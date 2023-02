Arrestohet një çift në aeroportin e Izraelit, braktisën foshnjën, nuk kishin para për t’i blerë biletën

Një çift braktisi fëmijën e tyre në aeroportin Ben-Gurion të Izraelit pasi sipas mediave të huaja nuk pranuar të blinin biletë për foshnjën. Ata e braktisën fëmijën e tyre në tavolinën e kontrollit në aeroportin Ben-Gurion të Izraelit përpara se të hipnin në një fluturim për në Bruksel dhe u arrestuan menjëherë nga policia. Çifti mbërriti në aeroportin në Tel Aviv të martën me pasaporta belge dhe bileta për një fluturim të në kryeqytetin belg, por nuk kishin një biletë për fëmijën e tyre. Kur u tha nga stafi i aeroportit se nuk mund të hipnin pa blerë një biletë të veçantë, ata thjesht e lanë fëmijën në karrocën në tavolinën e kontrollit dhe vazhduan të niseshin për në terminalin e sigurisë.









Videoja tronditëse tregoi momentin kur stafi i aeroportit vuri re karrocën e vetme dhe tërhoqi batanijen për të parë nëse kishte fëmije brenda apo thjesht kishin harruar karrocën, por u tmerruan kur panë foshnjën brenda. Në video duket një anëtar i stafit, i cili tërheq një mbulesë që ishte mbështjellë mbi karrocën për të kontrolluar. Stafi në kontrollin e sigurisë refuzoi ta lejonte çiftin të kalonte, duke i detyruar ata të ktheheshin për të marrë foshnjën përpara se të telefononin policinë që zbriti në Terminalin 1 dhe i arrestoi menjëherë.

Menaxheri tha për Jerusalem Post: “Nuk kemi parë kurrë diçka të tillë. Nuk mund ta besonim atë që po shihnim.’

Njerëzit që udhëtojnë me një foshnjë mund të paguajnë rreth 25 £ për një vend prehër ose mund të blejnë një vend të veçantë për fëmijën me një tarifë standarde për të rriturit. Autoriteti i Aeroportit të Izraelit lëshoi ​​gjithashtu një deklaratë, duke shpjeguar se çifti kishte mbërritur me vonesë për fluturimin e tyre dhe e kishte lënë foshnjën në tavolinën e kontrollit në një përpjekje për të kaluar në kohë sigurinë.

“Ata e lanë fëmijën dhe shkuan në kontrollin e sigurisë në Terminalin 1 për të shkuar te porta e nisjes.

Incidenti tronditës erdhi vetëm një muaj pasi stafi i aeroportit në Mauritius gjeti një djalë të porsalindur të braktisur në një kosh tualeti avioni në ditën e Vitit të Ri.

Foshnja lindi gjatë fluturimit nga Madagaskari, por nuk u zbulua derisa plani u ul në Aeroportin Ndërkombëtar Sir Seeëoosagur Ramgoolam në kryeqytetin e Mauritius, Port Louis. Një grua 20-vjeçare e arrestuar në lidhje me zbulimin fillimisht mohoi se ishte nëna e foshnjës, por një ekzaminim mjekësor konfirmoi se ajo kishte lindur së fundmi. I porsalinduri është dërguar me urgjencë në spital për trajtim dhe mësohet se është mirë.