzim Basha. Në këto kushte, Kume tha se Ilirjan Celibashi do duhet të regjistrojë kandidatët e prezantuar nga Enkelejd Alibeaj.

Ndër të tjera Kume tha se “anëtarësia e PD, shumica është me Berishën, ajo që duhet të dëgjohet. Alibeaj duhet ta kishte bërë hapin pas”.

Kume: Me këtë situatë që kemi sot, ku procesi për ta kthyer në titull ekzekutiv vendimin e marrë nga gjyqtari Agron Zhukri s’ka përfunduar, në gjykatën e Tiranës është i regjistruar Basha si kryetar i PD, kushdo që të shkojë në gjykatë nëpunësi do i japë zotin Basha si kryetar pavarësisht dorëheqjes por siç duket ka bërë sikur e ka dhënë dorëheqjen. Do të thotë Celibashi do verifikojë kush autorizohet sipas ligjit, Sekretarin e Përgjithshëm që e dorëzon kandidaturat i autorizuar nga kryetari.

Çfarë janë këto institucione që kërkojnë të hyjnë në garë e të marrin pushtetin?

Kume: Shumica ka vendosur sot se kush, pavarësisht se vendimmarrja formale nuk ka shkuar deri në fund.

Do verifikoja kush e ka legjitimitetin. Sot e ka Lulzim Basha, ai është kryetari dejuro. KQZ duhet të zgjedhë listën e dorëzuar nga Albieaj, nuk ka se si të veprojë ndryshe.

Kjo është një situatë juridike e detyruar referuar asaj që ndodh tek kjo parti politike. I dorëhequri i pa dorëhequr akoma është kryetari.