Refuzoi kërkesën e Zelenskit për avionët luftarakë/ Biden thotë se do të bisedojë me të në telefon

Presidenti Biden iu përgjigj një pyetjeje të martën në lidhje me kërkesat e Ukrainës për armë shtesë të SHBA-së, duke thënë se ai “do të flasë” me homologun e tij në Kiev, një premtim që erdhi një ditë pas “jo”-së së tij të prerë kur u pyet për dërgimin e avionëve luftarakë nga Amerika në Ukrainë.









Gjatë rrugës për në Nju Jork për një ngjarje që theksonte legjislacionin e brendshëm të infrastrukturës që ai nënshkroi në fund të vitit 2021, Biden u pyet nga gazetarët nëse ai kishte folur me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy kohët e fundit dhe çfarë do t’i tregonte atij në lidhje me kërkesat për ndihmë të mëtejshme ushtarake në përpjekjet luftarake të Ukrainës kundër Rusia. Biden tha vetëm se do të fliste me Zelenskyy dhe nuk dha më shumë detaje.

Komentet e së martës pasuan refuzimin fillestar të Bidenit një ditë më parë të bisedimeve se SHBA mund të furnizojë Ukrainën me avionë luftarakë F-16. POLITICO raportoi të hënën se nuk ka pasur ende ndonjë diskutim serioz të nivelit të lartë për F-16 për Kievin.

Komentet e Biden vijnë ndërsa Ukraina vazhdon të shtyjë NATO-n të dërgojë avionë luftarakë, një propozim që ende nuk ka fituar mbështetje të gjerë nga aleatët perëndimorë të Ukrainës – megjithëse Franca dhe Polonia kanë shprehur një hapje për ndarjen e avionëve.