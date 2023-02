Beyonce surprizon fansaj e saj, turneu botëror i vitit 2023 është konfirmuar

Një luftë tjetër “Ticketmaster” është në horizont ndërsa fansat e këngëtares Beyoncé duhet të përgatiten.









Pas javësh spekulimesh, Beyoncé ka konfirmuar zyrtarisht një turne botëror në mbështetje të “Renaissance”, i planifikuar për të bërë ndalesa në stadiume anembanë botës në vitin 2023.

Këngëtarja e konfirmoi lajmin këtë të mërkurë në mëngjes. Ajo do të nisë turneun e Amerikës së Veriut më 12 korrik në Filadelfia, me ndalesa të mëvonshme në qytete duke përfshirë Chicago, Boston, Atlanta, Miami, Hjuston, Las Vegas, Los Angeles, New Orleans dhe më shumë. Turneu i “Renaissance” shënon shtrirjen e parë të zgjatur të Beyonce në rrugë që nga turneu “On the Run”, i cili bëri 48 ndalesa në të gjithë Amerikën e Veriut dhe Evropë në vitin 2018. Këto shfaqje u vazhduan nga performanca e këngëtares në Coachella, e cila u shfaq edhe si film në Netflix, i quajtur “Homecoming”.

Përpara turneut, Beyoncé performoi koncertin e saj të parë kryesor në katër vjet në zbulimin madhështor të “Atlantis the Royal”, një hotel i ri luksoz në Dubai. Pavarësisht kërkesës që asnjë filmim të mos kapej nga audienca vetëm me ftesë gjatë ngjarjes private, pothuajse e gjithë shfaqja ishte ngarkuar në cilësi të ndryshme në platformat sociale brenda disa orësh. Klipet më virale ishin aranzhimet e reja vokale të Beyoncé, edhe pse ajo nuk përfshiu asnjë këngë të albumit të ri, madje edhe këngën kryesore “Break My Soul”.

Njoftimi i turneut mbërrin si një hir shpëtimtar për ndjekësit e saj ende të etur për ndonjë pjesë shoqëruese vizuale kuptimplotë të albumit të shtatë të mirënjohur në studio të këngëtares. Nëse Beyoncé po shkon përsëri në rrugë, ndoshta pritja për videot muzikore që ajo ngacmoi në trailerin e publikimit të albumit nuk do të jetë shumë më e gjatë.

View this post on Instagram A post shared by Beyoncé (@beyonce)