Kina paralajmëron presidentin e ri çek pas telefonatës së tij me liderin e Tajvanit!

Pekini i dha një paralajmërim presidentit të ri të zgjedhur të Republikës Çeke pas telefonatës së tij me Presidentin e Tajvanit Tsai Ing-wen të martën.









Petr Pavel, i cili fitoi zgjedhjet presidenciale të dielën, është zotuar se do të takojë Tsai “personalisht në të ardhmen”, duke krijuar terrenin për një rast të paprecedentë midis krerëve të shteteve të një vendi të BE-së dhe Tajvanit, të cilin Kina e pretendon si territorin e saj.

“Me gjithë mosbindjen dhe deklaratat e përsëritura të Kinës, presidenti i zgjedhur i Republikës Çeke Petr Pavel vazhdoi me thirrjen me Tsai Ing-wen, një lëvizje që përbënte kontakt zyrtar me autoritetet e Tajvanit dhe një ndërhyrje serioze në punët e brendshme të Kinës”. tha Mao Ning një zëdhënëse nga ministria e jashtme kineze, në një konferencë për shtyp.

“Kina e kundërshton fuqishëm këtë dhe ne i kemi bërë një demarsh solemn palës çeke”, tha Mao. “Ne i bëjmë thirrje Republikës Çeke të marrë masa të menjëhershme dhe efektive për të korrigjuar keqbërjen, për të zhbërë ndikimin negativ të këtij incidenti dhe për t’iu përmbajtur në mënyrë të besueshme “parimit të një Kinë”.

Sipas parimit një Kinë, Republika Popullore e Kinës e sheh Tajvanin si pjesë të Kinës dhe Kinën si qeverinë e vetme legjitime të atij shteti të vetëm.

Sipas agjencisë së lajmeve AFP, Mao shtoi se Pavel “ka shkelur vijën e kuqe të Kinës” dhe “ka lënduar ndjenjat e popullit kinez”.

Wang Lutong, kreu i Evropës në ministrinë e jashtme kineze, tha në një postim në Twitter se ishte “i tronditur” nga telefonata e Pavelit me presidentin tajvanez.

Biseda telefonike 15-minutëshe të hënën shënon një largim nga normat e BE-së, ku shkëmbimet zyrtare me Tajvanin do të kufizoheshin në nivelet e nëpunësve civilë ose zëvendësministrave.

Është gjithashtu një shkëputje nga presidenti aktual çek Miloš Zeman, mandati 10-vjeçar i të cilit pa që presidenca çeke të përafrohet ngushtë me qëndrimin e vetë Pekinit ndaj politikës dhe të drejtave të njeriut.