A do të jetë rezultat i shantazhit, e keni fjalën për një pengmarrje? Luftë e ashpër mes PASOK-ut dhe SYRIZA-s për survejim, shantazh dhe bashkëqeverisje me Mitsotakis

Reagimi i përfaqësuesit të shtypit të PASOK-ut, Dimitris Mantzou, është shkaktuar nga deklarata e përfaqësueses për shtyp të SYRIZA-s, Popis Tsapanidou në lidhje me rastin e përgjimit. Zëdhënësja e SYRIZA la të kuptohet se një qeveri e ardhshme e përbashkët ND-PASOK mund të jetë produkt i shantazhit të Nikos Androulakis, pavarësisht se presidenti i PASOK ishte i pari që raportoi për përgjimin e celularit të tij.









“Në fund të fundit, drejtuesit e SYRIZA-s, të rinj dhe të vjetër, kanë të njëjtin talent për t’i bërë fjalët të humbasin kuptimin e tyre”, thotë fillimisht zoti Manzos. “Pra, le të shkojmë përsëri dhe më thjesht: “I shantazhuar” nuk është ai që evidentoi devijimin institucional, nuk është ai që së bashku me partinë e tij ndoqën çdo rrugë institucionale të disponueshme në drejtësinë greke dhe europiane, në atë helene. Parlamenti dhe Parlamenti Evropian, për zbardhjen e së vërtetës, në emër të Demokracisë”, vijon ai.

“Të shantazhuar” janë ata që aktualisht janë “rob” i zgjedhjeve të tyre: Nga njëra anë zoti Mitsotakis, i cili përballet me “Nemesin” e rrjeteve të pista që organizuan përgjimin dhe tani hakmerren ndaj tij. Dhe nga ana tjetër zoti Tsipras që sheh në fytyrat e z. Papa dhe Kalogritsa kujtimet për të rikthyer dhe rikujtuar të shkuarën, të qeverisë së tij dhe në shpërndarjen jo vetëm të licencave televizive, por edhe të aksioneve në kanale”, thekson Manzos.

“Kjo është e vërteta e paepur. Të gjithë skenarët e tjerë, që përfaqësuesi i shtypit i SYRIZA z.Tsapanidou dhe z. Polakis dhe Vaxevanis përbëjnë “teori konspirative”, përfundon përfaqësuesi i PASOK për shtyp.

Tsapanidou Manzos: Vetë presidenti i PASOK-KINAL ka folur për një tentativë për të mbajtur peng partinë

“U habita kur pashë sulmin personal të nisur kundër meje nga përfaqësuesi i shtypit i PASOK-KINAL, Dimitris Manzos në televizionin SKAI”, ai komenton Popi Tsapanidou deklaratë-përgjigjen e saj për zotin Manzos.

Përfaqësuesja e shtypit e SYRIZA-PS shprehet se rast ishte pyetja që ajo ngriti “për qëllimin e monitorimit të gjysmës së sistemit politik nga paraqendra e pushtetit nën përgjegjësinë e kryeministrit”, “pyetje që buron nga besimi im se nuk kishte arsye të sigurisë kombëtare për t’i parë ato”.

Ai komenton se “përveç kësaj, vetë presidenti i PASOK-KINAL ka folur për tentativë për të marrë peng PASOK-KINAL” dhe shton se “nëse zoti Manzos ka një mendim tjetër le ta shprehë qartë”.

Si passhkrim në përgjigjen e saj, zonja Tsapanidou i referohet zotit Manzos, “i cili nxitoi të më karakterizonte si teoricien konspirativ dhe mashtrues, në deklaratat e zotit Geroulanos pesë ditë më parë”. “A është edhe ai teoricien konspirativ?”, komenton ajo duke iu drejtuar përfaqësuesit të shtypit të PASOK-KINAL.

Grindje e ashpër Tsapanidou – PASOK: Çfarë tha për “shantazhimin e Androulakis” në një qeveri të përbashkët

Kujtojmë se grindjet mes SYRIZA -s dhe PASOK -ut janë shkaktuar nga aludimet e rënda të lëna nga Popi Tsapanidou duke komentuar se qeveria e ardhshme e përbashkët ND-PASOK mund të jetë produkt i shantazhit të Nikos Androulakis, nëpërmjet materialit të përgjimit. Znj. Tsapanidou “u fut në rol dhe miratoi z. Polakis”, u përgjigj nga ana e Përfaqësuesi i shtypit i PASOK – Lëvizja për Ndryshim, Dimitris Manzos, duke folur për “skenarë të prishur dhe komplote”.

Dhe vetë kryetari i PASOK- KINAL -it ka folur për tentativë për të marrë peng PASOK-KINAL. Nëse zoti Manzos ka një mendim tjetër, le ta shprehë qartë”, u përgjigj zonja Tsapanidou, duke iu referuar deklaratave të bëra pesë ditë më parë nga Pavlos Geroulanos. “A është edhe ai një teoricien konspirativ i spërkatur?” pyeti.

“Një qeveri që mund të dalë tani e tutje, nuk do ta dimë nëse kjo konvergjencë ka qenë produkt shantazhi apo ka qenë një konvergjencë thelbësore. Kur njerëzit monitorohen, atëherë rezultati i një bashkëpunimi të mundshëm në të ardhmen është një rezultat thelbësor ose…”, tha përfaqësuesi i SYRIZA -s për SKAI-n. Pas vendosjes së tij vijoi dialogu:

Gazetarja: E keni fjalën për ND-PASOK?

Popi Tsapanidou: Për shembull. Z. Androulakis ishte nën vëzhgim, apo jo?

Gazetarja: A do të jetë rezultat i shantazhit, e keni fjalën për një pengmarrje?

Popi Tsapanidou: Nuk mundet? E përjashtoni? A je i sigurt?

Gazetarja: Me fjalë të tjera, ju dëshironi të minoni paraprakisht një bashkëqeverisje të mundshme…

Popi Tsapanidou: Jo, këtë po thoni ju, unë po bëj pyetje që janë pa përgjigje dhe askush nuk iu përgjigj.

Gazetari: Pra, kjo do të jetë linja e SYRIZA-s në rast të një qeverisjeje të përbashkët mes ND-së dhe PASOK-ut?

Popi Tsapanidou: Nuk do të jetë fare linja e SYRIZA-s. SYRIZA bëri atë që duhej të bënte. Çështja e survejimit shkoi në Kuvend, informoi përfaqësuesit e popullit dhe tashmë hap axhendën e saj për jetën e përditshme të qytetarit.

Gazetarja: Pra, ju thoni ose dikush do të bashkëpunojë me ju ose do të shantazhohet.

Popi Tsapanidou: Nuk është ashtu siç thoni ju. Keshtu thua ti. Unë bëra një pyetje.

Gazetari: Z. Androulakis…

Dimitris Manzos: Tsapanidou hyri në rolin e Polaki

Me tone të larta ishte komenti i përfaqësuesit të PASOK-KINAL-it, Dimitris Mantzou, për fjalët e zonjës Tsapanidou, duke folur për “skenarë të spërkatur dhe komplote”.

“Janë të tjerët ata që shantazhohen”, tha ai në radio SKAI, duke treguar SYRIZA dhe ND.

“Ne prisnim që zonja Tsapanidou të sillte një stil dhe etikë tjetër në komunikimin politik të SYRIZA-s. Është për të ardhur keq që ne përgënjeshtruam kaq shpejt. Sigurisht, nuk jam i befasuar personalisht. Unë ndoshta jam i befasuar nga shpejtësia me të cilën znj. Tsapanidou u fut në rol dhe adoptoi praktikat e z. Polakis dhe drejtuesve të tjerë të SYRIZA -s, të cilët me të drejtë janë shfaqur si kampionë të skenarëve dhe komploteve të “spërkatura”, theksoi zoti Manzos.

Përfaqësuesja e PASOK -ut theksoi se “Znj. Tsapanidouai duhet të dijë se PASOK – KINAL ka një front të fortë institucional kundër mekanizmave parashtetërorë, kundër opsioneve antiinstitucionale si nën Demokracinë e Re ashtu edhe nën SYRIZA. Si atëherë, ashtu edhe tani, nuk kemi bërë dhe nuk bëjmë përgjime, ashtu siç nuk kemi bërë dhe nuk bëjmë referendume “votash”, as nuk krijojmë skandale me masmedian, përveç dhënies së licencave dhe aksioneve në kanale. Ata të dy janë përgjegjës para popullit grek. Dhe Demokracia e Re, që riprodhon komplote për “agjentët” dhe “ambasadat” me rastin e përgjimeve, por edhe SYRIZA që fërshëllehet me indiferentizëm për atë që dëgjohet në Departamentin e Drejtësisë për punët dhe ditët e vetë Qeverisë së saj. Ata të dy janë të rrezikshëm për vendin.

Manzos u pyet se çfarë do të bëjë partia e tij në rast se përqindjet janë të mjaftueshme për formimin e një qeverie qoftë me PD-në, qoftë me SYRIZA nga e diela e parë.

“Ne do të respektojmë mandatin e fortë të njohjes së identitetit tonë politik. Cili është identiteti ynë politik? Jemi në bregun e konsistencës dhe demokracisë, kundër komploteve dhe nëpërkëmbjes së institucioneve. Nikos Androulakis dhe PASOK kanë nisur të gjitha procedurat institucionale në çdo juridiksion: penal, administrativ, civil. Në drejtësinë greke dhe evropiane. Në parlamentin grek dhe europian, që të shihet e vërteta. Shkuam te Drejtësia dhe institucionet. Janë të tjerët, pra, ata që shantazhohen. Janë ata që përdorën rrjetet e ndyra të oborrit të Megaros Maximos. Dhe tani këto rrjete, ish-bashkëpunëtorë dhe aktivë, janë fikur si minjtë kur anija fundoset dhe shkojnë në anën tjetër dhe japin informacion. Janë ata që shantazhohen nga ish-miku dhe partneri i tyre i ngushtë, zoti Kalogritsa. Është zoti Mitsotakis që shantazhohet nga rrjetet e pista dhe zoti Tsipras që shantazhohet nga z.Mollëkuqe. Dhe meqë po flasim për emra, le të kujtojë zonja Tsapanidou, kur erdhën biznesmenët që edhe sot trafikojnë Predator në Greqi? Me cilën Qeveri kanë bërë kontratat e para z. Lavranos dhe z. Biggio? Ndoshta me qeverinë SYRIZA-ANEL? Këta janë biznesmenët që SYRIZA i priti në vendin tonë, Demokracia e Re i përdori, i mbrojti, u dha leje për të eksportuar Predatorin në regjime joliberale. Kjo është e vërteta e pamëshirshme”, u përgjigj ai.

Në të njëjtën kohë, zoti Manzos akuzoi të majtën, si në Greqi ashtu edhe në Parlamentin Europian, se “fluturon qift për çështjen e përgjimeve”, duke theksuar se i vetmi grup politik në Parlamentin Europian që ka ngritur çështjen e përgjimeve në dimensionet e tij të vërteta është PASOK dhe socialistët.