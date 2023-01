Presidenti i Kroacisë: Krimea nuk do të bëhet më kurrë pjesë e Ukrainës!

Krimea, gadishulli i Detit të Zi i aneksuar nga Rusia në 2014, nuk do të bëhet më kurrë pjesë e Ukrainës, tha sot presidenti kroat Zoran Milanoviç, duke detajuar kundërshtimet e tij për ndihmën ushtarake nga Zagrebi në Kiev.









Në dhjetor, parlamenti i Kroacisë votoi kundër një propozimi për t’i bashkuar vendit një mision të Bashkimit Evropian për të mbështetur ushtrinë ukrainase, duke reflektuar përçarje të thella midis Presidentit Milanoviç dhe Kryeministrit Andrej Plenkoviç.

Një kritik i vendosur i politikës perëndimore në Ukrainë, Milanovitç theksoi se ai nuk donte që vendi i tij, shteti më i ri anëtar i BE-së, të përballej me pasojat potencialisht shkatërruese të luftës në Ukrainë.

Ajo që Perëndimi po i bën Ukrainës “është thellësisht imorale sepse nuk ka zgjidhje (për luftën”, u tha Milanoviç gazetarëve gjatë një vizite në kazermat në qytetin lindor të Petrinia, duke iu referuar mbështetjes ushtarake të Perëndimit për Kievin.

Ai shtoi se ardhja e tankeve gjermane në Ukrainë do të shërbejë vetëm për ta afruar Rusinë me Kinën. “Është e qartë se Krimea nuk do të bëhet më kurrë pjesë e Ukrainës”, tha presidenti kroat.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky është zotuar të rivendosë sovranitetin ukrainas mbi Krimenë, e cila u kap dhe u aneksua nga Rusia në vitin 2014, në një veprim që nuk njihet nga shumica e vendeve.

Moska pretendon se një referendum i mbajtur pasi forcat ruse morën gadishullin tregoi se njerëzit e gadishullit vërtet duan të jenë pjesë e Rusisë. Referendumi nuk njihet nga shumica e vendeve.

Milanoviç kritikoi vendet perëndimore për standarde të dyfishta në politikën ndërkombëtare, duke thënë se Rusia do të përdorte atë që ai e quajti “aneksimin e Kosovës” nga komuniteti ndërkombëtar si justifikim për marrjen e pjesëve të Ukrainës.

Presidenti kroat po i referohej shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 pas luftës së viteve 1998-1999, në të cilën vendet e NATO-s bombarduan Jugosllavinë, e cila përfshinte Serbinë dhe Malin e Zi, për të mbrojtur Kosovën, ku shumica e banorëve janë shqiptarë.

“Ne e njohëm Kosovën kundër vullnetit të një shteti (Serbisë) të cilit i përkiste Kosova”, tha ai, duke paralajmëruar se nuk po vinte në dyshim pavarësinë e Kosovës por konceptin e dy hapave nga Perëndimi.

Milanoviç, një ish-kryeministër i Kroacisë nga Partia Social Demokrate (SDP), ka miratuar një qëndrim anti-evropian që nga marrja e postit kryesisht ceremonial të presidentit, duke përafruar politikat e tij me ato të kryeministrit hungarez Viktor Orban dhe liderit separatist serb boshnjak. Milorad Dodik.