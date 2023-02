Hungari dëshiron që Erdogan të nominohet për Çmimin Nobel për Paqe!

Hungaria do të mbështesë kandidaturën e presidentit turk, Tajip Erdogan për Çmimin Nobel për Paqe, tha ministri i Jashtëm hungarez Peter Szijjártó, duke shkaktuar reagime të forta dhe komente të mprehta! Szijjarto e bëri këtë njoftim vetëm një muaj pas ndarjes së çmimeve dhe ndërsa nominimet për të tjerat do të hapen në verë. Pra, sipas Szijjarto, vendi i të cilit është në qendër të vëmendjes së publicitetit evropian si vendi më autoritar dhe më i korruptuar në Bashkimin Evropian, “Erdogani duhet të nominohet për Çmimin Nobel për Paqen”, sepse përpjekjet ndërmjetësuese të Turqisë me Rusinë dhe Ukrainën janë të vetmet të suksesshme deri tani.









Falë përpjekjeve të presidentit Erdogan dhe ministrit të Jashtëm (Mevlut i Turqisë) Çavuşoğlu u arrit marrëveshja e grurit. I kërkojmë Turqisë të vazhdojë përpjekjet ndërmjetësuese. Sot ne deklarojmë një iniciativë, thelbi i së cilës është që presidenti Erdogan të marrë Çmimin Nobel për Paqen, pasi e vetmja përvojë e suksesshme ndërmjetësimi për Ukrainën lidhet me emrin e tij”.

Në fakt, Szijjarto mirëpriti homologun turk Mevlut Çavusoglu në Budapest. Marrëdhëniet mes dy vendeve janë të shkëlqyera dhe Hungaria është mikja më e fortë e Turqisë në BE. Në NATO, të dy vendet janë të vetmet që nuk kanë sanksionuar pranimin e Suedisë dhe Finlandës. Dhe në lidhje me Rusinë, kryeministri Orban dhe presidenti Erdogan janë ndër bashkëbiseduesit e rregullt të Presidentit Putin.

Ngjashmëritë nuk kufizohen vetëm në këto marrëdhënie pushteti, por edhe në mënyrën se si ushtrohet pushteti. Cavusoglu pati një takim edhe me kryeministrin hungarez Viktor Orban.

Orbán tha se Hungaria është e përkushtuar për zhvillimin e marrëdhënieve ekonomike dhe do të bëjë çdo përpjekje për të arritur një qarkullim prej 6 miliardë eurosh në tregtinë hungarezo-turke.

Kryeministri hungarez shtoi se “Evropa nuk mund të jetë e qëndrueshme dhe e sigurt pa një Turqi të qëndrueshme dhe të sigurt. Kjo është arsyeja pse Bashkimi Evropian duhet të mbështesë Turqinë në trajtimin e sfidave të emigracionit”, sipas Orban. Kryeministri hungarez dhe Cavusoglu ranë dakord se komuniteti ndërkombëtar duhet të bëjë përpjekje për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë në mënyrë paqësore sa më shpejt të jetë e mundur.

Në një kohë kur SHBA dhe BE i kërkojnë Ankarasë të zbusë sfidat dhe kërcënimet retorike, Hungaria po identifikohet me Turqinë dhe kjo lëvizje Szijardo nuk është pa rëndësi politike. Në thelb përkthehet si një mesazh që me të drejtën e vetos që ka në BE nuk do të lejojë vendosjen e sanksioneve në rast se Brukseli do të nisë një procedurë të tillë…