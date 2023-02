Magjistari i famshëm lë me gojë hapur Messin, ja çfarë truku i bën (VIDEO)

Lajmi i parë që doli nga mbrëmja gala e bamirësisë në Paris Saint-Germain , organizuar për të mbështetur organizatën jofitimprurëse STRONG3R të themeluar nga atleti i PSG-së Presnel Kibebe, ishte imazhi i Kylian Mbappe duke parë ndeshjen e Real Madridit në celularin e tij në Madrid, i cili po luante në Madrid.









Mirëpo, gjatë galasë, përveç grumbullimit të 805 mijë eurove, shfaqjen e ka vjedhur edhe “magjistari” i famshëm Julius Dane.

Britaniku fillimisht realizoi një truk me letra me ndihmën e Marco Verratti, Lionel Messi , por pati një problem me përkthimin që konsultimi bëhej përmes anglishtes, spanjishtes dhe frëngjishtes.

Mirëpo, Dane, i cili deklarohet si tifoz i Messit dhe i kombëtares argjentinase, teksa ishte edhe në finalen e Botërorit në Katar, nuk e ka humbur rastin të bëjë truket e tij në “Pulga”.

Mirëpo, Dane, i cili deklarohet si tifoz i Messit dhe i kombëtares argjentinase, teksa ishte edhe në finalen e Botërorit në Katar, nuk e ka humbur rastin të bëjë truket e tij në “Pulga”.

Magjistari britanik, i cili ka 6.5 milionë ndjekës në rrjetet sociale, i kërkoi Messit ta ndihmonte me një truk, ku argjentinasi u përgjigj pozitivisht dhe sekonda më vonë ai dëgjohet duke thirrur “e pabesueshme”.

Nëse asgjë tjetër, një nga të paktët që kanë arritur ta lënë gojëhapur Messin.

View this post on Instagram A post shared by Julius Dein (@juliusdein)