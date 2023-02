Pas shuplakës së famshme në Oscar, rikthehet në film një vit më vonë Will Smith

Një vit pas shuplakës historike që i dha Chris Roth -it , në skenën e Oscars, para miliona teleshikuesve, Will Smith rikthehet më i fortë dhe në kushtet më të mira. Rruga e tij kryqëzohet sërish me atë të Martin Lawrence me të cilin do të bashkëpunojë në filmin e katërt të serialit të suksesshëm ” Bad Boys “.









Rikthimi i komedisë së krimit, e cila i ka sjellë Sony Picture një total prej 840.7 milionë dollarësh të ardhura, është bërë e ditur nga vetë protagonistët e saj me videot që kanë postuar në llogaritë e tyre personale në rrjetet sociale, me deklaratën e përbashkët entuziaste “Ka kaluar pak kohë…”

Në video, ne shohim Will Smith duke u futur në makinë duke shkuar për në shtëpinë e kolegut të tij dhe duke i thënë audiencës së tij: “Kam një njoftim për të bërë, më mirë ndaloni së lëvizuri…”

“Bad Boys 4”, titulli i plotë për të cilat ende nuk është bërë e ditur, do të drejtohet nga Adil El Arbi dhe Bilall Fallah dhe me skenar nga Chris Kremmer.

Të gjithë kontribuesit e filmit shpresojnë që versioni i katërt i “Bad Boys” të arrijë një sukses të ngjashëm komercial me atë të mëparshëm, i cili shkurtoi 73 milionë dollarë në arkë në vetëm katër ditë.

