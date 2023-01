Pse Perëndimi është i interesuar për Ukrainën? A janë burimet e mëdha natyrore të Ukrainës një arsye e vërtetë pas përplasjes me Rusinë?

Ukraina është bërë një zonw e konfliktit midis Rusisë dhe Perëndimit. Pozicioni gjeostrategjik i vendit e ka bërë atë të ndjeshëm ndaj konfliktit më të madh në vazhdim midis Rusisë dhe Perëndimit. Si një tampon për dy blloqet konfliktuale, Ukraina ka pasur zgjedhje shumë të vështira për të bërë në dekadën e fundit.









Mosmarrëveshja e Rusisë me Perëndimin

Rusia është kundër NATO-s (Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut) në oborrin e saj, një pozicion që është i panegociueshëm. Megjithatë, qeveria aktuale e Ukrainës dëshiron jo vetëm të anëtarësohet në NATO, por edhe të jetë pjesë e Bashkimit Evropian (BE).

Edhe pse pjesa më e madhe e luftës është ushtarake dhe strategjike, historia nuk përfundon këtu. Ekonomia e Ukrainës, burimet dhe përplasja për të pretenduar elementët e pasur të tokës së rrallë të vendit janë gjithashtu motivet për të ndikuar në prirjet e saj politike – Rusia apo Evropa? Të betohen për besnikëri ndaj Rusisë si një shtet i dikurshëm sovjetik apo të hapen ndaj Perëndimit? Zgjedhje e vështirë për Ukrainën.

Rëndësia ekonomike e Ukrainës për Rusinë dhe Perëndimin

Si Rusia ashtu edhe Perëndimi e shohin Ukrainën si një tampon të mundshëm kundër njëra-tjetrës. Një vështrim në burimet natyrore të vendit:

Vaj dhe gaz

Ukraina ka rezervat e dyta më të mëdha të njohura të gazit në Evropë, përveç rezervave të gazit të Rusisë në Azi, megjithëse kryesisht të pashfrytëzuara.

Për sa i përket gazit natyror, vendi ka rreth 1.09 trilion metra kub, që është një sasi e pabesueshme. Imagjinoni këtë, mjafton të shtriheni rreth tokës disa herë. Ky është vendi i dytë vetëm pas burimeve të njohura të Norvegjisë prej 1.53 trilion metra kub.

Megjithatë, mjaft ironi, Ukraina varet nga importet e gazit dhe kjo është kryesisht për shkak se BRSS filloi nxjerrjen e gazit në një shkallë të gjerë në Siberi në vitet 1970.

Kështu, pjesa më e madhe e kërkimit të gazit, si dhe e prodhimit, janë transferuar në Rusi, për shkak të së cilës burimet e Ukrainës mbeten të pashfrytëzuara. Aktualisht, Rusia furnizon 40 për qind deri në 50 për qind të konsumit të gazit të Evropës nëpërmjet gazsjellësit Nord Stream 1 si dhe rrjetit ukrainas.

Gjermania është gjithashtu një konsumator i madh i gazit natyror të Rusisë. Vendi merr 55 për qind të gazit natyror nga Rusia dhe pjesa më e madhe e tij kalon përmes Ukrainës, e cila fiton një tarifë tranziti ekuivalente me 7 miliardë dollarë.

Kjo është rreth katër për qind e PBB-së së Ukrainës (Produkti i Brendshëm Bruto). Ndërsa këto rezerva kolosale të gazit mbeten të pashfrytëzuara, vendi është ende i rëndësishëm për transportin e gazit nga Rusia në Evropë.

Në vitin 2019, Rusia dhe Ukraina nënshkruan një marrëveshje tranziti që lejon transferimin e lehtë të gazit siberian në BE përmes sistemit të madh të transportit të gazit të Ukrainës, pavarësisht nga sanksionet e njëanshme nga SHBA.

Për të ushqyer Evropën e uritur për energji, Rusia ngriti gazsjellësin Nord Stream II për të transportuar gaz natyror, i cili do të ishte me kosto efektive, i besueshëm dhe i qëndrueshëm.

Kjo nënkupton gjithashtu se SHBA nuk është askund afër garës së gazit. Megjithatë, gazsjellësi i Gazprom Nord Stream II, i cili kalon nëpër Detin Baltik, mund të ketë goditur një pengesë kryesore me pushtimin e Ukrainës nga presidenti rus Vladimir Putin. Gazprom është kompania më e madhe ruse dhe, që nga viti 2019, ishte firma më e madhe publike në botë e gazit natyror.

Kancelarja gjermane ka ndaluar certifikimin e Nord Stream II për shkak të agresionit të Rusisë. Përveç gazit natyror, Ukraina është e pasur me minerale si hekuri, qymyri, titani dhe lëndë të tjera të para jo metalike. Është kombi kryesor kur bëhet fjalë për rezervat e titanit, hekurit dhe lëndëve të para jometalike.

Në vitin 2021, India importoi qymyr për të përballuar mungesën e saj vendase të qymyrit dhe me pushtimin rus të Ukrainës, ky zinxhir furnizimi do të ndikohet. Ukraina ka burime të mëdha natyrore, me saktësisht pesë për qind të burimeve natyrore dhe minerale të tokës.

Xeherorët si hekuri, titani dhe lëndët e para jometalike janë disa nga eksportet kryesore të vendit, dhe po kështu janë minerali i hekurit (3.36 miliardë dollarë), misri (4.77 miliardë dollarë), hekuri gjysmë i gatshëm (2.55 miliardë dollarë) dhe vajrat e farës (3.75 miliardë dollarë), të cilat eksportohen kryesisht në Kinë (3.94 miliardë dollarë), Gjermani (3.08 miliardë dollarë) dhe Itali (2.57 miliardë dollarë), Poloni (2.75 miliardë dollarë) dhe në Rusi (4.69 miliardë dollarë).

Metale te çmuar

Ukraina ishte eksportuesi i pestë më i madh i mineralit të hekurit në botë në vitin 2019 dhe në të njëjtin vit, minerali i hekurit ishte produkti i tretë më i eksportuar në vend. Litiumi dhe titani janë disa nga metalet e çmuara në tokë sot. Pse eshte ajo? Le t’i hedhim një sy:

Litium

Territoret e shkëputura të Ukrainës në rajonin e Donbasit kanë burime të bollshme natyrore dhe, në këtë mënyrë, e bëjnë zonën ekonomikisht shumë të realizueshme për të ardhmen. Fushat e litiumit në Ukrainë janë të përqendruara në rajonin Zaporizhzhia (zona Kruta Balka), Donetsk (fusha Shevchenkivske) dhe Kirovohrad (fusha Polokhivske, zona Dobra).

Megjithatë, aktualisht nuk po kryhet asnjë punë minerare në zonë. Minierat e Dobra dhe Donetsk ishin në dispozicion dhe ka pasur një konkurrencë të ashpër midis Litiumit Kinez Chengxin dhe Litiumit Evropian të listuar në Australi, dhe të dyja kompanitë duan një terren në industrinë evropiane të litiumit.

Kompanitë janë vetëm dy nga një listë e ofertave të publikuara në internet nga Shërbimi Gjeologjik i Ukrainës. Kimikatet e litiumit janë përbërësi kryesor i baterive të automjeteve elektrike (EV). Shumica e kompanive të automjeteve po shikojnë rezervat e litiumit në të gjithë botën.

Titanium

Disa vlerësime tregojnë se deri në 20 për qind të rezervave të provuara botërore të xeheve të titanit ndodhen në Ukrainë. Por është një nga vendet e pakta me një prodhim të mbyllur në industrinë e titanit – nga minierat dhe përpunimi i xeheve të hekurit të titanit deri te prodhuesi i produkteve të gatshme.

Interesante, Kina ishte importuesi më i madh i xeheve të hekurit të titanit të Ukrainës në vitin 2021, me Rusinë në vendin e dytë (15.3 për qind), dhe Turqinë e renditur në vendin e tretë (14.5 për qind). E vetmja industri që mund të ndikohet më shumë nëse përplasja Ukrainë-Rusi intensifikohet, është industria e avionëve, kryesisht sepse titani është një komponent i rëndësishëm që përdoret në prodhimin e aeroplanëve.

Boeing, në një deklaratë më 31 janar, tha se tensionet mbi Ukrainën krijojnë një “klimë të pafavorshme” për biznesin e saj. Në rast të sanksioneve ekonomike, zinxhiri i furnizimit për titan mund të ndikohet dhe për më tepër, aftësia për të prodhuar avionë mund të pengohet.

Për të ilustruar, Boeing i SHBA-së ka zgjeruar zinxhirin e tij të furnizimit me titan që nga viti 2014, kur Rusia u sanksionua për aneksimin e Krimesë nga Ukraina, megjithatë, ajo është ende shumë e varur nga VSMPO-AVISMA e Rusisë, prodhuesi më i madh në botë i titanit. furnizimi i metalit.

Siguria ushqimore

Pushtimi rus i Ukrainës do të thotë se i pari do të frenojë eksportet, gjë që do të krijojë çështje të sigurisë ushqimore pasi Ukraina është një nga shpërndarësit më të mëdhenj të grurit dhe misrit. Eksportet e grurit janë shtylla kryesore e ekonomisë së Ukrainës.

Pjesa më e madhe e misrit dhe grurit të vendit janë të destinuara për Afrikën dhe Azinë Perëndimore, të cilat varen shumë nga importet për artikujt ushqimorë. Mbi 50 përqind e dërgesave vjetore të misrit dhe grurit të Ukrainës shkojnë në Afrikë ose Lindjen e Mesme.

Siguria globale e ushqimit është shqetësimi më i madh nëse eksportet e Ukrainës shqetësohen. Ndërkohë, për shkak të distancës, gruri amerikan përbën më pak se 10 për qind të asaj që kujdeset për ato rajone. Ukraina synon të zërë vendin e tretë në grurë dhe vendin e katërt në misër këtë vit, por renditja mund të mungojë për shkak të krizës me Rusinë.

Gara midis Rusisë dhe Perëndimit për burimet e Ukrainës

SHBA dhe Evropa mund të shikojnë sigurinë ushqimore dhe energjitike duke u përpjekur të sigurojnë animin e Ukrainës drejt Perëndimit, por a do ta lejojë Rusia këtë? SHBA-ja ka qenë gjithmonë e kujdesshme ndaj autoritetit të Rusisë në Evropë dhe ndikimi i kësaj të fundit do të forcohet vetëm tani me pushtimin e Ukrainës, veçanërisht në Ballkan, dhe nëse është në gjendje t’i rezistojë sanksioneve globale. Megjithatë, Ukraina, e cila ka mbështetjen e SHBA-së, mund të lulëzojë dhe të përfitojë nga burimet e saj natyrore.

A mund të jetë ky preteksti i SHBA-së për të konkurruar me Rusinë? Ndërsa Evropa varet nga gazi natyror rus, SHBA po përpiqet të jetë një furnizues më i spikatur i gazit natyror të lëngshëm (LNG), edhe pse çmimi i LNG do të ishte dukshëm më i lartë në çmim se ai i gazit rus.

Pika që SHBA synon të bëjë është të ndalojë Rusinë nga dominimi i Evropës përmes varësisë energjetike dhe asaj që Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken e quajti “armatim i nxehtësisë” duke kontrolluar gazin gjatë muajve të dimrit, kur Evropa ka nevojë për Rusinë për të qëndruar ngrohtë.

Për më tepër, lëndët djegëse fosile nuk janë të pafundme, që do të thotë se Rusia duhet të kërkojë burime shtesë të gazit natyror për t’u përdorur. Vendi nuk duhet të shikojë më larg se sa drejt perëndimit të tij – Ukrainës. Pavarësisht nga të gjitha pozicionet strategjike, për Rusinë dhe Perëndimin, Ukraina e së ardhmes është një pikë e nxehtë e burimeve natyrore të paprekura, të pashfrytëzuara.

Një pikëmbështetje në vend do të nënkuptonte një shtysë ekonomike, siguri energjetike dhe një pozicion të fortë dhe të sigurt strategjik.