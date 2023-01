Sulmuesi i kombëtares bën një hap të rëndësishëm në karrierë, firmos me ekipin e Championship

Anis Mehmeti po fillon të ngjisë shkallët e karrierës së tij. Mesfushori që po shkëlqen me Uikomben në Angli është duke u transferuar në Championship (kategoria e dytë angleze, pas Premier Ligës).









Mehmeti do të kryejë ditën e sotme vizitat mjekësore te klubi i Bristol Sitit, pas një akordi që është gjetur me lojtarin dhe klubin e shqiptarit që garon në kategorinë e tretë angleze.

Pas vizitave, 22-vjeçari do të kompletojë edhe kalimin te Bristol në ditën e fundit të merkatos.

Mësohet se nga ky transferim, Uikombe do të përfitojë 1 milionë paund, aq sa ishte klauzola për mesfushorin me tipare sulmuese që pjesën e mbetur do e shohim një kampionat më lart, në një ligë ku luan edhe shqiptari tjetër Rei Manaj, pjesë e Uotfordit.

KRISTI SEJATLLARI – PANORAMASPORT.AL