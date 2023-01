“Rusia po i pastron hesapet me amerikanët nëpërmjet Ukrainës”/ Presidenti kroat kundërshton dërgimin e tankeve: Çmenduri, do e zgjasin luftën

Presidenti kroat Zoran Milanoviç ka kritikuar lëvizjet e aleatëve të NATO-s për t’i ofruar tanke Ukrainës, duke e quajtur atë “çmenduri”, ndërsa ai kritikoi mbështetjen perëndimore për Kievin në zmbrapsjen e pushtimit gati njëvjeçar të Rusisë.









“Unë jam kundër dërgimit të ndonjë armëve vdekjeprurëse atje. Kjo e zgjat luftën,” u tha Milanoviç gazetarëve në qytetin e Petrinjës.

“Cili është qëllimi? Shpërbërja e Rusisë, ndryshimi i qeverisë? Flitet gjithashtu për copëtimin e Rusisë. Kjo është çmenduri.”

Milanovic, udhëheqësi i vendit më të ri anëtar të Bashkimit Evropian, ka kritikuar vazhdimisht përfshirjen e Perëndimit në luftë.

Javën e kaluar, ai përsëriti qëndrimin e tij se “Rusia po i pastron hesapet me amerikanët nëpërmjet Ukrainës” dhe se lufta do të zgjidhej midis Uashingtonit dhe Moskës, raporton CNN.

Komentet e tij erdhën pasi Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e NATO-s, përfshirë Gjermaninë, javën e kaluar thanë se do të dërgonin tanke moderne në Ukrainë, duke lëshuar mjete të reja të fuqishme në përpjekjet e Kievit për të rimarrë territorin e kapur nga Moska.

Në mbrojtjen e tij se pse Zagrebi nuk do të ofronte ndihmë ushtarake për Kievin, Milanovic dënoi vendimin e Gjermanisë për të dhuruar tanke Leopard 2, duke u thënë gazetarëve të hënën: “Tanket gjermane në Rusi fat të mirë me këtë.” Pretendimi i Krimesë: Pavarësisht qëllimit të deklaruar të presidentit ukrainas Volodomyr Zelensky për kthimin e Krimesë në sundimin e Kievit, Milanovic tha gjithashtu se gadishulli i Detit të Zi i aneksuar nga Moska në 2014 do të mbetet pjesë e Rusisë.