Në luftën e Ukrainës, një betejë po rritet për pasurinë minerale dhe energjitike të vendit

Më pak se 100 milje në lindje, salvot e artilerisë godasin pozicionet mbrojtëse të Ukrainës ndërsa forcat ruse shkojnë përpara. Por nën sipërfaqen e kësaj fushe të madhe të qymyrit të Donbasit, një numër gjithnjë e më i vogël minatorësh po punojnë ende, duke nxjerrë një karburant që është simbol i një prej sfidave më të mëdha të Ukrainës.









Pas gati gjashtë muajsh luftime, lufta e ngadaltë e Moskës ka dhënë të paktën një shpërblim të madh: zgjerimin e kontrollit mbi disa nga tokat më të pasura me minerale në Evropë. Ukraina ka disa nga rezervat më të mëdha në botë të mineralit të titanit dhe hekurit, fusha të litiumit të pashfrytëzuara dhe depozita masive të qymyrit. Së bashku, ato vlejnë dhjetëra triliona dollarë.

Pjesa më e madhe e këtyre depozitave të qymyrit, të cilat për dekada kanë fuqizuar industrinë kritike të çelikut të Ukrainës, janë të përqendruara në lindje, ku Moska ka bërë më shumë depërtime. Kjo i ka vënë ata në duart ruse, së bashku me sasi të konsiderueshme të depozitave të tjera të vlefshme të energjisë dhe mineraleve të përdorura për gjithçka, nga pjesët e avionëve te telefonat inteligjentë, sipas një analize për The Washington Post nga firma kanadeze e rrezikut gjeopolitik SecDev.

Rusia ka një sasi të madhe të burimeve natyrore. Por mohimi i Ukrainës së saj ka minuar strategjikisht ekonominë e vendit, duke e detyruar Kievin të importojë qymyr për të mbajtur dritat ndezur në qytete dhe qyteza. Nëse Kremlini arrin të aneksojë territorin ukrainas që ka kapur – siç besojnë zyrtarët amerikanë se do të përpiqet të bëjë në muajt e ardhshëm – Kievi do të humbasë përgjithmonë aksesin në pothuajse dy të tretat e depozitave të tij.

Ukraina do të humbiste gjithashtu një mori rezervash të tjera, duke përfshirë rezervat e gazit natyror, naftës dhe mineraleve të tokës së rrallë – thelbësore për disa komponentë të teknologjisë së lartë – që mund të pengojnë kërkimin e Evropës Perëndimore për alternativa ndaj importeve nga Rusia dhe Kina.

“Skenari më i keq është që Ukraina të humbasë tokë, të mos ketë më një ekonomi të fortë mallrash dhe të bëhet më shumë si një nga shtetet baltike, një komb i paaftë për të mbajtur ekonominë e tij industriale,” tha Stanislav Zinchenko, shefi ekzekutiv i GMK, një me bazë në Kiev. think tank ekonomik. “Kjo është ajo që dëshiron Rusia. Për të na dobësuar.”

Në fund të muajit të kaluar, 1200 metra nën tokë në minierën e rajonit të Donbasit, punëtorët e mbushur me blozë kapën me kthetra në shtresat e zeza të qymyrit me një ndjenjë urgjence. Qymyri i nxjerrë nga muret ushqen me karburant një termocentral aty pranë, pjesë e një rrjeti energjetik të tendosur dhe dobësuar nga lufta.

“Ata që u larguan për të luftuar në front po luftojnë për ne këtu poshtë,” tha Yuri, një operator ekskavatori 29-vjeçar. “Duhet të marrim sa më shumë qymyr të mundemi. Vendi ka nevojë për të.”

12.4 trilion dollarë pasuri e humbur

Ukraina njihet gjerësisht si një central elektrik bujqësor. Por si një vend i lëndës së parë, ai është shtëpia e 117 nga 120 mineralet dhe metalet më të përdorura, dhe një burim kryesor i lëndëve djegëse fosile. Uebsajtet zyrtare nuk tregojnë më gjeolokacionet e këtyre depozitave; qeveria, duke përmendur sigurinë kombëtare, i hoqi ato në fillim të pranverës.

Megjithatë, analiza e SecDev tregon se të paktën 12.4 trilion dollarë depozitat e energjisë, metalet dhe mineralet e Ukrainës janë tani nën kontrollin rus. Kjo shifër përbën gati gjysmën e vlerës së dollarit të 2209 depozitave të shqyrtuara nga kompania. Përveç 63 për qind të depozitave të qymyrit të vendit, Moska ka sekuestruar 11 për qind të depozitave të saj të naftës, 20 për qind të depozitave të gazit natyror, 42 për qind të metaleve dhe 33 për qind të depozitave të saj të tokës së rrallë dhe mineraleve të tjera kritike, përfshirë litiumin.

Disa nga këto depozita janë të vështira për t’u arritur ose kërkojnë eksplorim për të vlerësuar qëndrueshmërinë e tyre. Disa u tejkaluan ose gjatë aneksimit të Krimesë nga Moska në 2014 ose gjatë luftës tetëvjeçare të qeverisë ukrainase me separatistët e mbështetur nga Rusia në lindje.

Megjithatë, që nga fillimi i pushtimit në shkurt, Kremlini i ka zgjeruar në mënyrë të qëndrueshme zotërimet e tij. Sipas SecDev dhe drejtuesve të industrisë së minierave dhe çelikut ukrainas, ajo ka sekuestruar: 41 fusha qymyrguri, 27 vende të gazit natyror, 14 kantiere propan, nëntë fusha nafte, gjashtë depozita xehe hekuri, dy vendburime xehe titani, dy vendburime zirkoniumi, një vendburim stronciumi, një vend litiumi, një vend uraniumi, një depozitë ari dhe një gurore e konsiderueshme guri gëlqeror i përdorur më parë për prodhimin e çelikut ukrainas.

Roman Opimakh, drejtor i përgjithshëm i Shërbimit Gjeologjik të Ukrainës, tha se qeveria është ende duke vlerësuar ndikimin e luftës në burimet e saj minerale. Por duke pasur parasysh se sa nga lëndët e para të Ukrainës janë në lindje dhe jug, ai sugjeroi që vlera e rezervave të humbura tejkalon totalin e llogaritur në analizën e pavarur.

“Ekziston një aset negativ, të cilin ne e kemi humbur – burimet që ne përdorim tani për të mbështetur aktivitetet tona industriale dhe për të gjeneruar energji”, vuri në dukje ai. “Por ka një dimension tjetër të mineraleve të së ardhmes që janë ende nën tokë. Fatkeqësisht, ekziston rreziku që populli ukrainas të mos marrë përfitimet e zhvillimit të këtyre materialeve.”

Pjesa më e madhe e rezervave të naftës dhe gazit të vendit mbeten nën kontrollin e saj. Por për Evropën Perëndimore, rrëmbimi i zgjeruar i tokës nga Rusia në Ukrainë përbën një pengesë taktike.

“Okupimi rus i territorit ukrainas ka implikime të drejtpërdrejta për sigurinë energjetike perëndimore”, tha Robert Muggah, bashkëthemelues i SecDev. “Nëse evropianët nuk mund të diversifikojnë me shpejtësi burimet e naftës dhe gazit, ata do të mbeten shumë të varur nga hidrokarburet ruse”.

Kërcënimi më i madh është për të ardhmen e Ukrainës. Gjatë pushtimit rus të vitit 2014, në të cilin Ukraina humbi afërsisht 7 për qind të masës së saj tokësore, investimet kritike perëndimore në sektorin e energjisë dhe minierave u trembën. Lufta aktuale ka pasur të njëjtin ndikim.

Për shembull, kompania polako-ukrainase e investimeve Millstone & Co, lidhi një marrëveshje të vitit 2021 me një kompani australiane të minierave për eksplorim aktiv në dy zona të paprekura të litiumit. Sapo filloi lufta, kompanitë i ngrinë ato plane, tha partneri menaxhues i Millstone, Mykhailo Zhernov.

Një vend – një depozitë e mbuluar nga toka bujqësore – tani është aq afër vijës së frontit sa që Zhernov mbetet i pasigurt nëse është nën kontrollin ukrainas apo rus. Planet fillestare për të ndërtuar një fabrikë të baterive litium atje janë lënë gjithashtu në raft.

Analistët thonë se licencat për depozita të tjera minerale të shitura nga qeveria ukrainase vitin e kaluar tani po tregtohen me zbritje të thella pasi investitorët vënë në dyshim qëndrueshmërinë e nxjerrjes.

“Çdo ditë, ukrainasit po humbasin ekonominë e tyre,” tha Zhernov. “Unë njoh shumë investitorë që filluan kërkimet gjeologjike, por ata janë ndalur për shkak të luftës. Gjithçka, tani është një bast.”

Goditja ndaj Ukrainës është shumë më e keqe për shkak të kapjes nga Rusia të porteve kryesore të Ukrainës dhe një bllokadë të gjerë të Detit të Zi. Disa analistë i shohin rrugët e humbura të tranzitit detar si më të rëndësishme sesa rezervat e humbura minerale – veçanërisht qymyri, pavarësisht vlerës së tij aktuale – pasi vendet e tjera kalojnë në energji më të gjelbër.

“Lëndët e para si qymyri nuk janë e ardhmja, ato janë e kaluara,” tha Anders Aslund, një ekonomist që ka studiuar prej kohësh Ukrainën. “Ka të bëjë më shumë nëse Ukraina do t’i humbë portet e saj, gjë që nuk mendoj se do ta bëjnë. Nëse nuk do t’i kishin ato porte, do të duhej të ndërtonin një infrastrukturë krejtësisht të re për eksportet”.

Vlera praktike dhe simbolike e qymyrit

Qymyri është deri tani depozitat më të shumta në pjesët e kontrolluara nga Rusia të Ukrainës. Përafërsisht 30 miliardë ton depozitat e qymyrit atje kanë një vlerë komerciale të vlerësuar prej 11.9 trilion dollarë, vlerëson SecDev. Ato gjithashtu kanë vlerë simbolike si një burim i njohur energjie, me metropolet rajonale të Donetsk dhe Luhansk që janë ndërtuar mbi kurrizin e minatorëve të qymyrit dhe punëtorëve të çelikut.

Kombinimi toksik i humbjes së lëndëve të para plus infrastrukturës së dëmtuar, të shkatërruar ose të sekuestruar ka implikime të mëdha për një industri thelbësore si çeliku, e cila deri në luftë mbajti 4 milionë ukrainas. Dy fabrika të mëdha u shkatërruan ose u pushtuan në rrethimin e Mariupolit. Fabrika të tjera kanë reduktuar prodhimin dhe përballen me një mori sfidash.

Në të gjithë vendin, shumë nga fabrikat e çelikut të epokës sovjetike ende funksionojnë me qymyr. Por humbjet e vendit ndaj separatistëve të mbështetur nga Rusia në lindje midis 2014 dhe 2017 e detyruan Kievin të fillonte importimin e sasive të konsiderueshme të qymyrit, si për ato termocentrale ashtu edhe për termocentralet. Në vitin 2021, importet arritën në pothuajse 40 për qind të konsumit të qymyrit të Ukrainës.

Së bashku me minierat e qymyrit, Rusia kohët e fundit ka kapur një depozitë të konsiderueshme guri gëlqeror që përdoret për prodhimin e çelikut. Ndikimi i kësaj është minimizuar sepse prodhimi i çelikut ukrainas ka rënë aq shumë për shkak të luftës – 60 për qind në 70 për qind – sa që fabrikat kanë qenë në gjendje të mjaftojnë me depozitat e gurit gëlqeror me cilësi më të ulët në perëndim. Por Yuriy Ryzhenkov, shefi ekzekutiv i gjigantit ukrainas të çelikut dhe minierave Metinvest, paralajmëroi se rikthimi në nivele normale do të thotë “ne do të duhet ta importojmë atë”.

Për minatorët që gërmojnë në atë që ka mbetur nga tunelet e pasura me qymyr në Ukrainën lindore, nxjerrja e rezervave është bërë një akt patriotizmi. Postës iu dha akses në një minierë atje me kusht që të mos zbulohej vendndodhja e saktë dhe të mos mbaheshin emrat e plotë të punonjësve për arsye sigurie. Firma e energjisë që zotëron fushën e qymyrit, DTEK Corp., përmendi gjithashtu kufizimet e kohës së luftës në publikimin e detajeve mbi infrastrukturën strategjike.

Minatorët kaluan një mëngjes të fundit duke gërmuar të shpërndarë nëpër 40 milje kalimesh. Raketat ruse kanë goditur komunitetet e afërta, dhe nëse qytetet midis minierës dhe vijës së frontit bien, ka pak për të ndarë trupat ruse nga këta punëtorë.

Dmytro, një minator i gjeneratës së tretë, drejtoi një ekuipazh prej 157 vetash përpara luftës. Një e treta e tyre që atëherë janë regjistruar si ushtarë.

Më në lindje, sulmi i lëshuar nga ushtria pushtuese ka shkatërruar rajonin e Donbasit të Ukrainës, duke rrafshuar qytete të tëra me tokë. Mijëra punonjës të minierës u larguan.

Ndërsa kërkon të riaktivizojë ekonomitë në territoret e pushtuara, Rusia mund të përpiqet të rifillojë disa miniera dhe prodhimin e çelikut – siç është dukur të bëjë në një nga dy fabrikat kryesore të çelikut në Mariupolin e pushtuar. Megjithatë, ka të ngjarë të përballet me pengesa të rëndësishme logjistike, duke përfshirë mungesën e aksesit ndaj blerësve të mëparshëm. Ndërsa kapja e rezervave mund të ndihmojë në arritjen e një qëllimi lufte – për të dobësuar Ukrainën pro-perëndimore – pak parashikojnë se Rusia do të jetë e gatshme ose në gjendje të bëjë investimet në shkallë të gjerë të nevojshme për nxjerrjen e mineraleve.

Këto supozime bazohen pjesërisht në atë që bëri Rusia me minierat e kapura në 2014. Brenda një viti apo më shumë, prodhimi u kufizua gjerësisht, kryesisht për shkak se Ukraina refuzoi të blinte qymyr nga territoret e pushtuara dhe sepse Rusia ka rezervat e saj të bollshme. Moska gjithashtu ka kërkuar të vërshojë disa miniera qymyri të kapur për t’i bërë ato të padobishme nëse Ukraina rifiton territorin e humbur.

Shefi ekzekutiv i DTEK Maxim Timchenko nuk mendon se rusët me të vërtetë kanë nevojë për këto lëndë të para. “Ata thjesht po përpiqen të shkatërrojnë ekonominë tonë,” tha ai.

Por humbje të tilla, nëse janë të përhershme, do ta detyronin atë që i ka mbetur Ukrainës të riorganizojë ekonominë e saj. Përparësia e mundshme: një modernizim që mund t’i bëjë fabrikat e saj të vjetra të çelikut më efikase dhe më të gjelbra. Vlerësimet e hershme sugjerojnë se çmimi për rindërtimin e ekonomisë më të gjerë shkon deri në 750 miliardë dollarë.

Disa ekspertë ekonomikë sugjerojnë se ndikimi afatgjatë i luftës mund të zbutet edhe nëse Ukraina do të dorëzonte tokë të konsiderueshme, për sa kohë që ajo do të përqafonte plotësisht sektorët e teknologjisë dhe shërbimeve që ndihmuan rritjen në vitet e fundit dhe zgjeronin kërkimin e saj për energji alternative.

Megjithatë, do të përballej me një detyrë masive. Përpjekja më e fundit e Ukrainës për të modernizuar rrjetin e saj të energjisë është përmbysur nga lufta. Pothuajse gjysma e impianteve të saj të energjisë së rinovueshme – duke përfshirë 89 për qind të fermave të saj me erë – ndodhen në territore të pushtuara ose zona konflikti. Më shumë se gjysma e fermave të saj me erë janë mbyllur.

Çdo përpjekje rindërtimi me investime të huaja në shkallë të gjerë do të kërkonte gjithashtu një fund të vërtetë të luftimeve – në krahasim me një tjetër konflikt të zgjatur, por të përmbajtur me Rusinë, siç u pa në 2014.

“Jo vetëm që Ukraina do të ketë humbur shumë nga territori dhe burimet e saj, por do të jetë vazhdimisht e ndjeshme ndaj një sulmi tjetër nga Rusia,” tha Jacob Kirkegaard, një bashkëpunëtor në Institutin Peterson për Ekonominë Ndërkombëtare me bazë në Uashington. “Askush në mendjen e tij, një kompani private, nuk do të investonte në pjesën tjetër të Ukrainës nëse ky do të kthehej në një konflikt të ngrirë.”

Washington Post