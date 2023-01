Ish Miss Paraguai që u martua me Marc Anthony ka shqetësime për zhvillimin e qëndrueshëm

Mark Anthony u martua për herë të katërt dhe bashkëshortja e tij e re, 23-vjeçarja Nadia Ferreira, tashmë po pushton shtypin e huaj, si për martesën me këngëtarin 54-vjeçar, ashtu edhe për pamjen e saj.









Çifti u martuan në Muzeun e Artit Perez në Miami të shtunën mbrëma, me të ftuar përfshirë David Beckham, Salma Hayek, Maluma, Romeo Santos, Eva Longoria, Marco Antonio Solis dhe Lin Manuel Miranda.

Beckham dhe biznesmeni Carlos Slim me gruan e tij, Maria Elena Torcuco, ishin njerëzit më të mirë të çiftit. Çifti tashmë i martuar u fejua në maj të vitit 2022.

Kush është gruaja e katërt e bukur e Mark Anthony?

EXCLUSIVA MUNDIAL: Estas son las primeras imágenes oficiales de la espectacular boda entre Nadia Ferreira y Marc Anthony @MarcAnthony

y @itsmissnadia pic.twitter.com/aB30fEppeK — HOLA! USA (@USAHOLA) January 30, 2023

Vlerësimet e saj të modës

Nadia Ferreira, modelja 23-vjeçare nga Paraguai, ka ecur shumë herë në pasarelë dhe ka zbukuruar kopertina të panumërta revistash.

Ferreira ka një të kaluar të pasur në konkurset e bukurisë, e cila daton në vitin 2015, kur fitoi çmimin Miss Teen Paraguay. Më pas ajo përfaqësoi vendin e saj në konkursin Miss Teen Universe 2015 dhe u emërua nënkampion i tretë.

Në vitin 2021, Ferreira u kurorëzua Miss Paraguai dhe u bë nënkampionia e parë në konkursin Miss Universe në Izrael, duke shënuar pozicionin më të lartë për Paraguajin në historinë e konkursit.

Përveç konkurseve, Ferreira është një modele e suksesshme, duke fituar vëmendjen e menjëhershme kur eci për stilistin Custo Barcelona në Javën e Modës në Nju Jork në vitin 2018. Që atëherë ajo ka punuar për stilistë kryesorë si Tommy Hilfiger dhe Balmain dhe është shfaqur në revista si Elle, Harper’s Pazari dhe Kozmopolit.

Ferreira tregoi gjithashtu aftësitë e saj muzikore në reality show paraguaian Parodiando Paraguay, ku ajo bëri parodi me superyllin e popit Taylor Swift duke kënduar hitin e saj “Shake It Off”.

Ndërgjegjësimi dhe veprimi i saj i fuqishëm për zhvillim të qëndrueshëm

23-vjeçarja është gjithashtu anëtare e Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim dhe avokate e zhvillimit të qëndrueshëm. Ajo përdor platformën e saj për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për kujdesin për vendin e saj dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm, të cilat u miratuan nga Kombet e Bashkuara në 2015.

Ferreira është gjithashtu një entuziast fitnesi dhe i pëlqen aktivitete të tilla si snowboarding, ski dhe çiklizëm, ndërsa tenisi është argëtimi i saj i preferuar.

Fejesa me Mark Antonin

Muzikant 53-vjeçar dhe ish-konkurrentja 23-vjeçare e Miss Universe njoftuan fejesën e tyre gjatë një feste në restorantin Sexy Fish në Miami dhe Ferreira postoi në Instagram një foto të unazës së saj të madhe diamanti.

Këngëtari i “I Need You To Know” është martuar gjithsej katër herë, përfshirë edhe këtë me modelen e re. Në vitin 2000, Anthony u martua me aktoren Dayanara Torres, me të cilën ka dy djem. Pas katër vitesh ai u martua me Jennifer Lopez, duke pasur dy binjakë Max dhe Em. Më pas ai u martua me modelen Shannon de Lima në vitin 2014. Çifti u nda dy vjet më vonë dhe finalizuan divorcin në vitin 2017.

Shihni fotot e Ferreira në Instagram

View this post on Instagram A post shared by Nadia Ferreira (@nadiatferreira)

View this post on Instagram A post shared by Nadia Ferreira (@nadiatferreira)

View this post on Instagram A post shared by Nadia Ferreira (@nadiatferreira)

View this post on Instagram A post shared by Nadia Ferreira (@nadiatferreira)

View this post on Instagram A post shared by Nadia Ferreira (@nadiatferreira)

View this post on Instagram A post shared by Nadia Ferreira (@nadiatferreira)