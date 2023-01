Nderim dibranëve që mbrojtën e strehuan hebrenjtë

HALIL RAMA









Për patriotizmin e tyre në këtë Forum foli Prof. Bujar Kapexhiu – “Nderi i Kombit”. Ai solli për qindra pjesëmarrësit në sallën e madhe të Muzeut Historik Kombëtar (midis tyre, zëvendësambasadorja e OSBE në Tiranë, Mrs.Diane Risopoulos, Princi Leka Zogu, deputetët Belind Këlliçi e Dhurata Çupi, etj.) fakte se si Ndregjonët e Lukanit të Dibrës, si një fis i madh nacionalist, bujar, me dyert përherë të hapura për mikun dhe shtegtarin, gjatë Luftës së Dytë Botërore u dha strehë e mbrojtje gjashtë hebrenjve. Bashkësia Dibrane dhe Unioni Mbarëkombëtar i të Burgosurve dhe të Përndjekurve Politikë të Shqipërisë, dje në Ditën Ndërkombëtare të Holokaustit ishin nismëtarë të Forumit për të nderuar e reflektuar për domosdoshmërinë e Kujtesës historike dhe aktuale njëherësh. Forumi u çel me prezantimin e referatit të Prof. dr. akademik Shaban Sinanit, i cili argumenton se “Pranimi dhe marrja në mbrojtje e hebrenjve gjatë Luftës së Dytë Botërore është vetëm episodi i fundmë i një bashkëjetese të gjatë shembullore me shqiptarët në atdheun e tyre të sotëm, i cili, sikurse dihet botërisht, në mesin e viteve 1930 u shpall atdhe rezervë i hebrenjve”. Për historianin e mirënjohur ka një përbërëse thelbësore që i bashkon ardhjet më të mëdha masive të hebrenjve në Shqipëri. Ata i janë drejtuar këtij limani të qetë jo në çdo kohë, por vetëm atëherë kur ata kanë qenë më të rrezikuar. Madje, sipas Sh. Sinanit, “Ishte pikërisht situata e bashkëjetesës që inkurajoi ambasadorin amerikan në Tiranë Herman Bernstein, një figurë qendrore e lëvizjes sioniste botërore në vitet 1930 (bashkë me A. Einsten-in dhe Ben Gurionin), që të propozonte arritjen e një marrëveshjeje ndërshtetërore shqiptaroamerikane për pranimin në Shqipëri të 500 familjeve hebreje”.

Krenar për patriotizmin e të parëve të tij, Presidenti i Unionit Mbarëkombëtar të të Burgosurve dhe të Përndjekurve Politikë të Shqipërisë Besim Ndregjoni – Mjeshtër i Madh, ndër të tjera e konsideroi mbrojtjen dhe strehimin e gjashtë hebrenjve si detyrim hyjnor. Kështu, bazuar në fjalën e shenjtë "Shtëpia e shqiptarit është e mikut dhe e Zotit", ai tha se me këtë akt të lartë patriotik edhe Dibra u bë pjesë e historisë kombëtare, duke i treguar nazizmit humanizmin shqiptar. Kreu i Unionit Mbarëkombëtar të të Burgosurve dhe të Përndjekurve Politikë të Shqipërisë nga ky Forum apeloi shqiptarët kudo që ndodhen që të mbrojmë kujtesën sepse po s'ruajtëm kujtesën kthehemi në diktaturë. E për këtë, sipas z. Ndregjoni është detyrë imediate ngritja e Parcelës Kombëtare të Kujtesës. Krenari të ligjshme për aktin patriotik të të parëve të tyre në mbrojtje të hebrenjve shprehën edhe Llan Ndregjoni e Ramadan Biba. Në mbyllje të këtij Forumi të moderuar mjeshtërisht nga Manjola Perja, pjesëmarrësit ndoqën me interes interpretimin e poezive kushtuar hebrenjve nga studentët e Institutit të Arteve, Melisa Manuka, Erina Lazi dhe Klajdi Malellari. Nga ky Forum i mirorganizuar në Ditën Ndërkombëtare të Holokaustit u shpreh krenaria legjitime për të gjithë dibranët, për dashurinë fisnike që ata treguan në strehimin dhe mbrojtjen e hebrenjve nga egërsia për shfarosje nga hordhitë naziste. Edhe kjo është pjesë e historisë 2000- vjeçare të bashkëjetesës së shqiptarëve me hebrenjtë. Dhe siç shprehet akademik Shaban Sinani: "Kjo histori për ne është përgjegjësi dhe s'mund ta tradhtojmë. Shqiptarët nuk kanë probleme me ndërgjegjen e tyre historike jo vetëm me hebrenjtë, por edhe me fqinjët, madje edhe me ata që e kanë mbajtur nën pushtim. Ideologjia kombëtare shqiptare nuk dëshmon asnjë rast që të jetë ngritur në dëm të tjetrit. Prandaj e pashë të nevojshme ta evokoj atë këtu, jo për t'u mburrur, sepse asnjë shqiptar nuk është sjellë njerëzisht me hebrenjtë për të fituar ndere, dhe këtu bëjnë pjesë edhe Ndregjonët e Dibrës, por që të mos kujtojmë se të luftosh antisemitizmin si në kohët moderne është një dukuri e re. Shqiptarët janë popull pa vetëdije antisemite, janë populli më filosemit në botë, thoshte Herman Bernstein. Kështu kanë qenë përherë e kështu do të jenë. Ne mbështesim çdo profilaksi kundër antisemitizmit; ne e shohim historinë pa frikë sepse nuk ka në ndërgjegjen shqiptare asgjë për t'u skuqur; ne shohim fatin e vendit dhe të popullit tonë në atë të hebrenjve".

Krenar për patriotizmin e të parëve të tij, Presidenti i Unionit Mbarëkombëtar të të Burgosurve dhe të Përndjekurve Politikë të Shqipërisë Besim Ndregjoni – Mjeshtër i Madh, ndër të tjera e konsideroi mbrojtjen dhe strehimin e gjashtë hebrenjve si detyrim hyjnor. Kështu, bazuar në fjalën e shenjtë “Shtëpia e shqiptarit është e mikut dhe e Zotit”, ai tha se me këtë akt të lartë patriotik edhe Dibra u bë pjesë e historisë kombëtare, duke i treguar nazizmit humanizmin shqiptar. Kreu i Unionit Mbarëkombëtar të të Burgosurve dhe të Përndjekurve Politikë të Shqipërisë nga ky Forum apeloi shqiptarët kudo që ndodhen që të mbrojmë kujtesën sepse po s’ruajtëm kujtesën kthehemi në diktaturë. E për këtë, sipas z. Ndregjoni është detyrë imediate ngritja e Parcelës Kombëtare të Kujtesës. Krenari të ligjshme për aktin patriotik të të parëve të tyre në mbrojtje të hebrenjve shprehën edhe Llan Ndregjoni e Ramadan Biba. Në mbyllje të këtij Forumi të moderuar mjeshtërisht nga Manjola Perja, pjesëmarrësit ndoqën me interes interpretimin e poezive kushtuar hebrenjve nga studentët e Institutit të Arteve, Melisa Manuka, Erina Lazi dhe Klajdi Malellari. Nga ky Forum i mirorganizuar në Ditën Ndërkombëtare të Holokaustit u shpreh krenaria legjitime për të gjithë dibranët, për dashurinë fisnike që ata treguan në strehimin dhe mbrojtjen e hebrenjve nga egërsia për shfarosje nga hordhitë naziste. Edhe kjo është pjesë e historisë 2000- vjeçare të bashkëjetesës së shqiptarëve me hebrenjtë. Dhe siç shprehet akademik Shaban Sinani: “Kjo histori për ne është përgjegjësi dhe s’mund ta tradhtojmë. Shqiptarët nuk kanë probleme me ndërgjegjen e tyre historike jo vetëm me hebrenjtë, por edhe me fqinjët, madje edhe me ata që e kanë mbajtur nën pushtim. Ideologjia kombëtare shqiptare nuk dëshmon asnjë rast që të jetë ngritur në dëm të tjetrit. Prandaj e pashë të nevojshme ta evokoj atë këtu, jo për t’u mburrur, sepse asnjë shqiptar nuk është sjellë njerëzisht me hebrenjtë për të fituar ndere, dhe këtu bëjnë pjesë edhe Ndregjonët e Dibrës, por që të mos kujtojmë se të luftosh antisemitizmin si në kohët moderne është një dukuri e re. Shqiptarët janë popull pa vetëdije antisemite, janë populli më filosemit në botë, thoshte Herman Bernstein. Kështu kanë qenë përherë e kështu do të jenë. Ne mbështesim çdo profilaksi kundër antisemitizmit; ne e shohim historinë pa frikë sepse nuk ka në ndërgjegjen shqiptare asgjë për t’u skuqur; ne shohim fatin e vendit dhe të popullit tonë në atë të hebrenjve”.