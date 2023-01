Hetimi zbulon kodet e trafikantëve, droga e Shqipërisë etiketohej në përgjime ‘A’! Frikë për tradhti brenda organizatës

Pak ditë pas prangosjes së pjesës më të madhe të grupit kriminal të trafikut të drogës mes Shqipërisë dhe Italisë, Prokuroria ka hedhur dritë mbi një sërë detajesh që janë shquar gjatë përgjimeve nga autoritetet italiane. Kode, biseda, lëvizje, para dhe frikë nga spiunimi i njëri-tjetrit, janë gjithçka ka sunduar punën e grupit për vite me radhë. Kështu, Emirjan Beu, i njohur me nofkën ‘Noizy’ një prej 3 bosëve e grupit kriminal të trafikut të drogës, të shkatërruar pak ditë më parë në operacionin e përbashkët Shqipëri-Itali la shtetin fqinj në 2017-ën pas arrestimit të Alfred Lulit, një ndër të parët që ra në pranga nga grupi 6 vite më parë, dhe drejtimin e trafikut në Milano ia la Gernard Beut.









Si rezultat i hetimeve në Itali, u zbulua banesa Gernard Beut më Milano, dhe identifikimin e Ramazan Gradës, personi që menaxhonte punishten ku kryhej përpunimi i lëndës narkotike heroinë. Hetimet tregojnë edhe momentin kur Grada kërkon të shkëputet nga Gernardi, për t’iu bashkuar një tjetër grupi kriminal më fitimprurës të lëndës narkotike kokainë. Ndërkohë, përmes një përgjimi të kryer në 31 korrik të vitit 2017 nga autoritetet italiane, ishte episodi i radhës i së i nisjes së fundosjes së grupit të strukturuar kriminal që u shpërbë përmes operacionit “Highway” të finalizuar 6 vite më vonë nga Guardia di Finanza në Itali dhe SPAK e Policia e Shtetit në vendin tonë. Në atë kohë, një prej personave tashmë me masë sigurie “arrest në burg”, Ilir Duro, ishte paraqitur në komisariatin e Kremonës në Itali dhe nga aty ka komunikuar me bashkëpunëtorin italian, Francesco Ceci, të cilin e paralajmëron përmes këtij komunikimi.

KOMUNIKIMI

Në dosjen e publikuar nga Prokuroria zbulohet aktiviteti i trafikut të drogës nga grupi kriminal, si edhe komunikimet të zhvilluara mes Rexhep Dallupit dhe Enkeleda Bakallit. Në dosje gjithashtu flitet për furnizimin me drogë të shtetasit Alfred Luli, sekuestrimin e 4.6 kg heroinë dhe arrestimin e Francesco Cecit dhe Ilir Duros. Në komunikimet e zhvilluara në datën 26.06.2017 mes Rexhep Dallupit dhe Enkeleda Bakallit, vihet re kur autorët theksojnë se janë spiunuar. Gjatë bashkëbisedimeve, Enkeleda Bakalli i thotë se Alfred Lulin e kanë spiunuar, ndërsa Dallupi i përgjigjet se i kanë vendosur çip në banesë dhe se i kanë dëgjuar të gjitha, ndërsa në dosje theksohet se Alfred Luli është në burg. Ky komunikim fillimisht solli sekuestrimin e sasisë së 4.6 kilogramë kokainë në banesën e tyre dhe arrestimin. Në vijim është sekuestruar sasi narkotikësh në episode të ndryshme, derisa janë njoftuar në 2019 edhe autoritetet shqiptare, të cilat me kërkesë të ish-Prokurorisë për Krime të Rënda kanë vënë në përgjim anëtarët e grupit në Durrës. Gjashtë vite më vonë, autoritetet e dy vendeve finalizuan operacionin me 43 urdhër-arreste, 21 prej të cilave në Shqipëri. Banda e trafikut të drogës Itali-Shqipëri që u shkatërrua nga megaoperacioni i autoriteteve italiane në bashkëpunim me ato shqiptare drejtohej nga 3 shqiptarë nga Durrësi, Braniol Liço alias Branjol Liço alias Braniol Aga, Gernard Beu alias Gernard Liço alias Gernard Ago dhe Emirjan Beu. Ata drejtonin dhe organizonin trafikun ndërkombëtar të drogës. Mes të arrestuarve gjatë një hetimi ndërkombëtar për trafikun e drogës që përfshinte Italinë dhe Shqipërinë, janë edhe katër vëllezër shqiptarë që banojnë në Palazzolo sull’Oglio, në zonën e Brescias dhe që janë vënë në pranga. Nga hetimi i nisur që në vitin 2017 mes autoriteteve italiane dhe shqiptare për çmontimin e bandës italo-shqiptare, u sekuestruan 5 milionë euro dhe sasi të mëdha droge, megaoperacioni i zhvilluar në koordinim me EUROJUST solli 43 urdhërarreste në të dyja vendet.

Pjesë nga përgjimet

Enkeleda Bakalli: Nuk ka kuptim t’i shkosh prapa këtyre

‘sot, nesër, ka, nuk ka”. Vjen ai (Emiljani) dhe bën sikur po

ta jep falas. Ai që është brenda (Alfred LULI) ishte çik me

korrekt…

Rexhep Dallupi: Kush? Ah ai përgjigjesh gjithmonë… e

mban mend?

Enkeleda Bakalli: Po, pas 5 ditësh paratë.

Rexhep Dallupi: Jo, jo inc… i kisha e ja dhashë.

Enkeleda Bakalli: Mirë po llafet nuk ishin se duhej t’i jepje

lekët kështu.

Rexhep Dallupi: Normal, në fakt ja thashë atij… ai ishte në

det duke peshkuar. Kur ka ndonjë problem … Ai nuk

kthehet sepse Gerti (AGO Gernard) ia ka dhënë lekët për të

ardhur këtu. E ke parasysh muhabetin? Prandaj rri këtu.

Për shembull, do t’i ketë dhënë nja 1500 euro 400 ose 500

euro) dhe i ka thënë, shko merr ato dhe do kesh kaq lekë.

Enkeleda Bakalli: As ky nuk ka faj. Ja kanë thënë dhe

këtij…

Rexhep Dallupi: Ani (Arjan DALLUPI) i kishte thënë në

Shqipëri “kur të vijë ai” (kur shkon Rexhep DALLUPI në

Shqipëri i sjell paratë) “mos shko atje” (për të marrë lekët

në Itali).

Enkeleda Bakalli: Do ketë ardhur për gjëra të tjera dhe …

Rexhep Dallupi: Nuk kishte marrë asnjë lekë dhe po

kthehej atje …

Enkeleda Bakalli: Ata çunat duhet të iknin në Shqipëri…

Rexhep Dallupi: Po, ndoshta i kanë sjellë ata

në Shqipëri. Do ketë pasur 5 000 euro dhe i

ka çuar në Shqipëri ose ja kanë dhënë dhe

nuk i ka thënë gjë Gertit./panorama