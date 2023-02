Kodi i veshjes së udhëtimit të BE-së në Ukrainë: Vishni një kostum, jo ​​të gjelbër si Zelenskyy

Është një vërtetësi e vërtetë që politikanët urrejnë ta pranojnë: puna e tyre shpesh ka të bëjë po aq me fotografitë dhe simbolizmin, sa edhe me politikën aktuale.









Kjo mund të ndihmojë për të shpjeguar pse edhe përpara se BE-ja të finalizonte agjendën e saj dhe listën e të ftuarve për një samit të ardhshëm dy-ditor në Ukrainë – që do të paraqesë një sërë liderësh të lartë të BE-së që bisedojnë me zyrtarët ukrainas – ajo qarkulloi një memo të brendshme me një mesazh të qartë: Ka një kod veshjeje.

Në: “Veshjet e zakonshme të biznesit” (ose ejani siç jeni në Bruksel).

Jashtë: “Ngjyra jeshile, kaki ose shumë të ndezura” (më pak e zakonshme në lagjen evropiane).

Arsyeja për shënimin, dërguar javën e kaluar dhe parë nga POLITICO, ishte një përpjekje e dukshme për të rezervuar pamjen ushtarake për nikoqirët dhe presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy, i cili ka bërë një bluzë të gjelbër të ushtrisë uniformën e tij të kudogjendur të kohës së luftës. Planifikuesit e BE-së ka të ngjarë të jenë shumë të vetëdijshëm se është një stil i përshtatshëm për ata që luftojnë një pushtim brutal rus – por ndoshta më pak për një komisioner të BE-së.

Komisioni Evropian nuk ka komentuar.

Zyrtarët e BE-së, natyrisht, kanë gjetur mënyra për të treguar solidaritet sartoral me Ukrainën në të kaluarën. Gjatë fjalimit të saj vjetor të BE-së, presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen kishte veshur një veshje të verdhë dhe blu të ndezur, duke pasqyruar flamurin ukrainas. Komisioneret femra të BE-së iu bashkuan kodit të veshjes nga audienca, duke bërë një deklaratë të bashkuar të modës.

Shënimi — i dërguar nga Sekretariati i Përgjithshëm i Komisionit, i cili po mban kontroll të ngushtë në shërbimet logjistike dhe protokolare për udhëtimin — nuk dha asnjë shpjegim për ndalimin me ngjyra të ndezura në atë rast, por diplomatët e BE thanë se ishte në përputhje me pritjet rreth kontinentit për të mos e tepruar me imazhet dhe për të qëndruar në përputhje me mesazhin politik. Në fund të fundit, BE-së mund t’i duhet të zhgënjejë Ukrainën për çështje të mprehta si dëshira e saj për t’u bashkuar me shpejtësi në bllok.

Pavarësisht, do të ketë pak mundësi për ndryshime të veshjeve gjatë samitit të ardhshëm BE-Ukrainë, i cili përfshin të enjten dhe të premten në Kiev – thjesht nuk ka kohë apo hapësirë.

“Na kërkohet të udhëtojmë me lehtësi (çantë shpine ose të ngjashme), duke shmangur një valixhe nëse është e mundur”, thuhej në shënim. “Meqenëse koha e saktë e udhëtimit është e pamundur të parashikohet, këshillohet që të përgatiteni për të shkuar direkt nga treni në takime pas mbërritjes, në rast nevoje.”

Si një këshillë praktike përpara një udhëtimi dimëror, udhëtarëve iu tha se “këpucët e rehatshme janë të këshillueshme dhe gjithashtu një xhaketë/xhaketë e ngrohtë”.

Sidoqoftë, rehatia e udhëtimit nuk është e parashikueshme ajo që duhet të presin të pranishmit.

“Kutitë me ushqim të ftohtë do të shpërndahen në tren, por ju lutemi përgatituni për furnizimet bazë”, paralajmëron shënimi.

Dhe vetë treni do të jetë një çështje e mbushur me njerëz, shumë larg ndarjes komode që priti Presidenti francez Emmanuel Macron në një tren fjetjeje për në Ukrainë vitin e kaluar: “Do të ketë kolltukë të veçantë gjumi [sic] me një tualet të përbashkët në çdo vagon, jo banjot.”

Për të shmangur që ekskursioni të marrë erën e një udhëtimi në klasë, dhomat e hoteleve janë rezervuar në Kiev “për përdorim ditor të enjten nëse koha lejon për të shkuar atje përpara fillimit të takimeve”.

Me kaq shumë kujdes që i është kushtuar paraqitjes, udhëtarëve iu kujtua se çdo foto duhet të mbështesë në mënyrë të besueshme – jo të zëvendësojë – mesazhin politik që zyrtarët e BE-së janë atje për të përcjellë.

“Ju lutemi, vini re se gjatë takimeve me anëtarët e qeverisë së Ukrainës, anëtarët e Kolegjit do të pritet të ndërhyjnë kur është e nevojshme,” thuhet në shënim.