Kush i shpiku tualetet?

Por në realitet, tualetet rudimentare i paraprijnë Crapper-it me disa mijëra vjet, dhe madje edhe tualetet moderne me ujë të rrjedhshëm i paraprijnë asaj historie me disa shekuj. Pra, kush e shpiku vërtet tualetin?

Tualetet më të hershme të njohura datojnë rreth 5000 vjet në Mesopotaminë e lashtë. Këto tenxhere të thjeshta, të stilit gropë, ishin të veshura me një sërë tubash të gjatë qeramikë që e mbanin përmbajtjen e ngurtë që të mos kullohej në tokën përreth, ndërsa lejonin gjithashtu që lëngjet të depërtonin ngadalë nëpër vrima të vogla, raportoi revista. Fatkeqësisht, emrat e atyre që i kanë projektuar i kanë humbur historisë.

Tualetet më komplekse u shfaqën për herë të parë gati një mijëvjeçar më vonë, në qytetërimin e lashtë Minoan në ishullin e Kretës (më vonë u kapën nga grekët mikenas). Këto komode publike tregojnë provat e para të përdorimit të ujit për të larguar mbeturinat, një praktikë që u mor më vonë nga romakët. Megjithëse banjat romake ishin goxha të ngjashme me paraardhësit e tyre grekë, duke shfaqur rreshta stolash me vrima të vendosura sipër kanalizimesh”, ata kishin një risi të sofistikuar dhe kjo ishte hidraulika e centralizuar”, tha Christoph Lüthi (hapet në skedën e re), një kanalizim dhe Planifikuesi i infrastrukturës në Institutin Federal Zviceran të Shkencës dhe Teknologjisë Ujore, për Live Science. Kjo do të thoshte se në vend që secili individ t’i lante mbeturinat e tij me një tenxhere qeramike aty pranë të mbushur me ujë, i gjithë materiali i padëshiruar u derdh në një kanalizim të centralizuar nga uji me lëvizje të ngadaltë, ku mbetjet laheshin në të njëjtin lumë ose përrua.

Tualeti i parë modern me ujë u krijua në 1596 nga anglezi Sir John Harington, një oborrtar i Mbretëreshës Elizabeth I. “Deri atëherë, gjithçka ishte me të vërtetë për gropa”, tha Lüthi. Harington kishte një model të tualetit të tij “Ajax” (emri ishte një lojë fjalësh për një “jakes”, që ishte zhargon për “tualet”) të instaluar në shtëpinë e tij dhe, më vonë, në Pallatin Richmond, një rezidencë mbretërore buzë lumit në Angli. Thuhet se iu deshën 7.5 gallona (28 litra) ujë për t’u shpëlarë, dhe në mënyrë famëkeqe i mungonte një kthesë S, që do të thoshte se erërat mund të përhapeshin përsëri në dhomë pa u frenuar. Ndoshta çuditërisht, Ajax kurrë nuk e kapi vërtet publikun.