Orban kërkon që Ukraina të heq dorë nga lufta, Rusia është në avantazh!

Viktor Orbán dëshiron që Ukraina të dorëzohet.









Ndërsa flamujt ukrainas valëviten nëpër kryeqytetet evropiane dhe tanket perëndimore vijnë në shpëtimin e Ukrainës, kryeministri i Hungarisë po vë në dyshim haptazi qëndrueshmërinë e Ukrainës si një shtet sovran. Në Budapest, qeveria e tij ka veshur rrugët me billborde antisanksione. Opera Shtetërore Hungareze po vë në skenë një produksion të Sergei Prokofiev “Lufta dhe Paqja”.

Rusia, i tha Orban kohët e fundit një grupi eklektik të figurave të huaja konservatore, tashmë ka arritur ta bëjë Ukrainën një rrënim të paqeverisshëm.

“Tani është Afganistani”, tha Orbán gjatë një diskutimi në tryezë të rrumbullakët të përshkruar në The American Conservative. Vladimir Putin nuk do të humbasë dhe koha është në anën e Rusisë, argumentoi ai, duke e quajtur Ukrainën “tokën e askujt”.

Është një mesazh pothuajse diametralisht i kundërt me retorikën që fluturon rreth pjesës tjetër të aleancës perëndimore, e cila vetëm javën e kaluar depërtoi një vijë tjetër të kuqe kur u zotua t’i jepte Ukrainës dhjetëra tanke moderne. Dhe po rrit tensionet midis Hungarisë dhe Ukrainës fqinje. Vërejtjet e Orbanit shkaktuan zemërim tek zyrtarët ukrainas, të cilët thanë se do të thërrisnin ambasadorin e Hungarisë.

Në Budapest, qasja e Orbanit shihet pjesërisht si një dredhi e brendshme politike për të shkëputur vëmendjen nga problemet ekonomike të Hungarisë, si dhe një tundje për votuesit nacionalistë. Por ka gjithashtu një ndjenjë midis ekspertëve se retorika e Orbanit ka të bëjë më shumë sesa thjesht politika afatshkurtër – udhëheqësi hungarez, thonë ata, dëshiron të ruajë marrëdhënien e tij të gjatë me Kremlinin.

Sido që të jetë, pasoja ilustron hendekun në rritje midis Orbanit dhe pjesës tjetër të aleatëve të tij në BE dhe NATO.

“Udhëheqësit politikë në qeverinë e Hungarisë shpesh flasin për promovimin e paqes, por – nga dënimi i sanksioneve deri tek përqafimi i propozimeve ruse të ‘armëpushimit’ – ata vazhdojnë të shtyjnë politikat e miratuara nga Putini”, tha David Pressman, ambasadori i SHBA në Budapest.

“Ne i bashkohemi thirrjes së qeverisë hungareze për paqe, por ato thirrje duhet t’i drejtohen Vladimir Putinit”, tha ai në një deklaratë të dërguar me email, duke shtuar se Uashingtoni “do të vazhdojë të avokojë për përfundimin e kësaj lufte duke qëndruar me vendosmëri me viktimat e saj”.

Por ndërsa shumica e aleatëve perëndimorë u zhvendosën për të ofruar mbështetje për thyerjen e tabuve për Ukrainën, Hungaria po dyfishon qëndrimin e saj që Kievi thjesht duhet të ndalojë luftën.

“Njerëzimi ynë elementar dhe ndjenja e moralit,” i tha Orbán radios shtetërore të premten, “kërkon që të bëjmë gjithçka që mundemi për të ngrirë vijën e parë, për të pasur një armëpushim dhe për të filluar negociatat”.

‘Golat’ e Orbanit

Ekspertët thonë se Orbán nuk është anti-ukrainas – retorika e tij është thjesht një përpjekje për të luajtur me të dyja palët dhe për të fituar pikë politike në shtëpi.

Kryeministri ka shpenzuar vite duke zbatuar një politikë të jashtme të dyfishtë: duke shijuar përfitimet e anëtarësimit në BE dhe NATO ndërsa zhvillon marrëdhënie fitimprurëse me Moskën, Pekinin dhe kryeqytetet e tjera autoritare.

Dhe kur e njëjta qeveri ruse me të cilën ai u shoqërua, pushtoi fqinjin e Hungarisë, Orbán e dënoi pushtimin – por nuk hoqi dorë plotësisht nga qëndrimi i tij miqësor ndaj Rusisë.

Hungaria po vazhdon ende me një projekt të zgjerimit të centralit bërthamor së bashku me Rosatom të Rusisë. Dhe zyrtarët hungarezë vazhdojnë të udhëtojnë në Rusi për të diskutuar marrëveshjet e energjisë. Vendi, i cili është shumë i varur nga gazi rus, nënshkroi një marrëveshje për më shumë furnizime verën e kaluar – ashtu si të tjerët po kërkonin të reduktonin importet e tyre.

Dhe ndërsa Budapesti miratoi paketat e sanksioneve të BE-së, Orbán ka kërkuar të zbusë disa dispozita. Ndërkohë, në shtëpi, ai ka drejtuar një fushatë të gjerë kundër sanksioneve duke fajësuar Brukselin për problemet ekonomike të Hungarisë.

“Orbán investoi shumë” në politikat e tij miqësore ndaj Rusisë, tha Péter Krekó, drejtor i Institutit të Kapitalit Politik, një organ kërkimor që specializohet në politikën e jashtme hungareze.

“Ka një inerci që e çon atë në atë drejtim”, tha ai. “Duket se qeveria nuk është vërtet në gjendje t’i korrigjojë këto gabime.”

Ka edhe një histori atje

Hungaria dhe Ukraina gjithashtu kanë një marrëdhënie të gjatë dhe të trazuar për shkak të një mosmarrëveshjeje mbi të drejtat gjuhësore të folësve hungarezë që jetojnë në Ukrainën perëndimore. Në mënyrë të parashikueshme, qëndrimi i Orbanit që nga fillimi i pushtimit – për të mos përmendur komentet e tij të fundit – vetëm sa i ka thelluar ato tensione.

“Kjo fatkeqësisht është qartësisht retorikë ruse”, tha Ivanna Klympush-Tsintsadze, kryetare e komisionit të parlamentit ukrainas për integrimin në BE, kur u pyet për komentet e fundit të Orbanit.

“Hungaria ka qenë prej kohësh armike e lirisë”, tha ajo në një mesazh me tekst. “Jemi të befasuar”, shtoi ajo, se deklaratat dhe aktivitetet hungareze “nuk kanë marrë ende një përgjigje të duhur nga brenda BE-së dhe NATO-s”.

Kritikët e kryeministrit u distancuan shpejt nga qasja e qeverisë ndaj Ukrainës, duke argumentuar se Orbán nuk përfaqëson të gjithë hungarezët.

“Komenti i Orbanit është përtej i turpshëm”, tha eurodeputetja hungareze Katalin Cseh, e cila së fundmi u kthye nga një udhëtim në Kiev së bashku me anëtarë të tjerë të partisë opozitare Momentum.

Ukraina, tha ajo, është “një vend i luftëtarëve të guximshëm të lirisë dhe bashkëkombësve evropianë, të cilët meritojnë respektin tonë maksimal”.

Qeveria hungareze nuk iu përgjigj kërkesave për koment. Ministria e jashtme e Hungarisë, megjithatë, këmbënguli se qeveria ka qëllime të mira.

Duke iu përgjigjur vendimit të Kievit për të thirrur ambasadorin e tij, ministria i tha një gazete pro-qeveritare se lufta po çon në vdekje dhe po i kthen pjesë të Ukrainës “në një shkreti”.

“Kjo është arsyeja pse”, tha ministria, “Hungaria dëshiron paqe dhe një armëpushim të menjëhershëm në vend të dërgesave të armëve”.

Duke thënë atë që ai mendon se të tjerët nuk do ta bëjnë

Retorika e kryeministrit për Ukrainën është pjesërisht për shkak të një llogaritje të gabuar të hershme rreth trajektores së konfliktit, thonë ekspertët.

“Qeveria po vinte bast për një zgjidhje të shpejtë të konfliktit dhe shpresonte se Hungaria do të përfitonte nga ruajtja e marrëdhënieve të saj me Rusinë”, tha Zselyke Csaky, një bashkëpunëtore në Institutin Universitar Evropian.

“Disa padyshim menduan se Hungaria mund të bëhej një lloj “ure” midis Rusisë dhe pjesës tjetër të Evropës dhe të korrte tregtinë dhe përfitime të tjera ndërkohë,” tha ajo, duke shtuar se tani “është e qartë se kjo nuk do të ndodhë”.

Hungarezët që e njohin mirë kryeministrin personalisht thonë se një pjesë e shpjegimit për komentet e diskutueshme të Orbanit është se politikanit shumëvjeçar i pëlqen të jetë i hapur për çështjet që ai beson se liderët e tjerë janë shumë të turpshëm për t’i trajtuar.

“Unë mendoj se ai po e bën këtë sepse ai beson se kjo është ajo që në fakt mendojnë shumë evropianë – dhe ai pret që Evropa përfundimisht nuk do të qëndrojë pranë Ukrainës,” tha Zsuzsanna Szelényi, e cila ishte anëtare e partisë Fidesz të Orbanit në fillim të viteve 1990 dhe tani është tani. një kritik i qeverisë.

Në diskutimin e tij me konservatorët e huaj, Orbán aludoi në besimin e tij se disa politikanë mund të pajtohen fshehurazi me të.

“Gjermanët po vuajnë sepse e dinë se çfarë është në interesin e tyre kombëtar, por nuk janë në gjendje ta thonë atë”, argumentoi ai.

Por ka gjithashtu një ndjenjë në Budapest që Orbán shpesh kritikon reagimin e Perëndimit ndaj luftës, sepse qarqet e biznesit pranë partisë në pushtet ende përfitojnë nga lidhjet ekonomike me Moskën – dhe sepse ai dëshiron të forcojë rastin e tij për kundërshtimin e sanksioneve.

Kryeministri “në thelb kërkon të krijojë një justifikim për të kundërshtuar çdo sanksion të mëtejshëm që me të vërtetë mund të fillojë të dëmtojë marrëdhëniet e tij me Moskën”, tha Zsuzsanna Végh, një anëtare e vizituar në Fondin Marshall Gjerman.

Retorika e Orbanit gjithashtu luan mirë me një segment të elektoratit të tij.

Në historinë nacionaliste të Hungarisë “ju keni traditën e anti-perëndimizmit dhe keni traditën e ndjenjave anti-ruse gjithashtu”, tha Kreko i Politikës Capital.

Tani, shtoi ai, qasja anti-perëndimore “e mposht” ndjenjën anti-ruse.

Por gjithmonë një pragmatist, Orbán është dukshëm duke u përpjekur t’i mbajë opsionet e tij të hapura.

Szelényi, i cili kohët e fundit shkroi një libër mbi demokracinë e “ndotur” të Orbanit, vuri në dukje se kryeministri ka bërë gjithashtu komente të pafavorshme për Rusinë.

Orbán, tha ajo, “në thelb po krijon një hapësirë ​​për manovrim për veten e tij në këtë krizë”.