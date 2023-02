Macron deklaroi se dërgesat e armëve në Ukrainë nuk nxisin konfliktin, Rusia i përgjigjet Macron: Absurde!

Deklarata e presidentit francez Emmanuel Macron se dërgimi i mundshëm i avionëve ushtarakë në Ukrainë nuk do të çojë në një përshkallëzim të konfliktit është absurde, tha në një konferencë zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova.









“Ne i kemi kushtuar vëmendje fjalëve të presidentit francez , i cili, duke iu përgjigjur një pyetjeje në lidhje me furnizimin e mundshëm të avionëve në Ukrainë, tha: “Asgjë nuk është e ndaluar në parim, me kusht që të jetë e dobishme, veçanërisht, për forcat e armatosura të Ukrainës, nuk do të çojë në një përshkallëzim të konfliktit dhe goditje në territorin rus, nuk do të dobësojë aftësinë mbrojtëse të vetë Francës.’ Më falni, por është një lloj absurditeti,” tha Zakharova.

“A është vërtet i sigurt presidenti francez se furnizimi i regjimit të Kievit me armë, armë të rënda dhe avionë për operacione luftarake nuk do ta përshkallëzojë situatën? Unë refuzoj të besoj se një i rritur mund të ketë një logjikë të tillë,” shtoi ajo.

Zakharova theksoi se Rusia dënon fuqishëm “retorikën gjithnjë e më agresive dhe luftarake të zyrtarëve perëndimorë, të cilët nuk kanë turp të bëjnë deklarata me zë të lartë për konfliktin ukrainas”.