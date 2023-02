Harta e re gjyqësore/ Në total do të jenë 16 gjykata, ‘Apeli’ funksionon vetëm në Tiranë

Sot hyn në fuqi harta e re gjyqësore e cila do të funksionojë me 16 gjykata në total, 12 të Shkallës së Parë, 1 Gjykatë Apeli dhe 2 gjykata Administrative.









Kujtojmë se në dhjetor, KLGJ mori vendimin për të shkrirë 18 gjykata, duke reduktuar gjykatat e Apelit në një të vetme në Tiranë. Nga 5 gjykata Administrative do jenë vetëm dy, në kryeqytet dhe në Lushnje. Nga 22 që ishin, do të jenë vetëm 13 gjykata të Shkallës së Parë. Po ashtu mësohet se KLGJ u ka dërguar vendim të formës së prerë Gjykatave të Apelit në rrethe dhe duke nisur nga sot ato do të mbyllen dhe do të funksionojë vetëm një Apel në Tiranë. Ndërkohë, 13 gjykatat e Shkallës së Parë do të mbyllen më 1 maj.

Gjykatat e Apelit në Shkodër, Vlorë, Durrës, Korçë dhe Gjirokastër do të shkrihen, ndërsa do të mbetet hapur vetëm një zyrë informacioni për qytetarët.