Zëvendësministri i Jashtëm i Rusisë, Sergei Ryabkov, tha se do të nevojiteshin “hapa të vegjël” që Moska dhe Shtetet e Bashkuara të afrohen me një marrëveshje për çështjet dypalëshe, raportoi të hënën agjencia e lajmeve RIA.









“Shpresojmë që taktikat e hapave të vegjël do të na lejojnë të arrijmë në zgjidhje të pranueshme reciprokisht për çështjet më të rëndësishme të agjendës dypalëshe”, tha Ryabkov për agjencinë e lajmeve RIA Novosti në një intervistë.

Ryabkov shtoi se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë bisedimet për shkëmbimin e të burgosurve, por tha se nuk ka gjasa që ato të përfundojnë me një shkëmbim gjithçka për të gjithë, citoi agjencia e lajmeve Ryabkov.

Muajin e kaluar, Moska liroi yllin e basketbollit amerikan, Brittney Griner, i arrestuar për sjelljen e vajit të kanabisit në vend, në këmbim të tregtarit rus të armëve, Viktor Bout.

Për sa i përket traktatit të ri START të kontrollit të armëve bërthamore me Shtetet e Bashkuara dhe i cili skadon në shkurt 2026, zëvendësministri i Jashtëm tha se ishte “mese e mundur” që traktati i kontrollit të armëve bërthamore të përfundonte pas vitit 2026.

Bisedimet SHBA-Rusi për rifillimin e inspektimeve sipas traktatit të ri START u anuluan në minutën e fundit në nëntor 2022. Asnjëra palë nuk ka rënë dakord për një kornizë kohore për bisedimet e reja.

Situata në Ukrainë

Ryabkov goditi mbështetjen perëndimore që po merr Ukraina, duke thënë se meqë Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të furnizojnë Ukrainën me tanke, nuk ka kuptim që Rusia të flasë me Kievin ose me “mjeshtrit e saj të kukullave” perëndimorë Ryabkov.

Ai tha se askush në Perëndim nuk ka dalë me ndonjë iniciativë serioze për zgjidhjen e krizës ukrainase e cila do të shënojë vitin e saj të parë në shkurt.

Ryabkov preku gjithashtu situatën e uzinës bërthamore të Zaporizhzhia të kontrolluar nga Rusia duke thënë se negociatat për krijimin e një zone sigurie rreth centralit bërthamor të Zaporizhzhia janë të vështira dhe Kievi duket se po ngec për kohën.

“Ndërsa konsultimet me IAEA [Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike] janë në vazhdim, nuk do të ishte e drejtë të bëhej publik informacioni për parametrat e mundshëm të zonës së mbrojtjes ZNPP. Procesi i negociatave nuk po përparon lehtë”, tha Ryabkov në intervistë.

“Ne ia dorëzuam propozimet tona Rafael Grossi, drejtorit të përgjithshëm të agjencisë. Me sa dimë, Kievi nuk i ka dhënë ende një përgjigje të qartë nismës së kreut të IAEA. Me sa duket, thjesht po ngec.

Zëvendësministri i Jashtëm Sergei Ryabkov tha se vendimi i Uashingtonit për të furnizuar Kievin me 31 nga tanket M1 Abrams ishte një “hap jashtëzakonisht shkatërrues” që “përshkallëzoi” luftën në Ukrainë.