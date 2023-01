10 qytetet më të shtrenjta për të jetuar në botë në vitin 2022

Rritja e kostos së jetesës ishte e përhapur në të gjithë globin në vitin 2022. Prandaj, rezultatet e anketës vjetore të Economist Intelligence Unit (EIU) që krahason koston e jetesës në qytete të ndryshme anembanë botës (Worldwide Cost of Living), nuk janë befasuese.









Konkluzioni i përgjithshëm i hulumtimit është se rritja mesatare e kostos së jetesës për vitin 2022, krahasuar me një vit më parë, është 8.1%.

“Lufta në Ukrainë, sanksionet perëndimore kundër Rusisë dhe politikat e Kinës me zero Covid kanë krijuar probleme në zinxhirin e furnizimit, i cili i kombinuar me rritjen e normave të interesit dhe ndryshimet në normat e monedhës kanë çuar në një rritje të kostos së jetesës në të gjithë botën”, thotë shefja e kërkimit në EIU, Upasana Dutt, në një deklaratë pas shpalljes së rezultateve.

Ajo shton se “ky ndikim është i qartë, pasi rritja mesatare e çmimeve në 172 qytetet që kemi studiuar në kërkimin tonë është më e madhja në 20 vitet që kemi pasur të dhëna digjitale. Rritja e karburantit ka qenë e konsiderueshme (siç ishte vitin e kaluar), por gjithashtu ushqimi, shërbimet komunale dhe mallrat e tjera shtëpiake po bëhen gjithnjë e më të shtrenjta për banorët e qytetit”.

Në një vit me kosto të lartë jetese, cilat janë qytetet më të shtrenjta për të jetuar?

10 qytetet më të shtrenjta në botë për Economist Intelligence Unit:

1- Nju Jork dhe Singapori

3- Tel Aviv

4- Hong Kongu dhe Los Anxhelosi

6- Cyrih

7- Gjenevë

8- San Francisko

9- Paris

10- Kopenhagen