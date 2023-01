Stuhi të forta ere dhe reshje bore/ Njihuni me parashikimin e motit për ditën e sotme, 31 janar

Temperaturat gjatë ditës së sotme pritet të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike të qëndrueshëme, por do të ketë prezencë të masave ajrore të ftohta me origjinë veriore.









Por nuk do të mungojnë reshjet e shiut në lindje të vendit dhe jug, ndërsa në pjesën tjetër të vendit do të ketë prezencë të vranësirave të pakta kalimtare.

Orët e pasdites do të sjellin vranësira të shpeshta në të gjithë vendin ku në zonat verilindore dhe juglindore do të pësojnë zhvillim duke rrezikuar reshje të dobëta dëbore ku herë pas here do të ketë edhe stuhi të forta ere.

Temperaturat minimlae do të shkojnë deri në -4 gradë, ndërsa temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 13 gradë.

Era do të fryjë mesatare deri e fortë me shpejtësi mbi 55 km/h nga drejtim permanent verior duke sjellë në brigjet detare dallgëzim mbi 5 ballë.