U pyet për pjesëmarrjen në zgjedhje/ Berisha: KQZ duhet të njohë vendimin e Gjykatës, ne do fitojmë!

Berisha theksoi se deputeti Enkelejd Alibeaj nuk mund të zbatojë porositë politike të kryeministrit Edi Rama, pasi ku i fundit ka kryer akt të rënë në skandali McGonigal, ku shtoi se njohja për zgjedhje nuk duhet t’i bëhet Grupit të Alibeajt.

Sakaq shtoi se PD do garojë në zgjedhje dhe se do fitojë.

Pyetje: Në kushtet kur KQZ njeh vulën e PD cili do të jetë qëndrimi juaj?

Berisha: KQZ nuk mund të njohë asnjë vendim përpos asaj të Gjykatës. Ai nëse zbaton porositë politike të një njeriu që meriton të jetë për aktin korruptiv në burg, për dëmin që i ka bërë SHBA ju garantoj që për dy ose më shumë dekada nuk riparohet. SHBA mund të jenë të kujdesshme për Korenë e Veriut, por jo kurrë nga një vend anëtari i NATO-s. Ndaj përbuzeni Ramën për këtë akt që ka bërë. PD do marrë pjesë në zgjedhje, do fitojë dhe do i japë vendin e duhur Ramës. Kjo është përgjigja.

Kujtojmë se në mungesë të një vendimi përfundimtar nga Gjykata lidhur me grupimin që ka zyrtarisht drejtimin e Partisë Demokratike, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, Ilirjan Celibashi tha se KQZ do të vlerësojë legjitimitetin e personit nga Partia Demokratike që do të sjellë dokumentacionin e duhur.