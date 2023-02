Inflacioni do të ulet gradualisht ne vitin 2023, Sejko: Ecuria pozitive e tregut të punës tregon premisa për qëndrueshmërinë në të ardhmen

Banka e Shqipërisë vendosi sot të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit, në nivelin e 2.75%. Në një konferencë për mediat, guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko tha se inflacioni do të ulet gradualisht përgjatë vitit 2023, ndërsa pritet që të shkojë në objektiv në vitin pasardhës.









Sejko: Përditësimi i parashikimeve, rikonfirmon se inflacioni do rikthehet në objektiv në muajt e parë të vitit 2024. Inflacioni i çmimeve erdhi në rënie gjatë 2 muajve të fundit në vitin 2022. Norma e inflacionit zbriti në 7.4%. Rënia e inflacionit pasqyroi rënien e çmimit të naftës dhe disa produkteve ushqimore.

Aktiviteti ekonomik vijoi të rritet gjatë gjysmës së vitit 2022. Rritja ekonomike u mbështet nga zgjerimi i aktivitetit të shërbimeve dhe ndërtimit, ndërsa sektori i bujqësisë mbeti i pandryshuar. Rritja ekonomike u ushqye nga rritja e konsumit familjar. Punësimi u rrit me 4.2%, papunësia ra në 10.6%.

Ecuria pozitive e tregut të punës tregon premisa për qëndrueshmërinë në të ardhmen. Normat e interesit të depozitave bankare ka ardhur në rritje. Niveli i tyre mbetet stimulus për rritjen e investimeve. Ndonëse në ngadalësim, kredia në privat ka ardhur në norma pozitive. Kursi i këmbimit ka shfaqur tendenca forcimi në krahasim me ato ndërkombëtare. Inflacioni do të bjerë gradualisht në vitin 2023. Ekonomia shqiptare pritet të vijojë të rritet, ndërsa treguesit financiar do qëndrojnë në kontroll.

Rënia e inflacionit do pasqyrojë rënien e inflacionit në tregjet ndërkombëtare. Rritja ekonomike e vendit mbetet në territor pozitiv, e ushqyer nga bilancat pozitive të tregut privat. Ritmi i rritjes ekonomike pritet në një ngadalësim të lehtë në vitin 2023.

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit në nivelin e 2.75% dhe të mbajë të pandryshuar normën e interesit të kredisë 1 ditore 3.75%, normën e interesit të depozitës 1 ditore në nivelin e 1.75%. Këshilli Mbikëqyrës konfirmon se presionet e larta inflacioniste mbeten rreziku kryesor për rritjen e ekonomisë së vendit.