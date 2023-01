Zgjedhjet e 14 majit, kreu i PDIU: Do të garojmë vetëm, e kemi mundësinë dhe peshën për ta bërë

Kreu i PDIU, Shpëtim Idrizi, i ftuar sot në rubrikën “Opinion” me gazetaren Ola Bruko, u shpreh se partia e tij do të dalë në zgjedhje e vetme. Ai u tha se arsyet se përse kanë vendosur që të garojnë vetëm në zgjedhjet e 14 majit janë disa, por mes të cilave edhe arsyeja se sipas tij kjo parti ka mundësinë dhe peshën për ta bërë.









“Besoj se është vonë të flasim për oferta sepse kemi rreth dy muaj që kemi marrë vendimin që do të dalim të vetëm në këto zgjedhje. Nuk ka qenë një çështje ofertash më, sepse do të ishte e vështirë që ne të rreshtohemi me një nga dy pjesën e PD, sepse që në krye të herës unë nuk jam prononcuar për problemin brenda PD… PDIU ka të gjitha mundësit dhe peshën specifike për ta provuar dhe për të garuar më vete.

Më bëri çudi që Himarën ia kanë lënë një partie minoritare, sepse dihet që Himara nuk është minoritet. Është njësoj sikur ca të minoritetit të paraqiteshin në Kukës dhe të kërkonin këtë diskriminimin pozitiv.

Vendimi i PDIU për të dalë vetëm në zgjedhje është vendimi më i drejtë. Janë disa arsye pse vendosëm të dalim vetëm. Kur themi që do dalim vetëm, sigurisht as me PS. Është e vështirë të shohim ndonjë raport me PS. PDIU gjithmonë ka qenë parti e katërt dhe ka qenë shumë e qartë ku ka qenë pesha e saj specifike. Dalja më vete sigurisht që do na bëjë mirë. Ne kemi garuar në disa bashki dhe në të kaluarën dhe sigurisht që po matim disa nga arsyetimet që në disa nga bashkitë të nxjerrim kandidatë. Ne kemi dalë në 3-4 bashki, pak a shumë dihen. Në momentin që fronti opozitar nuk është i bashkuar, sigurisht që po shohim dhe mundësi dhe alternativa të tjera. Qytetarët kanë mundësi të shohin dhe oferta të tjera”, tha ai.

I pyetur se cilat janë pritshmëritë për zgjedhjet lokale, Idrizi preku dy çështjes sipas tij, dështime, reformën zgjedhore dhe territoriale.

“Ne kemi dështuar në reformën territoriale dhe zgjedhore. Për reformën territoriale padyshim që pas shumë vitesh të implementimit të kësaj reforme ne kishim nevojë për një skaner, një analizë për funksionalitetin e këtyre bashkive, jo salamandra.

Praktikisht nuk e di çfarë u bë. E njëjta gjë me reformën zgjedhore, i shihja bashkëkryetarët, a thua se ishim në planetin hënë që nuk kishte probleme me zgjedhjet”, tha Idrizi.

Ai dha dhe një ide në makro për rezultatin e mundshëm të këtyre zgjedhjeve.

“Për PDIU-në sigurisht që kemi një projeksion. Do vazhdojmë të jemi në të njëjtat kuota dhe trendin që kemi qenë dhe më përpara. Duke qenë zgjedhje lokale, ka nevojë që të shohim kandidatët me programe dhe projekte lokale për qytetet. Ka nevojë akoma të shohim kandidatë dhe profile. Në qoftë se do kthehet në një luftë politike, mund të fitojë kush të dojë, por ka pak interes publik”, tha kreu i PDIU.