OBSH: COVID-19 ende një emergjencë shëndetësore globale

Vendimi thekson se: Pandemia e COVID-19 është ende një emergjencë shëndetësore globale, ka përfunduar Organizata Botërore e Shëndetësisë. Por mund të mos jetë për shumë kohë.









Vendimi nga OBSH – saktësisht tre vjet pasi COVID-19 u shpall për herë të parë një emergjencë e shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar (PHEIC) – vjen pas një takimi të komitetit të urgjencës COVID-19 më 27 janar. Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së Tedros Adhanom Ghebreyesus u pajtua me këshilla e komitetit se ekziston një rrezik i vazhdueshëm i paraqitur nga COVID-19.

Lajmi vjen ndërsa vendet po mendojnë gjithnjë e më shumë se si të ecin përpara nga faza akute e pandemisë, me SHBA-të që shikojnë përforcuesit vjetorë të COVID-19, për shembull. Megjithatë, komiteti konstatoi se, globalisht, ka ende një numër të lartë vdekjesh nga COVID-19 krahasuar me sëmundjet e tjera infektive të frymëmarrjes; Përvetësimi i vaksinave është ende i pamjaftueshëm në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme dhe ka pasiguri rreth varianteve në zhvillim.

Por realiteti është se pandemia nuk përbën më të njëjtin kërcënim si kur u përhap si zjarri në të gjithë globin në vitin 2020. Komiteti e pranoi këtë, duke thënë se kriza “mund të jetë duke iu afruar një pike defekti”.

Sa për mënyrën se si bota do të kalojë nga një PHEIC dhe do të bëhet endemike është ende për debat, me komitetin që pranon se nuk ka gjasa që virusi të mund të eliminohet nga rezervuarët e njerëzve dhe kafshëve. Komiteti rekomandoi që të hartohej një propozim për një mekanizëm alternativ që do të ruante fokusin ndërkombëtar në COVID-19, edhe pasi kriza të mos klasifikohet më si PHEIC.

Për momentin, Tedros u ka kërkuar vendeve që të vazhdojnë punën në disa fusha, duke përfshirë ruajtjen e fokusit të tyre në vaksinimin e grupeve me prioritet të lartë, përmirësimin e raportimit të të dhënave të mbikëqyrjes COVID-19 dhe rritjen e përdorimit të trajtimeve dhe testeve të COVID-19.

“Njoftimi i sotëm është një njohje se kërcënimi global i paraqitur nga COVID-19 nuk ka mbaruar,” tha Seth Berkley, CEO i Gavi, Aleanca e Vaksinave. “Ndërsa bota ka bërë përparim të jashtëzakonshëm gjatë dy viteve të fundit, duke zbatuar përhapjen më të madhe dhe më të shpejtë të vaksinave globale në histori, ne nuk mund të lejojmë të jemi të vetëkënaqur.”