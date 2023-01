Kremlini: Putin dhe princi i kurorës Saudite diskutuan për bashkëpunimin e OPEC+ për stabilitetin e tregut botëror të naftës

Presidenti rus Vladimir Putin foli me Princin e Kurorës saudit Mohammed bin Salman Al Saud në një telefonatë të hënën, tha Kremlini në një deklaratë.









“U diskutua për zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit dypalësh në fushën politike, tregtare, ekonomike dhe energjetike, si dhe bashkëpunimin në kuadër të OPEC+, për të garantuar stabilitetin e tregut botëror të naftës”, thuhet në deklaratë.

Telefonata vjen përpara takimit të OPEC+ më 1 shkurt.

Në tetor 2022, OPEC+ ra dakord të ulte prodhimin me dy milionë fuçi në ditë, dy herë më shumë se sa kishin parashikuar analistët, pavarësisht një fushate presioni intensiv nga Shtetet e Bashkuara, të cilat kishin paralajmëruar aleatët arabë se një veprim i tillë do të rriste çmimet dhe do të ndihmonte presidentin rus. Vladimir Putin vazhdon të financojë luftën e tij në Ukrainë.

Arabia Saudite mbrojti vendimin pasi çmimet e naftës u tërhoqën në mënyrë të vazhdueshme.

Më shumë për organizatën: Anëtarët e OPEC-ut furnizojnë kolektivisht rreth 37.1% të prodhimit botëror të naftës së papërpunuar. Së bashku, anëtarët e OPEC-ut kontrollojnë rreth 79.9% të rezervave totale të provuara të papërpunuara në botë.