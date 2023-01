“Më mjafton vetëm një raketë”, Ish-kryeministri britanik: Putin më ka kërcënuar me vdekje

Ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Boris Johnson pretenon se Vladimir Putin e ka kërcënuar se do ta vriste me një raketë përpara pushtimit rus të Ukrainës.









Ish-kryeministri ka pretenduar se lideri rus i tha atij “Nuk dua të të lëndoj, por me një raketë, do të duhej vetëm një minutë”, gjatë një telefonate që u zhvillua në shkurt pasi ai kishte vizituar Kievin.

Johnson, i cili u bë mbështetës kryesor i administratës së presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky në muajt pas pushtimit të Rusisë, duke parë se si Perëndimi u përball me Putinin në vitet para luftës, raporton BBC. Ish-kryeministri kujtoi se gjatë vizitës në Kiev ai e paralajmëroi Putinin se një pushtim i Ukrainës do të ishte katastrofik dhe se do të kishte sanksione më të ashpra perëndimore ndaj Rusisë nëse ai do ta bënte këtë, raporton media e huaj The Times of India.

Johnson tha gjithashtu se i tha liderit rus se përshkallëzimi do të bënte vetëm që shtetet perëndimore të rrisin mbështetjen për Ukrainën, që do të thotë “më shumë NATO, jo më pak NATO” në kufijtë e Rusisë.

“Ai tha, ‘Boris, ti thua se Ukraina nuk do të bashkohet me NATO-n së shpejti. Çfarë do të ndodhë së shpejti?’ dhe unë thashë “Epo nuk do të bashkohet me NATO-n për një të ardhme të parashikueshme. Ju e dini shumë mirë këtë”, tha Johnson për telefonatën me Putin.

“Ai më kërcënoi në një moment dhe më tha: ‘Boris, nuk dua të të lëndoj, por me një raketë, do të duhej vetëm një minutë’, ose diçka e tillë.

“Mendoj se nga toni shumë i qetë që ai po merrte, nga lloji i shkëputjes që dukej se kishte, ai thjesht po luante së bashku me përpjekjet e mia për ta detyruar atë të negocionte.”

Kujtojmë se në fillim të këtij muaji, Johnson bëri një vizitë të befasishme në Ukrainë mes rishikimit të ripërtërirë mbi financat e tij personale.

Ish-kryeministri tha se ishte një “privilegj” të ftohej në vendin e shkatërruar nga lufta nga Presidenti Volodymyr Zelensky, me të cilin ai kishte një marrëdhënie të ngushtë pune gjatë kohës së tij në detyrë.