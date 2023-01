‘Ne nuk do lejojmë që kufijtë tuaj të cënohen’/ SHBA thirrje Kosovës për Asocacionin: Tregoni vizionin tuaj, mbështetja do të jetë në të mirën e banorëve

Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë theksuar sërish integrimin e Ballkanit Perëndimor në familjen transatlantike.









Këshilltari i Departamentit të Shtetit, Derek Cholet dhe i dërguari special i SHBA-së për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar thotë se Asociacioni do të ishte strukturë për komunat me popullatë serbe, i cili do të bashkërendiste çështjet dhe shërbimet si arsimi, kujdesi shëndetësor, planifikimi urban e rural si dhe zhvillimi ekonomik.

Në një shkrimi të publikuar sot në “Kossev” thuhet se përfaqësuesit e Francës, Gjermanisë, Italisë dhe BE-së inkurajojnë të dyja palët që të pranojnë propozimin e BE-së që dy vendet të normalizojnë marrëdhëniet, t’i japin fund ciklit të krizës dhe ballafaqim dhe të bëjnë përparim vendimtar në integrimin e tyre evropian.

Ndër synimet tona më të rëndësishme në Ballkanin Perëndimor është ofrimi i ndihmës në krijimin e kushteve për një marrëdhënie të shëndetshme, paqësore dhe të qëndrueshme ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Në javët e fundit, së bashku me përfaqësuesit e Francës, Gjermanisë, Italisë dhe BE-së, vizituam Beogradin dhe Prishtinën për të inkurajuar të dyja palët që të pranojnë propozimin e BE-së që dy vendet të normalizojnë marrëdhëniet, t’i japin fund ciklit të krizës dhe ballafaqim dhe të bëjnë përparim vendimtar në integrimin e tyre evropian. Ne besojmë se kjo është një mundësi historike që të dyja palët duhet ta shfrytëzojnë.

Një nga detyrat më të rëndësishme mbetet zbatimi i marrëveshjes për Asociacionin/Bashkësinë e Komunave me Popullsi Shumicë Serbe (A/ZSO). Është diskutuar shumë për të dhe ka ardhur koha të sqarohen gjërat se çfarë është dhe çfarë jo. Në përgjithësi, do të ishte një strukturë për komunat me popullatë shumicë etnike serbe që do të koordinonte çështjet dhe shërbimet si arsimi, kujdesi shëndetësor, planifikimi urban dhe rural dhe zhvillimi ekonomik lokal – me fjalë të tjera, funksionet për të cilat të gjitha komunat në Kosovë. janë përgjegjës. Është një mënyrë për të përmirësuar jetën e përditshme të njerëzve, për të krijuar besim në mes serbëve etnikë dhe qeverisë qendrore, për të ofruar lidhje më të madhe ndërmjet veriut dhe pjesës tjetër të vendit dhe për të krijuar një mekanizëm për pjesëmarrje më të plotë të serbëve në jetën qytetare të Kosovës. Po aq e rëndësishme, zbatimi i Marrëveshjes për A/ZSO është një detyrim i paplotësuar ligjërisht i detyrueshëm ndërkombëtar që kërkon veprimin e Kosovës, Serbisë dhe BE-së, dhe ka ende angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të mbështetur dialogun e zhvilluar me mbështetjen e BE-së.

Përmbushja e obligimit të Kosovës për themelimin e A/ZSO-së nuk e cenon kushtetutën e saj dhe as nuk kërcënon sovranitetin, pavarësinë apo institucionet demokratike të saj. Ne shprehimisht kundërshtojmë krijimin e çdo entiteti që do të ngjante me Republikën Srpska në Bosnje dhe Hercegovinë. Komuniteti ndërkombëtar nuk kërkon të imponojë një zgjidhje. Në vend të kësaj, ne po kërkojmë që Kosova të ofrojë vizionin e saj për këtë Asociacion/Komunitet dhe jemi të gatshëm të ofrojmë ekspertizë dhe mbështetje politike për të siguruar që ajo të funksionojë në interesin më të mirë të të gjithë banorëve të Kosovës.

Përfaqësuesi Special i BE-së theksoi se ka katërmbëdhjetë marrëveshje të ngjashme brenda Bashkimit Evropian – asnjëra prej të cilave nuk shkel sistemet evropiane të qeverisjes efektive. Në kuadër të dialogut të zhvilluar me mbështetjen e BE-së, Kosova mund të refuzojë opsionet që kërcënojnë strukturën e saj ligjore, por nuk mund të refuzojë të përmbushë obligimet e saj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si shteti që e përkrah Kosovën më së shumti në botë, janë të përkushtuara për të ofruar mbështetje për popullin e Kosovës për të siguruar që struktura e saj kushtetuese dhe ligjore të mos cenohet.

Si do të dukej Asociacioni/Bashkësia e komunave me shumicë serbe? Komunat me interesa, gjuhë dhe kulturë të përbashkët, përmes ekonomive të shkallës dhe shkëmbimit të praktikave më të mira, mund të punojnë së bashku në mënyrë më efektive për të zgjidhur sfidat e përbashkëta në ofrimin e shërbimeve publike. Për shembull, komunat mund të zhvillojnë një planprogram në gjuhën serbe për shkollat lokale në disa komuna në vend që të punojnë në vakum dhe të dyfishojnë përpjekjet. Një bashkëpunim i tillë për çështjen e A/ZSO është në përputhje me vendimin e Gjykatës Kushtetuese të vitit 2015 dhe me parimet e qeverisjes së mirë që aplikohen tashmë në pjesë të tjera të Evropës.

Çfarë nuk duhet të jetë Asociacioni/Bashkësia e komunave me popullatë shumicë serbe? Nuk do të jetë një nivel i ri shtesë i qeverisjes përveç pushtetit ekzekutiv dhe legjislativ të qeverisë së Kosovës.

Ky parim i rëndësishëm shkon deri në propozimin e Ahtisaarit. Komunat bashkëpunojnë në ushtrimin kolektiv të autoritetit brenda kornizës së institucioneve dhe strukturave legjitime të Kosovës. Lejimi i disa komunave që të ushtrojnë në mënyrë më efektive kompetencat që tashmë i kanë, do të eliminonte nevojën që qytetarët e Kosovës të kërkojnë shërbime nga strukturat paralele ilegale – gjë që shumë tani e bëjnë – dhe do të siguronte transparencën dhe ligjshmërinë e strukturës së re sipas dhe në përputhje me ligjet e Kosovës. Çdo mbështetje dhe ndihmë që Serbia do t’i ofronte komunitetit serb të Kosovës do të duhej të ishte transparente dhe të kalonte përmes këtyre kanaleve legjitime ose të lejuara zyrtarisht. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se Asociacioni/Bashkësia e komunave me shumicë serbe nuk do të jetë mono-etnike. Këto do të ishin komuna me shumicë serbe në të cilat jetojnë jo vetëm serbë etnikë, por edhe grupe të tjera etnike shqiptarë, boshnjakë dhe të tjerë të drejtat e të cilëve gjithashtu duhet të sigurohen dhe mbrohen. Anëtarë të A/ZSO-së do të jenë zyrtarë lokalë të cilët tashmë janë zgjedhur si përfaqësues të të gjithë banorëve në komunat e tyre. Sigurimi që Asociacioni/Bashkësia të mbetet i hapur për të gjitha grupet etnike dhe të jetë brenda strukturës së kornizës ligjore të Kosovës ishin shqetësimet kryesore të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, e cila bëri thirrje që propozimi fillestar të mos refuzohet, por të përshtatet dhe përsëritet. detyrimin për të krijuar një Asociacion/Komunitet të tillë në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Si mikja dhe aleati më i ngushtë i Kosovës, ne besojmë se Kosova, duke punuar në themelimin e Asociacionit/Bashkësisë së komunave me shumicë serbe, do të përmbushë një element të një rëndësie kritike që i kërkohet Kosovës për të ndërtuar një të ardhme me të drejta të plota. si një vend sovran, multietnik dhe i pavarur që është i integruar në strukturat euroatlantike. Ne jemi të gatshëm ta mbështesim Kosovën në përmbushjen e këtij obligimi dhe do të jemi me të gjatë gjithë kohës. E ardhmja e Kosovës dhe Serbisë dhe e rinisë së tyre që tani po kërkon mundësi jashtë vendit mund të jetë e ndritshme në një Evropë që është vërtet “e plotë, e lirë dhe në paqe”. Ky është një moment që duhet ta shfrytëzojmë së bashku.